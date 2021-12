NHL-tuomio: Kurinpito veti ässän hihastaan – tämän joukkueen peleissä on viihdetakuu

NHL-tuomio perkaa jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

Ville Touru

Tähti

Steven Stamkos ja koko Tampa Bay Lightning. Supertähdet Brayden Point ja Nikita Kutsherov ovat loukkaantuneina, mutta niin vain Tampa paahtaa jälleen kovassa lennossa. Kapteeni Stamkosia on ehditty kirjoittaa viime vuosien terveysmurheiden myötä jo taka-alalle, mutta siellä hän taas komeilee pistepörssin kärkiviisikossa. Pienenä shokkina tuli myös se fakta, että Stamkosilla on ikää vasta 31 vuotta. Jotenkin ajattelin hänen olevan jo paljon vanhempi, koska siitähän on jo toistakymmentä vuotta, kun herra voitti ensimmäisen maalikuninkuutensa.

Steven Stamkos on taas kerran liekeissä..

Puheenaihe

Jos mietit, minkä joukkueen pelejä katsoisit, katso Coloradon. Niissä on viihdetakuu. Coloradon peleissä on mätetty tällä kaudella keskimäärin poskettomat 7,8 maalia ottelua kohden. Rohkeasti kiekolla pelaava joukkue järjestelee parhaimmillaan hyökkäyspään karuselleja, joihin mikään muu joukkue ei pysty. Kunnianhimoinen pelitapa on myös kostautunut omassa päässä. Osansa on myös ollut maalivahtihuolilla. Colorado on paitsi ylivoimaisesti eniten maaleja tehnyt joukkue myös yksi niitä eniten päästäneistä. Lauantaiaamuna siitä tuli ensimmäinen joukkue sitten marraskuun 1995 Pittsburghin, joka tekee 7 maalia kolmessa peräkkäisessä ottelussa.

Suomalainen

St. Louisin Ville Husson loukkaantuminen tuli ikävään saumaan, kun joukkueen ykkösvahti Jordan Binnington oli juuri koronaprotokollan takia sivussa. Helsinkiläisvahdilla oli NHL-uransa toistaiseksi paras sauma antaa näyttöjä ykkösvahdin paikkaan. Husson alkukautta sotki koronatartunta, mutta etenkin parissa edellisessä ottelussa Floridaa vastaan hän oli sensaatiomaisessa iskussa.

Farssi

Philadelphia Flyersin peli on ollut sekaisin kuin seinäkello, ja pudotuspelijuna on karkaamassa hyvinkin nopeasti. Päävalmentaja Alain Vigneault sai jo monoa, mutta kovin hyvin eri ole suoriutunut myöskään GM Chuck Fletcher. Hänen erikoisin hankintansa oli Keith Yandle, joka oli jo Floridassa todellinen katastrofi puolustussuuntaan ja josta hänet ostettiin viime kauden jälkeen ulos. Vähemmän yllättäen Yandle (-15) on NHL:n miinustilastossa toisena. Myöskään kovalla hinnalla sisään tuodun Rasmus Ristolaisen otteissa ei ole ollut kehumista. Vaikkakin Ristolainen saa Suomessa välillä myös tarpeettoman kovaa kritiikkiä joukkueen sekamelska huomioiden.

Philadelphia Flyers on alkukauden suurimpia pettymyksiä.

Yllätys

Anaheim Ducks ei ole vieläkään hyytynyt vaan porskuttaa läntisen konferenssin kärkitaistossa. Joukkueen johtohahmo Ryan Getzlaf tippui vieläpä sairastuvalle, mutta sekään ei ole ankkalaumaa pysäyttänyt. En vieläkään jaksa uskoa, että Anaheimin lento voisi yltää pudotuspeleihin, mutta ovatpa he jo alkukaudellakin osoittaneet odotukseni vääriksi.

Sami Hoffrén

Tähti

Marc-Andre Fleurysta tuli historian kolmanneksi eniten voittoja runkosarjassa torjunut maalivahti. 500:s voitto tuli osuvasti Montrealissa, jonka lähistöltä Fleury on kotoisin. Vaikean alkukauden jälkeen Fleury on isoin yksittäinen tekijä siihen, miksi Chicago Blackhawks on napsinut voittoja viime viikkoina tiheämmin. Kokenut 37-vuotias veskari on torjunut 10 viime ottelua vakuuttavalla torjuntaprosentilla 93,6. Fleury on selvä valinta Kanadan ykköseksi olympialaisiin.

Puheenaihe

Ei tarvitse arvuutella, mitä kikkaa 11–14-vuotiaat junnupelaajat ovat harjoitelleet kuluneen viikon aikana halleissa ja ulkojäillä. Anaheim Ducksin kikkapoika Trevor Zegras ja Sonny Milano taiteilivat yhdessä häikäisevän lacrosse-maalin Buffalossa. Zegras, 20, on noussut nopeassa ajassa NHL:n viihdyttävimpien ja hauskimpien pelaajien joukkoon. Surffitukkaista jenkkihyökkääjää ei paljon huimaa kiekon kanssa.

Suomalainen

Sinivalkoisten pistepörssin kärkipaikalle on noussut tuttu nimi. Sebastian Aho (13+16=29 pistettä) johtaa kuumavireistä Carolina Hurricanesia kokonaisvaltaisella pelaamisellaan. 24-vuotiaan supertähden pelissä ei yksinkertaisesti ole puutteita. Kaikki tekeminen on pelkkää priimaa. Neljän ottelun pisteputkensa aikana oululainen on tikannut kolme maalia ja yhdeksän pistettä. Aholla ja Hurricanesilla on tällä kaudella vain yksi tavoite: Stanley Cup.

Sebastian Aho johtaa joukkojaan keskikaistalla.

Farssi

En tiedä pitäisikö itkeä vai nauraa… NHL:n ylivoimaisesti huonoiten johdettu seura Arizona Coyotes voi olla kohta ilman hallia. Coyotes sai Glendalen kaupungilta kirjeen, jossa seuraa vaaditaan maksamaan merkittävät vero- ja hallimaksurästit. Muuten ovet pysyvät kiinni 20. joulukuuta alkaen. No, eiköhän NHL kiirehdi taas kerran apuun ja tekohengitä rahallisesti unista organisaatiota. Siirtäkää nyt se koko putka Houstoniin, kiitos.

Yllätys

NHL:n kurinpito on viimein saanut helmitauluunsa uusia helmiä? Aiemmassa versiossa helmiä taisi olla tasan kaksi, joiden avulla oli vaivatonta antaa pelikieltoja. Kahden ottelun pelikiellot ovat viime vuosina olleet vakiokamaa törkeissäkin niiteissä. Siksi yllätyin aidosti, kun Toronto Maple Leafsin konkarihyökkääjä Jason Spezza sai Winnipeg-ottelun polvitaklauksestaan kuuden ottelun kakun.

Ismo Lehkonen

Tähti

Ryan Hartman, Minnesota Wild. Hartman on pelannut 26 peliä tehoilla 13+9. Teholukema on kova +23. Tasakentällisin tehot ovat järisyttävät 12+9. Nyt puhutaan tähdestä. Hartmanin tarina on mielenkiintoinen. Hän on ollut aiemmin Chicagossa, Nashvillessä ja Philadelphiassa. Siirtyi vapaana agenttina Minnesotaan, josta hän on löytänyt kodin. Hartman sopii loistavasti Wildin pelitapaan.

Ryan Hartman pelaa elämänsä kautta.

Puheenaihe

Koutsit. Vancouver Canucks ja Philadelphia Flyers panivat päävalmentajan vaihtoon – ansaitusti. Seuraavaksi katseet kiinnittyvät Arizona Coyotesiin, Seattle Krakeniin, Montreal Canadiensiin, Buffalo Sabresiin ja New York Islandersin. Näissä seuroissa paikat ovat tuulisia. Seattle voi olla seuraava joukkue, joka vaihtaa koutsia. Seattlella on ihan ok materiaali, mutta palveleeko pelitapa voittavaa jääkiekkoa? Nyt Seattlessa pitäisi luoda uutta, mutta pelaaminen ei ole riittävän tasaista.

Suomalainen

Sebastian Aho. Hän on taitokapasiteetiltaan, luistelu- ja kaksinkamppailutaidoiltaan NHL:n hyökkääjistä kolmen parhaan joukossa. Tämä on kiistaton fakta. Pelin ymmärrykseltään hän on nero. Tähän lajiin syntynyt pelaaja. Kaikkien nuorten hyökkääjien pitäisi kopioida Ahon pelaamista. Täydellinen peliasento mahdollistaa terveenä pysymisen ja tuloksen teon. Normipelaaja näkee pää ylhäällä 2–3 juttua kerrallaan, mutta Aho skaalaa kenttää poikkeuksellisen laajasti. Hän hahmottaa sekä vastustajien että omien liikeradat. Numero 20 on vastustajan tähtäimessä joka ilta, mutta silti Aho tekee kovaa tulosta.

Farssi

Arizona Coyotes. Hallivuokrat ovat rästissä, ja Kanadassa odotetaan kieli pitkällä ratkaisuja. Quebec City ottaisi raikuen vastaan NHL-joukkueen. Arizonan peli ei vakuuta millään muotoa. Alivoimaprosentti on 72 ja ylivoima 11,9%. Hyvänä esimerkkinä on Jakob Chychrun, joka on NHL:n mittapuulla erittäin hyvä puolustaja. No, ykköspakkina hänen teholukemansa on -29. Satanen menee rikki tätä vauhtia. Kaikki askelmerkit osoittavat siihen suuntaan, että seura tarvitsee kaupungin ja logon vaihdon. Päästäkää seura pois tuosta vankilasta.

Arizonassa on synkkää niin kaukalossa kuin sen ulkopuolella.

Yllätys

Lapanen pystyyn, jos joku liputti Minnesotan kärkipaikalle. Wild johtaa 39 pisteellään koko sarjaa. Nyt on menossa kahdeksan voiton putki. Wild pelaa päävalmentaja Dean Evasonin alaisuudessa niin hyvää jääkiekkoa molempiin suuntiin, että moni joukkue alkaa kopioida heitä. Koko viisikon työmoraali ja puolustusvalmius ovat huippuluokkaa. Joukkue kierrättää ja suojelee kiekkoa oikeissa paikoissa ja murtautuu ytimeen vahvasti. Kukaan ei osannut odottaa, että Wild pelaisi näin hyvin. Odotin viime viikkoon asti, että lamput sammuvat, mutta ei. Koutsi pystyy pumppaamaan lisää virtaa. Yhden vaihdon merkitys on järjettömän suuri, eikä kukaan uskalla fuskata. Wild on ottanut kovia statement-voittoja.