Video: NHL:n supertulokas veti ällistyttävän ässän hihastaan – suomalaisvahti yllätettiin jäätävällä tavalla

Trevor Zegrasin suoritusta hämmästellään.

Trevor Zegras on huima taituri.

Anaheimin Trevor Zegras, 20, teki tiistain ottelussa Buffaloa vastaan yhden NHL-kauden upeimmista suorituksista.

Toisen erän alussa Zegras sai kiekon Buffalon maalin takana. Hän nosti kiekon lapansa päälle ikään kuin olisi ollut aikeissa yrittää ilmaveiviä mutta neppasikin pelivälineen maalin yli. Hänen tutkaparinsa Sonny Milano oli mukana kuvioissa ja löi kiekon pesäpallotyyliin ilmasta sisään.

Zegrasilla olisi ollut vapaa väylä syöttää kiekko maalinedustalle Milanolle myös jäätä pitkin, mutta kikkanikkari päättikin vetää todellisen ässän hihastaan.

Kauden ensimmäistä peliään Buffalon maalilla pelannut Ukko-Pekka Luukkonen ei voinut kuin ihmetellä Anaheimin taikurin neronleimausta.

Milanon maalilla vierasjoukkue Anaheim siirtyi 1–0-johtoon. Alkukauden suurin yllättäjä Ducks voitti ottelun lopulta 2–0.

Videoklipit Zegrasin tempusta levisivät sosiaalisessa mediassa kulovalkean tavoin, ja sitä hehkutettiin vuolaasti. Kanadalainen tv-kanava TSN ylisti Zegrasin suoritusta yhdeksi kaikkien aikojen syötöistä.

Yhdysvaltalaissentteri Zegras on syttynyt viime aikoina todellisiin liekkeihin. Kauden 25 ottelussa hän on tehnyt nyt tehot 6+16=22. Pisteistä 17 on syntynyt 12 edellisen ottelun aikana.

Zegras debytoi NHL:ssä jo viime keväänä, mutta hänet lasketaan yhä Calder-kelpoiseksi tulokkaaksi.

Vuoden tulokkaan Calder-palkinnosta on muodostumassa Zegrasin ja Detroitin kaksikon Lucas Raymondin ja Moritz Seiderin välinen kilvoittelu.