Tre Kronorille paha takaisku – tähtimaalivahti kieltäytyi olympialaisista

Robin Lehneriä ei nähdä Pekingin olympialaisissa.

Las Vegas Golden Knightsin ruotsalaista tähtimaalivahtia Robin Lehneriä ei nähdä Ruotsin paidassa Pekingin olympialaisissa.

Lehner kertoi päätöksestään Twitterissä. Hän kertoi pohtineensa asiaa pitkään perheensä kanssa ja konsultoineensa psykiatriaan asiassa.

– Oma hyvinvointini on kaikkein tärkeintä ja koska en tiedä mitä tapahtuu, jos annan positiivisen koronatestin, riskit ovat liian suuret, Lehner sanoi.

Hän toivotti viestissään myös onnea Ruotsille ja vakuutti Jacob Markströmin olevan huippuvahti.

Lehner viittaa koronatestin osalta epätietoisuuteen, joka ESPN:n mukaan on vaivannut NHL-pelaajia. Pelaajien mielestä ei ole selvää, mitä tapahtuu, jos kisojen aikana saa positiivisen koronatestin. Osa pelaajista pelkää, että Kiinan koronasäännöt pakottaisivat positiivisen testin antaneen jäämään maahan karanteeniin myös olympialaisten jälkeen.

Mielenterveysongelmistaan avoimesti puhunut Lehner, 30, aloitti NHL-uransa Ottawa Senatorsissa, josta päätyi Buffalo Sabresin riveihin. Hän nousi liigan maalivahtieliittiin New York Islandersissa ja on pelannut sen jälkeen sekä Chicago Blackhawksin että Las Vegas Golden Knightsin riveissä.

Taannoin hän nousi otsikoihin väitettyään seurojen jakavan pelaajille rauhoittavia lääkkeitä holtittomasti.

Lehnerin poissaolon myötä Ruotsin ykkösvahti Pekingin kisoissa on todennäköisesti Calgary Flamesin 30-vuotias Jacob Markström.

Ruotsin joukkueella on ollut muitakin ongelmia kokoonpanonsa kanssa. Hiljattain kävi ilmi, että maajoukkueen johto ei ollut nimennyt Detroit Red Wingsin tuloskashyökkääjää Lucas Raymondia 55 nimen pitkälle listalle, joista olympiapelaajat valitaan.

Raymond on ollut alkukauden aikana yksi NHL:n tehokkaimmista ruotsalaispelaajista. Hän on tehnyt 25 ottelussa tehot 10+12. Ruotsin liitto on ilmoittanut anovansa IIHF:ltä erikoislupaa nimetä Raymond kisajoukkueeseen.