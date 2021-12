NHL-tuomio: Ainoalle rokotekieltäytyjälle kävi köpelösti – Puljujärven leiri maalaa isolla pensselillä

NHL-tuomio perkaa jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

Mukana raadissa ovat NHL:ää tarkasti seuraavat Ville Touru, Sami Hoffrén ja Ismo Lehkonen.

Ismo Lehkonen

Tähti

Aleksandr Ovetshkin pelaa elämänsä parasta jääkiekkoa runkosarjassa. Loistavaa pelaamista kahteen suuntaan. 24 peliin tehot 19+19 ja viiteen viime peliin 4+4. Washington Capitalsilta puuttuu yli kentällinen jätkiä, ja Ovetshkin pelaa yli 22 minuuttia ottelua kohti. Hän on ottanut joukkueen reppuselkäänsä. Ovetshkin on Hart-kisassa mukana. Kuka olisi uskonut tähän viisi kuutta vuotta sitten, kun hänellä ei ollut vielä Stanley Cupia.

Puheenaihe

New York Islandersin uuteen kotihalliin siirtyminen. Islanders on hävinnyt kaikki viisi otteluaan uudessa hallissa. Johtavista pelaajista Mathew Barzal on tehnyt 5+4 tehopistettä ja tehotilasto on -7. Kokeneista pelaajista Zach Parisella on 0+3 ja -3. Nyt Barry Trotzilta voisi kysyä, että miten Leo Komarovin ulosostaminen meni omasta mielestä. Osa ihmisistä on jopa alkanut höpötellä pehmeitä, että Trotzille pitäisi antaa kenkää. Pitkän vieraskiertueen jälkeen Islandersilla oli selkeä missio saada uudesta hallista iso vahvuus, mutta onko siitä tulossa ongelma?

Suomalainen

Roope Hintz. Ei kahta sanaa. Dallas Stars on voittanut kuusi putkeen ja Hintzin ketju, laidoilla Jason Robertson ja Joe Pavelski, on tällä hetkellä NHL:n paras. Eikä tämä ketju varasta puolustussuuntaan, vaan suorittaa todella hyvin vaihdosta toiseen. Dallasin kokeneiden jätkien, Tyler Seguinin, Jamie Bennin ja Aleksandr Radulovin pitäisi olla eturivissä, mutta heistä ei ole ollut kauheasti apua. Hintzin esiinmarssi on todella tärkeä juttu Dallasille.

Pavelski (2. vas), Hintz ja Robertson muodostavat Dallasin hurjan ykkösvitjan.

Farssi

Claude Lemieux’n poika Brendan Lemieux. Omena ei ole kauas puusta pudonnut. NHL-historian ensimmäinen isä ja poika -parivaljakko, joka saa pelikieltoa puremisesta. Minulle olisi ollut ihan sama, jos pelikielto olisi ollut yksi tai 18 peliä, koska tuosta tempusta jää ikuinen leima persuksiin. Se oli niin häpeällinen temppu kuin olla ja voi. Mitäköhän lapsenlapsi tekee joskus tulevaisuudessa? Tästä puremisesta on tullut Lemieux’n perheen tavaramerkki.

Lue lisää: NHL-pelaaja puri vastustajaa – sai nyt yhden viime vuosien kovimmista pelikielloista

Yllätys

New York Rangers. Joukkue on ottanut neljä voittoa putkeen. Siinä ei ole mitään yllättävää, että Gerard Gallantin joukkue pelaa iloista hyökkäyspeliä, mutta se yllättää, miten hyvin Rangers puolustaa ja tekee hommia omiin. Maalivahtipeli on kunnossa. Igor Shestjorkin on ollut yllättävän hyvä. Hän on ottanut isoja koppeja illasta toiseen. Rangers pelaa myös aika tunnepitoista jääkiekkoa, mikä on hienoa etenkin runkosarjassa. Kuka ei ostaisi pääsylippua Rangersin peliin tällä hetkellä?

Sami Hoffrén

Tähti

Artemi Panarin. New York Rangersin Leipämies on tajuttoman taitava jääkiekkoilija, mutta myös veemäisiä kanssaihmisiään ajatteleva henkilö. Panarin tulistui vaihtopenkillä vierasottelun loppuhetkillä Boston Bruinsin Brad Marchandille, ja päätti viskata häntä hanskalla. Järeämpi ase, kuten kypärä (moi, Nathan MacKinnon), olisi saattanut tehdä rumaa jälkeä. Panarin on kiskaissut 21 ottelussa myös kelpo tehot 6+17=23.

Artemi Panarin johtaa New York Rangersin sisäistä pistepörssiä.

Puheenaihe

Nykytrendin mukaisesti NHL:ssä voi kävellä pankkiin pelkällä potentiaalilla. Näytöillä ei ole niin väliä. Tuorein esimerkki tästä nähtiin tällä viikolla, kun New Jersey Devils sorvasi kesän 2019 ykkösvarauksensa Jack Hughesin kanssa kahdeksan vuoden ja 64 miljoonan dollarin jatkosopimuksen. Hughes, 20, on tehnyt nuorella NHL-urallaan 120 ottelussa tehot 20+35. Voi toki olla, että sopimus näyttää muutaman vuoden päästä halvalta. Tai sitten ei.

Suomalainen

Jesse Puljujärvi ja hänen taustajoukkonsa. Ilta-Sanomien selvityksessä kävi ilmi, että Edmontonin Oilersin suomalaishyökkääjän nimissä on rekisteröity tuotemerkki Bison King. Nyt maalataan isolla pensselillä! Näin brändätään pelaajia, luodaan puheenaiheita ja maksimoidaan tulovirtoja. Väsynyt mantra ”ei ny tehrä tästä numeroo” on mennyttä aikaa.

Lue lisää: Asiakirjat paljastavat: Näin Jesse Puljujärvi aikoo lyödä suosiollaan rahoiksi

Farssi

Oman elämänsä mohikaani Tyler Bertuzzi on vaihteeksi hyllyllä seuraavista Detroit Red Wingsin otteluista, koska hänet pantiin koronalistalle. 26-vuotias hyökkääjä on kieltäytynyt koronarokotteesta. Bertuzzi on tiettävästi NHL:n ainoa rokottamaton pelaaja. Tämän takia hän on sivussa ainakin neljästä ottelusta. Ei pysty ymmärtämään. Red Wingsille olisi varmasti kelvannut miehen pelillinen panos, sillä Bertuzzi (9+9) on joukkueen kolmanneksi tehokkain pelaaja.

Tyler Bertuzzi ei myöskään saa pelata tällä kaudella yhtäkään vieraspeliä Kanadassa, koska hänellä ei ole rokotetta.

Yllätys

Juuso Välimäen läpimurto Calgary Flamesin puolustuksessa ei näytä tapahtuvan tällä kaudella. Kaikki näytti hyvältä ennen Välimäen neljättä NHL-kautta, mutta 23-vuotias Ilveksen kasvatti ei ole pystynyt lunastamaan päävalmentaja Darryl Sutterin luottamusta. Välimäki on seurannut enemmän otteluita katsomossa kuin pelannut. Perjantaina tuli sinänsä odotettu tiedote, kun Flames lähetti Välimäen AHL:ään Stockton Heatin riveihin.

Ville Touru

Tähti

Coloradon superpuolustaja Cale Makar, 23, on taas liekeissä ja jo yksi NHL:n vaarallisimmasta maalintekijöistä. 18 peliin tehot 10+11. Valmentaja Bednarilta kysyttiin, uskooko hän, että Makar voi tehdä 30 maalia. Vastaus oli ytimekäs: ”Kyllä.” Tällä hetkellä Makar on 45 maalin tahdissa. 1990-luvun alun jälkeen vain yksi pakki on tehnyt NHL:ssä 30 maalia kauteen: Mike Green 31, 2008–09. Edellisen kerran pakki on tehnyt sata pistettä 30 vuotta sitten, kun tempussa onnistui Brian Leetch. Makarilla on täydet mahdollisuudet tähänkin. Jos ei tällä kaudella, niin jollakin tulevista.

Cale Makarin liikkuminen jäällä on fantastista.

Puheenaihe

NHL-pelaajien olympiaosallistuminen puhuttaa nyt kovasti. Siitä on alettu kuiskia hallien käytävillä huolestuneeseen sävyyn. ”Tuomionpäivään” eli NHL:n vetäytymistakarajaan on vielä reilu kuukausi, ja huoli pahenevan koronatilanteen vaikutuksista kasvaa kaiken aikaa. Koronaprotokollaan joutuu nyt päivittäin pelaajia ympäri liigan. Otteluperuutusten lisäksi tapetille on noussut myös Kiinan tiukka koronalinja. Jos maassa saa tartunnan, siellä joutuisi ilmeisesti viettämään kolme viikkoa eristyksessä. Ei kovin houkutteleva tilanne NHL:n vinkkelistä.

Suomalainen

Eeli Tolvasen niskassa on melkoinen apina maalinteon suhteen. Tolvanen osui kauden ensimmäisellä laukauksellaan, mutta sen jälkeen hän on tykittänyt jo 61 (!) laukausta putkeen kohti maalia osumatta niistä yhdelläkään. 23 pelin tehosaldo on vaatimaton 1+5. Tolvasen rooli on vaihdellut alkukaudella ykkösketjusta neloseen, ylivoimavastuustakin on tullut. Profiililtaan Tolvanen on maalintekijä, joka kaipaisi kuumeisesti onnistumisia.

Farssi

Coloradon maalivahtien loukkaantumiset. Pavel Francouz ei ole pelannut puoleentoista vuoteen ja nyt loukkaantui kesän uusi hankinta Darcy Kuemper. Tämä on tuttua jo viime kausilta. Colorado on joutunut pudotuspeleihin välillä kolmosmolarillaankin. Avalanche on yksi suurimmista mestarisuosikeista, mutta veskarien loukkaantumisherkkyys on iso huolenaihe. Joku varamiehen varamies Kalliovuorille on vielä pudotuspelejä varten hankittava.

Yllätys

Jo viime kaudella alkanut Minnesotan vahva lentokeli on jatkunut myös tänä syksynä, vaikka sitä hieman epäilin. Dean Evasonin porukan otteet kaukalossa ovat olleet jälleen raikkaan värikkäitä. Wild on yksi eniten maaleja tehneistä joukkueista ja voittaja ropisee. Wild keikkuu ansaitusti lännen kärkitaistossa, ja ratkaisijoita löytyy laajalta rintamalta. Minnesota voi olla musta hevonen kevättä ajatellen. Viime keväänä se vei jo Vegasin yllättäen seiskapeliin.