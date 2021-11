NHL:n kriisipesäke Montrealissa painettiin liipaisimesta – koko johtoporras pihalle

Kymmenettä kauttaan Montreal Canadiensia johtanut GM Marc Bergevin on saanut potkut.

Ei ole ehtinyt kulua edes viittä kuukautta, kun Montreal Canadiens pelasi sensaatiomaisesti Stanley Cupin finaaleissa.

Suhdanteet kiekkomekassa muuttuvat nopeasti, sillä sunnuntaina Canadiens tiedotti antaneensa potkut GM Marc Bergevinille.

Bergevin, 56, ehti toimia pestissään vuodesta 2012 lähtien.

Samalla monoa saivat myös yli 20 vuotta seurassa työskennellyt apulais-GM Trevor Timmins ja viestintäpuolen johtaja Paul Wilson.

Toinen apulais-GM Scott Mellanby ehti irtisanoutua omatoimisesti jo lauantaina.

Canadiens tiedotti samalla palkanneensa jääkiekkotoimintojensa varapresidentiksi Jeff Gortonin, joka sai viime keväänä lähtöpassit New York Rangersin GM:n pallilta.

Aiemmin Montrealissa ei ole ollut varsinaista jääkiekkotoimintojen johtajaa, vaan GM on vastannut suoraan omistaja Geoff Molsonille.

Montreal ilmoitti etsivänsä parhaillaan uutta GM:ää. Tiedotteessa korostettiin, että perinteiden mukaisesti tulevan GM:n on osattava myös ranskaa.

Montreal on aloittanut NHL-kauden katastrofaalisesti. 23 ottelun jälkeen kasassa on vain kuusi voittoa, ja pudotuspelijuna on suurella todennäköisyydellä jo karannut.

Kesken viime kauden Montreal antoi kenkää päävalmentajalleen Claude Julienille. Hänen tilalleen nostettu Dominique Ducharme vei väliaikaisvalmentajana joukkueen sensaatiomaisesti finaaleihin, ja kesällä keltanokkavalmentaja palkittiin kolmivuotisella jatkosopimuksella.