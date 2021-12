Tässäkö Leijonien uusi tutkapari? NHL-tähti Mikko Rantanen latasi herkullisen toiveen olympiajoukkueen ketjukaverista

Mikko Rantanen leikitteli Pekingin kokoonpanolla.

Coloradon Mikko Rantanen on Aleksander Barkovin ja Sebastian Ahon lisäksi yksi kolmesta Leijonien olympiajoukkueeseen jo valitusta pelaajasta.

– Sikäli olympialaiset ovat olleet jo mielessä, että eihän niihin kauan enää ole. Pari kuukautta, Rantanen sanoo.

NHL-pelaajien osallistumisen ylle on ilmaantunut viime aikoina tummia pilviä sarjan koronatapausten lisäännyttyä. NHL:llä on 10. tammikuuta asti mahdollisuus perua olympiaosallistuminen, jos tilanne sitä sarjan näkökulmasta vaatii.

Se huolettaa Rantasta.

– Toivotaan, että päästään mukaan. Odotellaan, että tulee se lopullinen päätös. Eihän sitä ikinä tiedä...

Kaikesta huolimatta NHL-pelaajien osallistuminen olympialaisiin on yhä todennäköistä.

Suomi saisi kasaan huiman tähtisikermän. Erilaisia kokoonpanohahmotelmia on pilvin pimein.

Ketkä olisivat joukkueen kovimman laitahyökkääjän Rantasen mieluisimmat ketjukaverit?

– Vitsi kun on niin paljon hyviä pelaajia. Sasha, Sepe ja Hinny. Siinä on kolme aikaa hyvää sentteriä, joista kenen kanssa vaan voisi pelata, Rantanen pohtii tähtisenttereitä Barkovia, Ahoa ja Roope Hintziä.

– Sitten Biisoni vasempaan laitaan rouhimaan. Biisoni toiseen laitaan, niin sitten on oikeastaan ihan sama, kuka on keskellä, Rantanen innostuu Jesse Puljujärvestä ja tämän uudesta lempinimestä

Ja lisää vielä virnistäen perään:

– Laita lehteen!

Olisiko Rantanen ja Puljujärvi toimiva aisapari olympiajäillä?

Kauden 21 ottelussaan nyt tehot 7+10 tehneen Puljujärven otteet ja asenne ovat tehneet vaikutuksen entiseen nuorisomaajoukkuekaveriin Rantaseen.

– On ollut tosi kiva nähdä, että Puljujärvi on pelannut hyvin. Että hän on löytänyt oman roolin. Menee maalille ja tekee maaleja, Rantanen sanoo.

Ei Rantasella itselläkään ole alkukausi pöllömmin sujunut. 16 pelin jälkeen Coloradon miehellä on kasassa tehot 10+8.