Yksi suomalaispelaaja yllätti Jukka Jalosen NHL:n tarkkailumatkalla – ”Pomppasi silmille”

Leijonien johtoporras tapasi lähes 30 suomalaispelaajaa tarkkailumatkalla.

Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen ja GM Jere Lehtinen vierailivat marraskuun loppupuoliskolla Pohjois-Amerikassa katsastamassa potentiaalisia pelaajia olympialaisiin.

Tiivistahtisen reissun aikana Jalonen ja Lehtinen näkivät lähes 30 suomalaispelaajaa.

– Oli aika haipakkaa kun kiersimme monta paikkakuntaa, mutta reissun anti oli todella hyvä. Kannatti lähteä. Näimme pelaajia ja kävimme syömässä kotijoukkueen suomalaispelaajien kanssa. Pääsimme katsomaan paljon pelejä ja näimme pelaajien tämänhetkistä kuntoa. Kaikin puolin jäi positiivinen fiilis, Jalonen summaa Ilta-Sanomille.

– Osa pelaajista ei pelannut, mutta tapasimme esimerkiksi Tuukka Raskin (toipumassa vammasta ja ilman sopimusta) ja Aleksander Barkovin (loukkaantuneena).

Tarkkailumatkan aikana kisapasseja ei leimattu tai poltettu.

– Yksi peli kertoo jotain pelaajan senhetkisestä tilasta ja antaa jonkinlaisen vaikutelman, mutta se on vain yksi peli. Ei se määrittele kaikkea. Yhden pelin perusteella ei pääse kisoihin tai joudu ulos kisoista. Joukkueen julkaisemiseen on vielä aikaa 1,5 kuukautta aikaa, joten tarkkailu jatkuu, Jalonen muistuttaa.

– Tärkeämpää on päästä vaihtamaan pelaajien kanssa tuntemuksia ja fiiliksiä siitä, missä tällä hetkellä mennään. Siinä mielessä meillä oli hyviä kohtaamisia pelaajien kanssa.

Reissun ennakkoon jännittävin tapaaminen oli sovittu Philadelphiaan, missä Jalonen ja Lehtinen tapasivat Flyersin puolustajan Rasmus Ristolaisen.

Ristolainen, 27, on Leijonien olympiaprojektin puhutuimpia pelaajia, sillä hän ei saanut kesän lopulla kutsua Vanajanlinnaan, jonne oli kutsuttu yhteensä 44 suomalaispelaajaa.

Siitä lähtien julkisuudessa ja kulisseissa on spekuloitu tiuhaan Ristolaisen ja Leijonien johtoryhmän väleistä.

Jalonen myöntää, että ilmassa oli pientä jännitettä, kun he tapasivat Ristolaisen paikan päällä.

– Kun tuollaiseen tilanteeseen menee, molemmat osapuolet miettivät, että miten tämä lähtee menemään. Se on normaalia. Sillä tavalla siinä oli jännitettä, mutta kun ilta eteni ja Kimmo Timonen liittyi vähäksi aikaa mukaan, siitä tuli kaiken kaikkiaan rento tapahtuma.

– Meillä oli kaikin puolin hyvä tapaaminen. Uskon, että hänellekin jäi hyvä fiilis siitä. Istuimme alas, söimme rauhassa ja puhuimme asioista. Kävimme tätä casea läpi ja puhuimme vähän tulevaisuudesta. Hän kertoi vähän taustoja, miksi ei ole ollut aiemmin maajoukkueessa, Jalonen kuvailee.

Jukka Jalonen ja Jere Lehtinen seurasivat paikan päällä Rasmus Ristolaisen (oik.) edustaman Philadelphia Flyersin ja Sebastian Ahon sekä Teuvo Teräväisen (vas.) edustaman Carolina Hurricanesin välistä ottelua 27. marraskuuta.

Syyskausi Flyersissa on ollut niin joukkueelta kuin Ristolaiselta tahmea. Ristolainen on pelannut Flyersin alakerrassa ottelua kohti 20.59 minuuttia. 20 ottelussa turkulainen on kerännyt tehot 1+3 ja teholukema on -10.

Jalonen korostaa, ettei Ristolainen ole erityisessä tarkkailussa.

– Hän tietää, että seuraamme häntä samalla tavalla kuin muitakin pelaajia. Emme seuraa häntä erityisellä kriittisyydellä tai vastaavaa. Minulla ei ole häntä vastaan tietenkään mitään henkilökohtaista. Pyrimme auttamaan häntä niin paljon kuin pystymme, kuten muitakin pelaajia. Se on toki haastavaa, koska jostain syystä koko Flyersin paketti on tällä hetkellä levällään.

Maanantaina Philadelphia Flyers tiedotti erottaneensa päävalmentaja Alain Vigneault’n.

Jalonen ei ollut ensimmäistä kertaa pappia kyydissä. 59-vuotias mestarivalmentaja on käynyt maajoukkuevuosiensa aikana useita kertoja tarkkailumatkoilla Pohjois-Amerikassa.

Yksilötasolla Jalonen yllättyi yhden suomalaistulokkaan kypsistä otteista.

– En viitsi alkaa tarkemmin analysoida pelaajia, mutta erityisen positiivisen vaikutuksen teki Anton Lundell. Kun ajatellaan hänen ikäänsä (20 vuotta) ja vähäistä kokemusta, niin hän näytti erittäin hyvältä NHL-pelaajalta livenä yhden pelin otannalla.

Lundell on pelannut Florida Panthersin hyökkääjistä kuudenneksi eniten ottelua kohti (16.41 minuuttia). HIFK:sta täksi kaudeksi NHL:ään siirtynyt keskushyökkääjä on tehnyt 20 ottelussa tehot 5+6.

– Hän oli todella energinen, työteliäs, pelasi isolla vastuulla alivoimalla ja otti hyvin aloituksia. Hän oli erinomainen ja pomppasi silmille. Ennen kautta ei voinut oikein vielä arvioida, miten Lundell pärjää NHL:ssä, mutta NHL-ura on lähtenyt hyvin käyntiin, Jalonen kehuu.

Anton Lundellin rooli Florida Panthersissa on kasvanut kapteeni Aleksander Barkovin loukkaantumisen myötä.

Tämänkertaisen reissun yllättävimmät huomiot Jalosella liittyivät NHL-joukkueiden tasoeroihin.

– Joukkueiden välillä on eroja pelin toteuttamisessa. Ei tarvitse ihmetellä, miksi joku joukkue ei pärjää. Se ei ole välttämättä niinkään, että joillain olisi niin paljon huonommat pelaajat. Jotkut joukkueet vain pelaavat parempaa yhteistyön jääkiekkoa. Joillain joukkueilla on peli paremmin kuosissa kuin toisilla, arvioi Jalonen.

Repaleinen kollektiivi saa pelaajat helposti näyttämään huonommalta kuin todellisuudessa.

– Välillä harmittaa pelaajien puolesta, kun joukkue ei pelaa kovin fiksusti ja siitä kärsii yksittäinen pelaaja. Pelaaja jää aika yksin, jos joukkue pelaa heikosti organisoitua hyökkäys- tai puolustuspeliä, Jalonen sanoo.