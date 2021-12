Aleksander Barkov palaa tositoimiin NHL:ssä – ”Olen valmis”

Barkov palaa askiin keskiviikon välisenä yönä St. Louis Bluesia vastaan.

Kahdeksan peliä loukkaantumisen takia sivussa ollut NHL-jääkiekkoliigan Florida Panthersin suomalaistähti Aleksander Barkov on kokoonpanossa, kun Panthers kohtaa yöllä Suomen aikaa pelattavassa ottelussa St. Louis Bluesin. Panthersin päävalmentajana toimiva Andrew Brunette kertoi asiasta seuran Twitter-tilillä.

Panthersin kapteeni Barkov loukkasi polvensa 16. marraskuuta ottelussa New York Islandersia vastaan. Barkovilla oli loukkaantuessaan meneillään peräti kymmenen ottelun pisteputki. Hän on tällä kaudella koonnut 15 ottelussa tehot 9+8.

– Hän on yksi liigan parhaista pelaajista. Saamme onneksi hänet takaisin, Brunette totesi Panthersin sivustolle työskentelevän toimittajan Jameson OlivenTwitter-tilillä.

Barkov itse kiitteli seurahenkilöstöä.

– Olen valmis (pelaamaan). Meillä on upea (lääkintä)henkilöstö, he tekivät todella hyvää työtä. Minun oli vain tehtävä se, mitä he käskivät minun tehdä. Luistelutreenit ovat sujuneet hyvin, ja olen todella iloinen siitä, missä mennään nyt. Suuret kiitokset, Barkov sanoi Panthers-toimittaja Olivelle.

Ottelu St. Louis–Florida alkaa yöllä kello 3 Suomen aikaa.