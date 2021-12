Sebastian Aho taas ilmiliekeissä! Hirmuvireinen suomalaistähti nousi jo NHL:n pistepörssin kärkisijoille

Tällä kertaa oli Edmontonin vuoro kokea Sebastian Ahon hirmuvire.

Carolinan Sebastian Aho roihuaa hurjassa iskussa NHL:ssä. Pari päivää sitten Aho teki joukkueensa molemmat maalit vierasvoitossa Calgaryssa. Sunnuntaiaamuna Aho pani polvilleen toisen Albertan joukkueen Edmonton Oilersin.

Carolina vei pisteet 3–1-voitolla. Aho oli jälleen mukana kaikissa Hurricanesin maaleissa tehoillaan 2+1.

Aho avasi ottelun maalihanat avauserässä laukomalla ylivoimalla irtokiekosta vieraat 1–0-johtoon. Osumaan syöttöpisteen nappasi Teuvo Teräväinen.

Toisessa erässä Aho puolestaan syötti Nino Niederreiterin 2–0-maalin.

Tämän jälkeen valokeilaan pääsi myös Ahon vanha ketjukaveri Oulusta. Jesse Puljujärvi vapautti nappisyötöllään maalintekoon Ryan Nugent-Hopkinsin, joka nosti Oilersin jälleen maalin päähän.

Jo avauserässä Puljujärvi kattoi kertaalleen pöydän Connor McDavidille, mutta tämä tyri ketjukaverinsa petaaman huippupaikan.

Päätöserässä Oilers jahtasi raivoisasti tasoitusta, mutta kotiyleisön ilonpilaajaksi nousi jälleen hirmuvireinen Aho.

Oilersin maalivahti Mikko Koskinen haparoi kiekon kanssa maalinsa takana. Aho syöksyi paikalle, vei kiekon maanmieheltään ja sujautti ottelun ratkaisseen 3–1-maalin aikaan 57.16.

Aho valittiin luonnollisesti myös ottelun parhaaksi pelaajaksi.

Voitto oli itäisen konferenssin tiiviissä kärkitaistossa keikkuvalle Carolinalle neljäs peräkkäinen. Sen vieraskiertue jatkuu heti ensi yönä Vancouverissa.

Carolinalle iso sulka hattuun Edmontonissa oli pistepörssin kärkikaksikon McDavidin ja Leon Draisaitlin nollaaminen.

– Se oli iso haaste. Kaikki tietävät nuo kaverit. He ovat aika lailla sarjan kaksi parasta pelaajaa. Heidän pimentämiseensä tarvitsee enemmän kuin yhden ketjun. Etenkin (Jaccob)Slavin ja (Frederik) Andersen tekivät uskomatonta työtä, Aho kehui ottelun jälkeen.

– Tuntui, että puolustimme aika hyvin. Olisimme ehkä voineet hallita kiekkoa vähän paremmin, mutta kaiken kaikkiaan hyvä ponnistus koko joukkueelta.

Aho on tehnyt viidessä edellisessä ottelussa tehot 5+7.

Carolina tiedotti, että hänestä tuli Hurricanesin historian ensimmäinen viidessä peräkkäisessä ottelussa vähintään kaksi tehopistettä tehnyt pelaaja.

14 viime ottelusta yhdeksässä Aho on tehnyt vähintään kaksi tehopistettä.

Hänen kauden 26 ottelun pistesaldonsa on nyt 15+17=32. Pistepörssissä Aho nousi jo kuudenneksi.

Kun runkosarjasta on pelattu liki kolmannes, Aho on tasaisen vauhdin taulukolla matkalla 47 maalin ja 101 tehopisteen kauteen. Tahti on varsin lupaava, sillä usein Aho on lämmennyt entisestään kevään lähestyessä.

Pistepörssi

Leon Draisaitl, Edmonton 23+22=45 (26 ott.) Connor McDavid, Edmonton 16+29=45 (26) Aleksandr Ovetshkin, Washington 20+24=44 (28) Nazem Kadri, Colorado 11+23=34 (22) Kyle Connor, Winnipeg 18+14=32 (27) Sebastian Aho, Carolina 15+17=32 (26) Steven Stamkos, Tampa Bay 13+19=32 (26) Kirill Kaprizov, Minnesota 10+22=32 (27) Artemi Panarin, NY Rangers 9+23=32 (26) Auston Matthews, Toronto 18+13=31 (26)