Mikko Rantanen teki hattutempun! Suomalaistähti ilmiliekeissä Coloradon ykkössentterinä

Mikko Rantanen kuritti Nashvilleä tehoilla 3+1.

Coloradon Mikko Rantanen oli säkenöivässä iskussa, kun Avalanche kaatoi kotonaan Nashvillen 6–2. Rantanen takoi ottelussa NHL-uransa kolmannen hattutempun ja syötti vielä kaupan päälle yhden maalin.

Edellisestä hattutempusta ehti vierähtää lähes kaksi vuotta. Se syntyi tammikuun alussa 2020.

Rantanen aloitti näytöksensä avauserän kahdella maalillaan.

Ensin hän ohjasi taidokkaasti maalin vierestä 1–0-osuman. Erän lopussa Rantanen vuorostaan täräytti suoraan syötöstä armottomalla kanuunalla tilanteeksi 2–0.

Päätöserässä Rantanen rakensi yksilösuorituksellaan tekopaikan Valeri Nitshushkinille, josta venäläinen laukoi 4–1-maalin.

Hattutemppunsa Rantanen sinetöi vajaat viisi minuuttia ennen loppua 5–1-osumalla. Hän liittyi hyökkäyksen toiseen aaltoon suoraan vaihdosta ja upotti hänelle kimmonneen kiekon vastustamattomasti ohi Nashvillen maalia vartioineen David Rittichin.

Rantanen on tuurannut viime ajat Nathan MacKinnonia Coloradon ykkössentterinä.

Rantanen on tehnyt pelaamissaan 15 ottelussa nyt tehot 10+8=18.

Nashvilleä vastaan Rantanen löi tauluun huiman näytöksen. Tehojen 3+1 lisäksi hän kirjasi joukkueen parhaan teholukeman +3, oli ahkerin laukoja (6) ja paras aloittaja (7/10).

Suuriin mestarisuosikkeihin kuuluva Colorado on yltynyt viime aikoina hurjaan iskuun, vaikka joukkueen ykköstähti MacKinnon on sivussa. Kahdeksasta edellisestä ottelustaan joukkue on voittanut seitsemän ja tehnyt tänä aikana 43 maalia eli keskimäärin yli viisi ottelua kohden.