NHL-tähden päreet paloivat totaalisesti – tv-kamerat tallensivat poikkeuksellisen teon

Artemi Panarinin ja Brad Marchandin välinen kähinä puhuttaa.

Myöhään perjantaina pelatulla NHL-kierroksella nähtiin merkillinen episodi. New York Rangersin venäläistähti Artemi Panarin kävi todella kuumana Boston Bruinsin Brad Marchandille.

Vaihtoaitiossa kierroksilla käynyt Panarin heitti Marchandia suutuspäissään pelihanskallaan vain 12 sekuntia ennen ottelun päättymistä.

– Se vähän yllätti. Minua on heitetty monilla tavaroilla, mutta pelaajat eivät ole varsinaisesti tehneet niin, vastustajien lämmittäjänä tunnettu Marchand sanoi ESPN:n mukaan.

Molempien suut kävivät pikatahtia ennen harvinaista hanskanheittoa ja myös sen jälkeen. Kumpikin pelaaja joutui suihkuun.

– Kyselimme toisiltamme, että mitä oli tarjolla kiitospäivän aterialla. Hän ei pitänyt siitä, mitä söin, Marchand sanoi.

Brad Marchand osaa ärsyttää vastustajia.

Rangers voitti ottelun 5–2. Panarin teki ottelun voittomaalin. Panarin ei kommentoinut koko asiaa medialle ottelun jälkeen.

Media kysyi Rangersin hyökkääjältä Ryan Stromelta, että mistä oikein oli kyse.

– En kommentoi. Se tulee julki jotain päivänä. Saa nähdä, mitä tapahtuu, hän pyöritteli.

New York Post väitti kahteen lähteeseensä vedoten, että Marchard olisi huudellut Panarinille jotain Vladimir Putinista ja ilkkuneen, ettei Panarinista pidetä Venäjällä.

New York Rangersin tähtihyökkääjä on tunnettu Putin-kriitikkona. Hän on esimerkiksi osoittanut julkisesti tukensa oppositiojohtaja Aleksei Navalnyille.