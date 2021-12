Mikko Rantanen kertoo, mitä mieltä valmentaja on NHL:n villistä viihdekoneesta – olympialaiset mietityttävät: ”Kaikilla on sama tilanne”

Coloradon mahtitykistössä loistava Mikko Rantanen haluaisi jonkinlaista selvyyttä olympiasoppaan.

Colorado Avalachen tähti Mikko Rantanen, 25, on alkanut äityä totuttuun iskuun taalajäillä.

23 ottelun tehosaldo 13+15=28 on nostanut Rantasen jo pistepörssissä 20 parhaan joukkoon.

Tämä on kuitenkin Rantaselle perussuorittamista, mikä kertoo hänen hurjasta tasostaan. Sen suurempiin liekkeihin Nousiaisten mies ei ole edes vielä roihahtanut.

– Paljon on vielä parannettavissa, mutta suunta on hyvä, Rantanen sanoo IS:lle.

– Vähän samalla tavalla kuin joukkueella. Viime aikoina on alkanut kulkea vähän paremmin. Voitot ja onnistumiset ruokkivat tietenkin itseluottamusta.

Joukkueena Colorado on ollut melkoinen ilmestys. Sen peleissä on mätetty tällä kaudella poskettomat 7,6 maalia ottelua kohden.

Kun Avalanche on ollut kaukalossa, viihdetakuu on ollut voimassa. Esimerkiksi viime viikolla joukkue latoi kolmessa pelissä putkeen seitsemän maalia ensimmäisenä NHL-joukkueena yli neljännesvuosisataan. Myös omassa päässä verkko on kuitenkin heilunut tiuhaan.

– Hyökkäyspelissä on löytänyt maalintekoon rentous. Oikeastaan kaikki ketjut pystyvät luomaan paikkoja ja tekemään maaleja aika hyvälläkin prosentilla, Rantanen sanoo.

Coloradossa tiedetään, ettei nähty hurlumhei voi loputtomasti jatkua, jos ja kun joukkue janoaa tosissaan menestystä.

– Olemme puhuneet paljon puolustuspelistä. Katsomme videoita oikeastaan jokaisen pelin jälkeen, vaikka olisimme voittaneetkin. Ei meidän koutsi tykkää voittaa pelejä 7–5. Hän on tehnyt selväksi, että voittaisi mieluummin 2–1.

– Se on myös kevättä ajatellen tärkeää. Ei pudotuspeleissä voi voittaa 16 peliä niin, että jokainen päättyy 8–6. Ei tämä pitkän päälle ole hyväksi.

Kahdessa viime pelissä on ollut jo merkkejä paremmasta.

Vaikka Colorado on ylivoimaisesti eniten maaleja tehnyt joukkue, sen kärkipelaajat eivät ole päässeet loukkaantumissuman takia vielä pelaamaan yhdessä kuin pari hassua peliä.

Colorado on tehnyt tällä kaudella keskimäärin huimat 4,3 maalia ottelua kohden.

Tahmean alun jälkeen Colorado on noussut kärkisijoille läntisessä konferenssissa. Tälle joukkueelle lopullinen runkosarjasijoitus on kuitenkin yhdentekevä.

Rantanen sanoo, että viime vuosien pudotuspelipettymysten jälkeen tällä kaudella Coloradolle on entistä selvempää, ettei joukkuetta punnita millään tapaa vielä runkosarjassa.

– Meillä on monia samoja pelaajia kuin aiempinakin vuosina. Kaikki varmasti muistavat, mitä on tapahtunut. Pudotuspelit ovat ne, mitkä kaikilla ovat mielessä ja mitä kaikki odottavat. Vaikka vasta kolmannes runkosarjasta onkin vasta pelattu.

Rantanen on yksi kolmesta Suomen pelaajasta, joka on jo valittu Pekingin olympialaisiin. Huoli NHL-pelaajien olympiareissun toteutumisesta on kuitenkin kasvanut jatkuvasti viime viikkoina.

Viime päivinä NHL:ään iskenyt koronakaaos ei ainakaan edesauta olympiamatkan toteutumista.

Keskiviikkona NHL reagoi tilanteeseen ottamalla toistaiseksi käyttöön viime kaudelta tutun säännöstönsä kaukalon ulkopuolelle.

Käytännössä se tarkoittaa, että liikkuminen yritetään rajoittaa vain jäähallin ja kodin tai hotellin välille. Kaikki ylimääräiset kontaktit pyritään minimoimaan ja esimerkiksi lehdistötilaisuudet pidetään toistaiseksi virtuaalisesti. Myös koronatestauksen tahtia tiivistetään ja kasvomaskin käyttöä lisätään.

– Onhan tämä harmi, kun ehdittiin päästä normityyliin jo takaisin. Vieraspelireissuillakin on kiva käydä ulkona syömässä.

– Viime vuonna se oli vain sitä, että hotelliin tilattiin kaksi kertaa päivässä ruoka ja muuten katseltiin vain telkkaria tai pelattiin pleikkaria. Ei se pidemmän päälle kivaa ole.

Vaikka olympiaturnauksen alkuun on enää runsaat 50 päivää, vielä on täysin auki, ovatko NHL-pelaajat mukana.

Pelaajien keskuudessa huolta ovat aiheuttaneet Kiinan kovat karanteenisäännöt. Myös NHL:n ottelusiirrot luovat oman varjonsa.

– Kyllähän se totta kai mietityttää, jos on riski jäädä viikoiksi Kiinaan johonkin loukkuun, Rantanen pohtii.

– Mutta en osaa sanoa muuta. Ei auta kuin odottaa, että jotain päätöksiä tehdään. Ei tästä oikeastaan tiedä mitään.

Entinen Nuorten Leijonien kultakapteeni nähtiin maajoukkueessa edellisen kerran lähes neljä vuotta sitten, MM-kisoissa 2018.

Monien muiden tavoin Rantanen haluaisi saada jonkinlaista varmuutta tilanteeseen.

– Toivottavasti jo ennen joulua alkaisi jotain kuulua tai ainakin heti jälkeen. Aika paljon kysymyksiä on vielä ilmassa. Olisihan se kiva saada selville, miten kaikki asiat käytännössä menevät.

NHL:n pelaajayhdistys on pitänyt viime päivinä puhelinpalavereja pelaajien kanssa olympialaisten tiimoilta. Coloradon edustajana on ollut J.T. Compher.

– Oikeastaan näitä samoja asioita sieltä on kuulunut kuin mediassakin on ollut, Rantanen sanoo.

Epämääräinen tilanne puhuttaa kovasti myös Avalanchen pukukopissa, josta useampi kaveri olisi lähdössä Pekingiin.

– On tästä viime aikoina ollut puhetta, kun on alkanut tulla juttuja karanteeneista ja muista Kiinan omista säännöistä.

– Vähän kaikilla on sama tilanne, sellainen odottelu päällä, että selviäisi vähän lisää, Rantanen sanoo.