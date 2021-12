Koronakaaos iskemässä NHL:ään? Tähtipelaajia putoaa nyt rivistä armottomaan tahtiin, Calgaryn kurimus pahenee

Koronavirus aiheuttaa ongelmia NHL:ssä kiihtyvään tahtiin.

Calgary Flamesin tulevat ottelut on peruttu. Lauantaina joukkue ehti vielä kohdata Bostonin, jonka pelaajia joutui nyt koronaprotokollaan.

Koronavirus sekoittaa nyt pakkaa jääkiekkoliiga NHL:ssä huolestuttavalla tavalla.

Tiistaina koronaprotokollaan joutui jälleen tukku pelaajia ympäri sarjan.

Tähtiluokan pelaajista tiistaina koronaprotokollaan joutuivat Islandersin kärkisentteri Mathew Barzal, Bostonin ykköstykki Brad Marchand ja Coloradon tähtipuolustaja Devon Toews.

Marchandin lisäksi Bostonilta protokollaan joutui Craig Smith. Floridalta saman kohtalon koki Ryan Lomberg.

Calgary Flames puolestaan ilmoitti tiistaina, että kolme joukkueen pelaajaa on joutunut koronaprotokollaan. Reilun vuorokauden sisään Flamesilta on pudonnut nyt yhdeksän pelaajaa. Ainakin kolme joukkueen seuraavaa ottelua on peruttu.

Niin ikään tiistaina Vancouverin pelaajista Juho Lammikko ja Luke Schenn vedettiin sivuun positiivisten testitulosten jälkeen.

Vancouver, Boston, Calgary ja Carolina ovat pelanneet viime päivinä toisiaan vastaan.

Carolinalta joutuivat maanantaina koronaprotokollaan Sebastian Aho ja Seth Jarvis, jotka joutuivat jäämään karanteeniin Vancouveriin.

Hurricanesia seuraavan toimittajan Sara Civianin mukaan seura ilmoitti tekevänsä kaikkensa, jotta pelaajat saataisiin rajan yli kotiin jouluksi. Vaarana on, että Aho ja Jarvis joutuvat viettämään Kanadassa vaaditun 14 päivän karanteenin, jolloin he saisivat poistua vasta 27. joulukuuta.

Carolinalta on viime ajat puuttunut protokollan takia jo runkopuolustajat Tony DeAngelo ja Brett Pesce. He vapautuivat protokollasta hiljattain, mutta eivät voineet liittyä joukkueensa matkaan Yhdysvaltain ja Kanadan välisen rajaongelman ja siihen liittyvien koronamenettelyjen takia.

Koronaprotokollaan on joutunut jo aiemmin alkukaudella kymmenittäin pelaajia. Useimmissa tapauksissa se on tarkoittanut 10 päivän sivussa oloa joukkueen toiminnasta.

Lisäongelmia on aiheuttanut palkkakatto. Useat joukkueet ovat joutuneet pelaamaan välillä vajailla kokoonpanoilla, sillä heillä ei ole ollut katossa tilaa nostaa korvaavia pelaajia äkisti protokollaan joutuneiden tilalla. Joissakin tapauksissa farmissa ei myöskään ole ollut saatavilla terveitä pelaajia, joita nostaa.

Toistaiseksi NHL:ssä on jouduttu tällä kaudella perumaan kahdeksan ottelua. Näistä vain kahdelle on toistaiseksi löydetty uusi päivämäärä.

Tiistain hurja vilske koronalistalla on kasvattanut huolta uusista otteluperuutuksista.

Tilanne ei luonnollisestikaan edesauta toiveita saada NHL-pelaajat mukaan alle kahden kuukauden päästä pelattaviin Pekingin olympialaisiin.