Patrik Laineen paluu peleihin lähestymässä? Columbus julkaisi kuvia jäätreeneistä

Patrik Laine on joukkueensa mukana Vancouverissa.

Columbus Blue Jackets vihjailee Twitter-tilillään iloisella suomalaisuutisella. Tilillä julkaistiin myöhään maanantai-iltana Suomen aikaa sarja kuvia, joissa joukkueen suomalaistykki Patrik Laine luistelee jäällä pelivarusteet päällä Vancouverissa.

– Herranjumala, se tapahtuu, tilillä kirjoitettiin yhden kuvan yhteyteen.

Laine, 23, koki keskivartalovamman marraskuun alussa, eikä ole sen jälkeen ollut mukana Blue Jacketsin kokoonpanossa.

Pari viikkoa sitten Laine oli mediatietojen mukaan aloittanut kevyen, omatoimisen jääharjoittelun Columbuksessa. Silloin ei kuitenkaan ollut tiedossa, milloin Laine liittyisi joukkueharjoituksiin.

Tuolloin The Athletic myös kertoi, että Laine oli matkustamassa Suomeen osallistuakseen yllättäen kuolleen isänsä hautajaisiin.

Nyt Laine siis vaikuttaa matkustaneen joukkueensa mukana vieraskiertueelle, jolla Columbus kohtaa tällä viikolla Kanadassa Vancouverin, Edmontonin ja Calgaryn.

Blue Jackets ei ole toistaiseksi tiedottanut siitä, koska Laine mahdollisesti palaa peleihin.

Laine on pelannut tällä kaudella yhdeksän ottelua, joissa hänelle on kirjattu 3+7=10 tehopistettä. Columbus on voittanut kauden 26 ottelustaan 14, ja on tällä hetkellä hyvin mukana tiukassa taistelussa pudotuspelipaikoista.