Nyt putosi Mikael Granlund – korona riehuu NHL:ssä, yhdessä joukkueessa jo liki 30 tapausta

Lähes kaikki Calgaryn pelaajat ovat nyt koronaprotokollassa.

NHL:ään lähes yhdessä yössä iskenyt koronakaaos jatkuu.

Calgary Flames ilmoitti keskiviikkona lisänneensä koronalistalle seitsemän uutta pelaajaa, kolme valmentajaa ja seitsemän taustaryhmän jäsentä.

Näin ollen Flamesilta on koronaprotokollassa nyt 26 henkilöä. Joukkueelta on siirretty toistaiseksi kolme ottelua, mutta uusia ottelusiirtoja odotetaan.

Sportsnetin Eric Francsin mukaan enää kuusi Flamesilla viime viikonloppuna kaukalossa ollutta pelaajaa on jatkanut negatiivisten koronatestien antamista.

Tuorein koronapommi jysähti Nashvillessä, jossa protokollaan on joutunut 12 henkilöä. Näistä kuusi on pelaajia, joukossa ykkössentteri Mikael Granlund. Myös päävalmentaja John Hynes on poissa pelistä.

Nashvillen on määrä pelata heti torstaina Coloradoa vastaan.

Boston puolestaan tiedotti, että tuoreimpana nimenä joukkueen toiminnasta on eristetty Patrice Bergeron. Eilen saman kohtalon koki Brad Marchand.

Tapauksia ilmenee nyt jatkuvasti ympäri liigan. Koronaprotokollaan joutuminen on alkukauden aikana tarkoittanut yleensä 10 päivän sivussa oloa joukkueen toiminnasta.

Carolinasta kantautui sen sijaan hyviä uutisia. Joukkueen keskiviikon testituloksissa ei ole ilmennyt uusia positiivisia tuloksia, joten Hurricanesin on määrä pelata seuraava ottelunsa normaalisti – joskin vajaalla kokoonpanolla, sillä palkkakatossa ei ole tilaa nostaa korvaavia pelaajia kaikkien sairastuneiden tilalle.

Huojentava puoli tilanteessa on, että tiettävästi Detroitin Tyler Bertuzzia lukuun ottamatta kaikki NHL-pelaajat ovat rokotettuja. Raporttien mukaan lähes kaikki tartunnan saaneista ovat joko oireettomia tai vähäoireisia.