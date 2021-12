NHL-tuomio perkaa jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

Mukana raadissa ovat NHL:ää tarkasti seuraavat Sami Hoffrén, Ville Touru ja Ismo Lehkonen. Vancouverissa tapahtui täyskäännös kokeneen luotsin alaisuudessa. Koronakurimus palasi NHL:n arkeen.

Sami Hoffrén

Tähti

Max Pacioretty. Vegas Golden Knightsin kone on käynnistynyt hitaasti, mutta varmasti. Kaikki merkit viittaavat siihen, että Vegas ottaa oman paikkansa Tyynenmeren divisioonan kärjestä lähiviikkoina. Pacioretty on näyttänyt viime kierroksilla, miten joukkoja johdetaan hyökkäyksessä. 33-vuotias jenkkihyökkääjä takoi viikon kolmessa voitossa jykevät tehot 3+2. Kauden saldo on myös komea: 12 ottelua tehoilla 12+7.

Puheenaihe

Ron Burgundyn sanoin: se eskaloitui nopeasti. Koronahelvetti on taas irti. Torstain kierroksen jälkeen NHL:n koronaprotokollalistalla oli jo 72 pelaajaa. Ja lukumäärä todennäköisesti vain kasvaa. Ottelusiirtoja tullee lisää ja yleisön pääsyä halleihin rajoitetaan. Vielä pari viikkoa sitten lapsenomaisesti uskoin, että NHL-pelaajat nähdään olympialaisissa, mutta nyt se näyttää jopa epätodennäköiseltä.

Suomalainen

Teuvo Teräväisen viime kausi meni piloille terveysvaivojen takia, mutta tällä kaudella on nähty tutumpaa kikkapoikaa. Teräväinen jää usein Sebastian Ahon varjoon, mutta 27-vuotias laitahyökkääjä kuuluu Carolina Hurricanesin ehdottomiin pelillisiin johtajiin. Kun Aho putosi riveistä, Teräväinen nousi vahvasti esille Detroit-voitossa. Tehot 0+2 ja jääaikaa yli 20 minuuttia. Viikon kolmessa ottelussa Teräväinen herkutteli tehot 0+4.

Farssi

Jonathan Quickin nälkä Hollywoodiin peliuran jälkeen on ilmeisen kova. Los Angeles Kingsin 35-vuotias maalivahti osaa torjua kiekkoa, mutta näyttelijän lahjat ovat köykäiset. Quickin kalastelujäähy perjantain vastaisena yönä Florida Panthersia vastaan oli kauden räikein filmaus. Näillä suorituksilla ei pääse koekuvauksiin edes Kauniisiin ja Rohkeisiin.

Yllätys

Bruce alistaa. Bruce Boudreau on saanut tykkialun Vancouver Canucksin päävalmentajana. Canucks on voittanut kaikki kuusi otteluaan Boudreaun alaisuudessa. Valmentajavaihdos herätti Canucksin kauden uudestaan henkiin. Pudotuspelipaikka on taas realismia. Voittoputken aikana Canucks on tehnyt 3,17 maalia ja päästänyt vain 1,67 maalia ottelua kohti. Arvokkain pelaaja on seissyt tolppien välissä. Thatcher Demko, 26, on juuri nyt NHL:n kuumin veskari.

Ville Touru

Tähti

Vähän verkkaisemman kauden alun jälkeen Auston Matthews on alkanut lappaa maaleja totuttuun tahtiin. Edelliseen 10 peliin 13 kihausta. Toronton supertähti on papereissani suurin suosikki voittamaan maalikuninkuuden – toisena vuonna putkeen. Maailman paras maalintekijä kykenee viimeistelemään tavalla kuin tavalla, ja maalinteko on vain kirsikka kakussa jenkkisentterin pelaamisessa.

Auston Matthews on nyt maalipörssissä kolmantena heti Leon Draisaitlin ja Aleksandr Ovetshkinin kannassa.

Puheenaihe

Koronoprotokollaan joutuminen tietää useimmissa tapauksissa 10 päivän sivussa oloa. Viime päivien tahdilla onkin todennäköistä, että viimeistään alkuviikosta ollaan tilanteessa, jossa yli 100 pelaajaa on samaan aikaan ulkona joukkueidensa toiminnasta. Perjantain jälkeen luku oli 81. Ei voi olla näkymättä kaukalossa, jos Bostonilta puuttuvat Bergeron ja Marchand, Carolinalta Aho ja Svetshnikov, Coloradolta ykköspari Makar ja Toews, Floridalta Ekblad ja Bennett, Nashvilleltä kärkisentterit Granlund ja Johansen... Tässä vain muutama hassu poiminta loputtoman pitkältä koronalistalta.

Suomalainen

Buffalon maalivahtilupaus Ukko-Pekka Luukkonen, 22, on aloittanut sensaatiomaisen hyvin Sabresin maalilla. 5 ottelua torjuntaprosentilla 93,9 ja päästettyjen maalien keskiarvolla 1,96. Yli odottaman torjuttuja maaleja reippaasti yli kolme. Ja kaikki nämä NHL:n heikoimpiin lukeutuvan joukkueen maalilla. Loisto-otteillaan Luukkonen vielä ”pilaa” uudelleenrakentavan Buffalon seurajohdon suunnitelmat ensi kesän kärkivarauksesta.

Ukko-Pekka Luukkonen on napannut ykkösvahdin viitan Buffalossa.

Farssi

Kiekkofanit ympäri maailman ovat odottaneet vesi kielellä helmikuun olympialaisia. Hiljalleen tilanne on alkanut vaikuttaa siltä, että parhaiden kiekkoilijoiden näkeminen Pekingissä vaatisi jo jonkinlaista ihmettä. Etenkin kuluvan viikon koronakaaos oli raju isku olympiahaaveille. Siirrettyjä otteluita on jo 20. Kisojen alkuun on enää 50 päivää, mutta nyt tuntuu hullulta edes ajatella nyt olympialaisia, kun ei edes tiedetä, pystytäänkö NHL:ssä pelaamaan ensi viikolla.

Yllätys

Winnipegin päävalmentaja Paul Mauricen eroilmoitus tuli perjantaina täysin puskista. Maurice kertoi tunteikkaana, että hän koki Jetsin tarvinneen ”uuden äänen” penkin taakse. Todella kova ja rehellinen veto Mauricelta, joka vakuutti eropäätöksen olleen 100-prosenttisesti hänen itsensä tekemä. Tammikuusta 2014 Winnipegiä luotsannut Maurice oli Tampan Jon Cooperin jälkeen toiseksi pitkäaikaisin NHL-valmentaja pestissään. Loppukauden Jetsin päävalmentajana toimii ex-apuluotsi Dave Lowry, joukkueen luottosentterin Adam Lowryn isä.

Paul Maurice astui yllättäen syrjään.

Ismo Lehkonen

Tähti

Bruce Boudreau. Vapautuneisuus valtasi Vancouverin pyhätön, kun isäntä astui taloon. Nyt siellä on valtava buumi katsomosta lähtien. NHL:ää seuraavat tietävät, että Canucksissa on riittävästi taitoa, luistelu- ja maalintekovoimaa. Maalivahti Demko on onnistunut aivan loistavasti. Ei pidä väheksyä sitä, miten paljon itseluottamusta tällainen kokenut valmentaja, joka on aiemmin korjannut joukkueita, voi tuoda pelaajille.

Bruce Boudreau on aloittanut Vancouverissa kuudella peräkkäisellä voitolla.

Puheenaihe

Korona, valitettavasti. Tämä koko tilanne vähän pelottaa olympiaprojektinkin puolesta. Otteluperuutuksia ja -siirtoja on tullut paljon, ja nyt Montrealin hallissa pelattiin tyhjille katsomoille perjantain välisenä yönä. Nyt spekuloidaan sitä, mitä Kanadan puolella tehdään tämän tilanteen kanssa. Koronakurimus ei meinaa millään hellittää.

Suomalainen

Juuse Saros. Ensin hän otti Nashville Predatorsille 1–0-ryöstön New York Rangersista, ja sen jälkeen torjui 5–2-voiton Colorado Avalanchesta. Nashville tekee hänen edessään paljon hommia, mutta mikään puolustus ei ole aukoton. Välillä Nashvillen puolustus revitään auki, mutta Saros ottaa iIta toisensa jälkeen voittokoppeja oikeisiin paikkoihin kriittisillä hetkillä. Kuten nyt Nashvillen kuuden ottelun voittoputken aikana.

Juuse Saros on torjunut Nashville Predatorsille 14 voittoa 23 ottelusta tällä kaudella.

Farssi

Dallas Stars. Suomalaisiin pystyy ihan hyvin tukeutumaan, mutta kauden alusta asti on puhuttu siitä, että isojen poikien pitää kantaa. Jamie Benn pelaa ihan ok ja on yritteliäs, mutta Aleksandr Radulov on ollut telakalla, ja kentälle päästessään hän ei saa oikein mitään aikaa. Mikäs on Tyler Seguinin kohtalo? Mitä hän tuo pöytään? Valmentajatkin ovat alkaneet puhua jo siitä, ettei heillä ole saumaa pärjätä, jos isot pojat eivät pysty pelaamaan.

Yllätys

Mike Sullivanin Pittsburgh Penguins porskuttaa. Sullivan on yksi suosikkivalmentajistani. Pittsburgh on ”puolihuolimattomasti” voittanut viisi ottelua putkeen. Äijiä on sieltä täältä pois ja ketjut vaihtelevat, mutta Sullivan löytää vastustajasta riippumatta sellaiset keinot, joilla Pittsburgh tappelee aina voitosta. Sullivanin Pittsburgh ei hae mistään tekosyitä. Sullivan tekee työnsä: hän valmentaa joukkuetta.