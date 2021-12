NHL:n katastrofijoukkue uhataan häätää kotihallistaan alle kahden viikon päästä

Arizona Coyotes voi jäädä kodittomaksi jo ennen joulua.

NHL:n häpeäpilkku Arizona Coyotes on taas kohun keskellä. The Athletic uutisoi keskiviikkona, että seuran kotikaupungin Glendalen mitta on tullut täyteen.

Athleticin mukaan Coyotesilla on rästissä yli 1,3 miljoonaa dollaria osavaltio- ja kaupunkiveroja.

Glendalen kaupunki on ilmoittanut Coyotesille, että jos se ei suorita rästissä olevia veroja ja areenamaksuja joulukuun 20. päivään mennessä, seura häädetään kaupungin omistamasta Gila River Arenasta.

Athletic kertoo, että Glendale on informoinut keskiviikkona myös NHL:n komissaaria Gary Bettmania Coyotesille annetusta ukaasista.

Glendalen kaupunki ilmoitti jo kesällä, ettei se aio jatkaa Gila River Arenan vuokrasopimusta Coyotesin kanssa enää tämän kauden jälkeen.

Uutta kotihallia ei ole ainakaan vielä löytynyt, ja huhut Coyotesin siirtämisestä toiseen kaupunkiin voimistuvat kaiken aikaa.

Viime viikolla talouslehti Forbes uutisoi tiedoistaan, joiden mukaan Coyotesia yritetään kaupitella uudelle omistajalle, joka olisi valmis siirtämään organisaation Houstoniin Texasiin.

Coyotes ja NHL kiirehtivät välittömästi kiistämään Forbesin tiedot.

Jo viime keväänä julkisuuteen levisi Athleticin selvityksen myötä huolestuttavia tietoja kesällä 2019 liikemies Alex Meruelon omistukseen siirtyneen Coyotesin tilasta.

Seuran taloudellisia ongelmia kuvailtiin paljon julkisuudessa esitettyjä suuremmiksi. Selvityksessä kävi myös ilmi Coyotesin systemaattiselta vaikuttava toimintatapa uhkailla ja kiristää alihankkijoita ja muita kauppakumppanejaan. Laskuja on jäänyt jo pidempään rästiin ja työntekijöitä irtisanoutunut jatkuvana virtana.

Jälleen Forbesin tuoreessa listauksessa NHL:n arvottomimmaksi arvioitu seura tekee vuosittain 10–20 miljoonaa dollaria tappiota.

Myös kaukalossa Coyotesilla menee yhtä surkeasti kuin sen ulkopuolella. Vuosikaudet NHL:n huonoimpiin kuulunut joukkue on pelaamassa parhaillaan historiansa huonointa kautta. Umpisurkea porukka on koko NHL:n viimeisenä.

NHL-joukkuetta on yritetty juurruttaa sitkeästi Arizonan aavikoille 25 vuoden ajan siinä kuitenkaan onnistumatta.

Seuran omistaja on vaihdellut tiuhaan. Vuonna 2009 Coyotes meni konkurssiinkin, mutta tuolloin NHL otti sen toviksi hallintaansa.