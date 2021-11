NHL-virtuoosi Connor McDavid avaa tyttöystävänsä kanssa ökytalonsa ovet Architectural Digest -julkaisulle. Häpeältäkään ei vältytä.

NHL:n supertähti Connor McDavid, 24, on avannut hulppean Edmontonin-talonsa ovet Architectural Digest -julkaisulle.

Architectural Digestin Youtubessakin julkaisemalla videolla Oilers-hyökkääjä McDavid ja hänen tyttöystävänsä Lauren Kyle esittelevät innokkaasti luksustaloaan. Mukana menossa on myös pariskunnan koira.

McDavidin talossa on muun muassa elokuvateatteri popcorn-koneineen, pelikenttä ja kuntosali sekä iso ”salabaari”, joka aukeaa valtavan liukuoven takaa. Kartanossa on myös erittäin laaja viinikokoelma, mutta kanadalaistähti McDavid tunnustaa rehdisti, ettei hän juurikaan ymmärrä viineistä.

Yleisilmeeltään kartanon voi sanoa edustavan ultramodernia tyylisuuntaa. Usean kerroksen kokonaisuuteen kuuluu myös hissi.

Esittelyn yhteydessä McDavid sanoo, että talossa käy paljon pelikavereita ja läheisiä vieraina. McDavidin mukaan osa Oilersin pelaajista on myös treenannut talon kuntoiluosastolla koronan aikaan.

Hulppeata kylpyhuonetta esitellessään pariskunta käy keskustelun peseytymistavoistaan. Käy ilmi, että McDavid käyttää erittäin paljon kylpyammetta – toisin kuin Lauren-mielitiettynsä. Mailataituri McDavid tokaisee, että tämä on hänen kannaltaan häpeällistä.

Vapaa-ajan viettoon tarkoitetussa ulkotilassa on pieni infrapunasauna. Kompaktin saunakopin esittelyn yhteydessä McDavid antaa ymmärtää, että tyttöystävällä olisi siteitä Suomeen.

– Laurenin perheessä on itse asiassa hieman suomalaisuutta. Heitä on puraissut tämä saunavillitys ja se on siirtynyt myös minuun.