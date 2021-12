Juuse Saros huippuvireessä – torjui NHL:ssä jo viidennen peräkkäisen voiton

Loistavan alkukauden pelannut Mikael Granlund on otteluista sivussa liigan koronaprotokollan takia.

Juuse Saros on esiintynyt varmasti Nashville Predatorsin maalilla.

Jääkiekon NHL-liigan Nashville Predators onnistui hakemaan pisteet Chicago Blackhawksin vieraana jatkoaikavoitolla 3–2, vaikka joukkue kärsii koronatartuntojen takia pahoista poissaoloista.

Predators menetti aiemmin tällä viikolla muun muassa kärkihyökkääjänsä Mikael Granlundin ja Ryan Johansenin liigan koronaprotokollalistalle, mutta joukkue nappasi tästä huolimatta perjantaina jo seitsemännen peräkkäisen voittonsa.

Eeli Tolvanen antoi syöttöpisteen Colton Sissonsin tekemään 2–1-osumaan. Joukkueen vuorenvarma ykkösmaalivahti Juuse Saros poimi tililleen 17 torjuntaa.

Väkeväreinen Saros on torjunut viisi voittoa putkeen. Niiden aikana hän on päästänyt selkänsä taakse vain yhdeksän kiekkoa.

– Kokoonpanomme teki jälleen loistavaa tiimityötä, enkä voi sanoa tarpeeksi tämän ryhmän luonteesta. Kaikki uudet pelaajat tekevät työnsä, pelaavat omalla tyylillään ja oivaltavat sen, mitä haluamme joukkueena olla, jatkoajalla voittomaalin tehnyt Tanner Jeannot hehkutti Predatorsin verkkosivuilla.

– Meillä on todella hauskaa, voittaminen on hauskaa.

Predators on noussut otteillaan keskisessä divisioonassa toiseksi, vain pisteen päähän kärkijoukkue Minnesota Wildistä.

NHL kertoi perjantaina, että koronatilanteesta kärsivät Colorado Avalanche ja Florida Panthers pelaavat seuraavat ottelunsa vasta joulun jälkeen. Joukkueiden on määrä olla kaukalossa 28. päivän vastaisena yönä Suomen aikaa.

Coloradolla on liigan koronaprotokollalistalla viisi pelaajaa ja Floridalla seitsemän. Listalle voi joutua esimerkiksi todetun koronatartunnan, -altistumisen, -oireiden tai -karanteenin takia.

Calgary Flames joutui peleistä sivuun jo aiemmin, ja joukkueen on määrä pelata seuraava ottelunsa myös 28. päivän välisenä yönä Suomen aikaa. Flamesin koronatilanne on liigan heikoin, sillä peräti 19 joukkueen pelaajaa on sivussa koronaprotokollan takia.

NHL:ssä on siirretty kaikkiaan 20 ottelua tällä kaudella. Viime kaudella liigassa siirrettiin 55 ottelua, jotka kaikki saatiin lopulta kuitenkin pelattua.