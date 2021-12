NHL:ssä armoton selviytymistaistelu – terveet miehet loppuvat kesken, kaikki kynnelle kykenevät raavitaan kasaan: ”Tämä on naurettavaa”

Useampi joukkue joutui pelaamaan torstaina vajailla kokoonpanoilla. Montrealissa hallin ovet lyötiin säppiin juuri ennen ottelua.

Koronakaaos sotkee NHL:ssä kovaan tahtiin. Viime päivien aikana koronalistalle on pudonnut jo liki 70 pelaajaa. Osa jopa kesken otteluiden, kun testituloksia on saatu varmistettua.

Taustahenkilökunnan osalta kirjanpito ei ole pysynyt enää kärryillä. Ainakin kolmelta joukkueelta päävalmentaja on poissa pelistä.

Nashvillen Nick Cousins ehdotti Twitterissä jo kauden keskeyttämistä toviksi.

– Tämä on naurettavaa, itsekin koronalistalle joutunut Cousins kirjoitti viitaten siihen, että pelejä pelataan, vaikka joidenkin joukkueen vakiopelaajista jopa lähemmäs puolet on pudonnut rivistä.

Mylly on kuitenkin pidettävä pyörimässä, sillä kauden keskeyttäminen olisi kova isku jo ennestään pandemian hyydyttämille rahahanoille.

Vaikka koronatapauksia ilmeni monissa joukkueissa lisää taas torstaina, yhtäkään ottelua ei siirretty.

Monilta joukkueilta terveet miehet loppuvat jo kesken. Esimerkiksi kärkijoukkueet Florida ja Carolina hälyttivät AHL:stä roppakaupalla pelaajia apuun, mutta kumpikaan joukkue ei saanut torstaina jalkeille täyttä miehitystä.

Molemmat pelasivat kaksi miestä vajailla kokoonpanoilla.

Carolina onnistui vajaamiehisenäkin lyömään Detroitin 5–3, mutta Florida oli kotonaan voimaton Los Angelesin latoessa taululle 4–1-vierasvoiton.

Floridan ainoa terve runkopuolustaja MacKenzie Weegar pelasi ottelussa lähes 32 minuuttia.

Los Angeles pesi Floridan AHL-miehet. Olli Määttä (2. oik.) teki yhden maalin.

Colorado puolestaan joutui Nashvilleen kolmen miehen vajaalla, kun korona tiputti pelaajia sivuun juuri ottelua alkua, mukaan lukien superpuolustaja Cale Makarin ja ykkösvahti Darcy Kuemperin.

Coloradon vastustajalla Nashvillellä ei puolestaan ollut penkin takana yhtäkään NHL-joukkueen valmentajaa, vaan se joutui nostamaan kolme valmentajaa farmijoukkueesta.

Sportsnetin mukaan Coloradolle oli annettu ottelun kynnyksellä mahdollisuus perua kamppailu, mutta joukkue päätti pelata.

Myöskään Boston ei saanut omaan otteluunsa kasaan täyttä kokoonpanoa.

Korona niittää väkeä myös AHL:ssä, eikä kaikilla seuroilla ole sielläkään monta tervettä pelaajaa, joita nostaa. Myös palkkakattosäännöt estävät osissa tapauksissa korvaavien pelaajien nostamisen sairastuneiden tilalle.

Räjähdysmäisesti heikkenevä koronatilanne on alkanut näkyä myös katsomoissa. Ensimmäisenä ovensa löi kiinni Montreal, joka ilmoitti vain kaksi tuntia ennen torstain ottelun alkua, että peli pelataan tyhjille katsomoille.

Ontarion provinssin joukkueet Toronto ja Ottawa puolestaan ovat joutuneet puolittamaan yleisökapasiteettinsa.

Centre Bell ammotti tyhjyyttään.

Myös suomalaisten määrä taalajäillä on harventunut viime päivinä melkoisesti.

Koronalistalla ovat ainakin Mikael Granlund, Sebastian Aho ja Juho Lammikko. Myös Miro Heiskanen putosi sairastumisen vuoksi sivuun, mutta ainakaan vielä Dallas ei ole ilmoittanut kyseessä olevan koronan. Myös Heiskasen joukkuekaveri Roope Hintz on puuttunut viime peleistä sairastumisen vuoksi.

Muun muassa Aleksander Barkov ja Patrik Laine ovat loukkaantumisten vuoksi sivussa.

Toistaiseksi NHL-kaudella on jouduttu siirtämään kymmenen ottelua, joista kahdelle on löydetty korvaava päivä.

Pahin tilanne on tällä hetkellä Calgaryssä. Joukkueen pelaajista koronalistalla on 18, valmentajista kolme ja kahdeksan muuta taustaryhmän jäsentä. Calgary on tällä hetkellä myös ainoa joukkue, jonka pelit on pantu jäihin.

NHL:ssä kaikki pelaajat Detroitin Tyler Bertuzzia lukuun ottamatta ovat rokotettuja. Raporttien mukaan lähes kaikki positiivisen testituloksen antaneet ovat joko oireettomia tai vähäoireisia.