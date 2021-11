NHL-tuomio: Miro Heiskanen pani McDavidin rintataskuunsa – pötypuheet Mikko Rantasesta voidaan lopettaa

NHL-tuomio perkaa jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

Mukana raadissa ovat NHL:ää tarkasti seuraavat Ville Touru, Sami Hoffrén ja Ismo Lehkonen.

Ville Touru

Tähti

Floridan ykköspakkipari MacKenzie Weegar ja Aaron Ekblad. Panthers vain porskuttaa, vaikka Aleksander Barkov on telakalla. Laadukkaasta hyökkäyksestä huolimatta joukkueen kivijalka on loistava ykköspari, joka on yksi koko sarjan parhaista. Ottaisin tämän parin suorilta Kanadan olympiajoukkueeseen. Ekblad on myös Norris-kisan kärkihevosia.

Puheenaihe

Nyt ne varaluistimen varaluistimet Darcy Kuemperille! Alkuviikon kahdessa pelissä Coloradon maalivahdin luistimesta irtosi terä ainakin kolme kertaa, ja häntä jouduttiin vaihtelemaan pois maalilta korjaustoimenpiteiden ajaksi. Kuemperin luistimet maksoivat yhden maalinkin, kun hän konttasi ilman terää koomisen näköisesti.

Darcy Kuemperin puuttuvat terät puhuttavat.

Suomalainen

Connor McDavid jäi kauden 18. ottelussaan ensi kertaa ilman tehopisteitä. Syy? Miro Heiskanen. Dallas laittoi Heiskasen päällystakiksi McDavidille, ja suomalaistähti pani ihmemiehen rintataskuunsa. Ottelussa nähtiin mm. tilanne, jossa Heiskanen irrotti upealla suorituksellaan kiekon täyden vauhdin kelanneelta McDavidilta. Siihen ei kovin moni muu puolustaja olisi pystynyt. Heiskanen ja McDavid olivat suurimman osan ottelusta yhtä aikaa jäällä, eikä Oilers onnistunut tänä aikana luomaan tasakentin yhtäkään vaarallista maalipaikkaa.

Connor McDavid joutui Miro Heiskasen pihteihin ja jäi ensi kertaa koko kaudella kiikaritehoille.

Farssi

Montreal on aloittanut kauden huonommin kuin kertaakaan seurahistoriassaan, 22 ottelusta 12 pistettä. Kausi onkin jo ohi. Myös toisen viime kauden konferenssifinalistin New York Islandersin tilanne alkaa olla veitsen terällä. Osansa on ollut pahoilla loukkaantumis- ja koronahuolilla, mutta kahdeksan pelin tappioputki on ajanut Islesin todella tukalaan tilanteeseen. Ero pudotuspeliviivaan on kasvanut jo 12 pisteeseen, eikä sen kiinni ottaminen ole helppoa.

Yllätys

Jesse Puljujärven pudotus edellisotteluun kolmosketjuun oli jossain määrin yllättävää. Varsinkin kun tilalle nostettiin romuluinen Zack Kassian, jonka alkukausi ei ole ollut kummoinen. Eivät Puljujärven viime pelit mitään loistokkaita ole olleet, mutta eivät huonojakaan. Puljujärvellä on täydet mahdollisuudet lunastaa paikkansa pian takaisin, sillä Oilersin varsin nimettömällä oikealla laidalla hänen ja Kassianin lisäksi kilpailija on vain Kailer Yamamoto.

Sami Hoffrén

Tähti

NHL:n yhdeksänkertainen maalikuningas Aleksandr Ovetshkin ei osoita minkäänlaisia hyytymisen merkkejä. Punalamppu syttyy takuuvarmasti illasta toiseen. 36-vuotias venäläistankki paahtaa tällä hetkellä yli 60 maalin vauhdissa. Ovetshkin jahtaa tosissaan Wayne Gretzkyn rikkomattomana pidettyä maaliennätystä. Älytöntä.

Ovetshkinilla on nyt hymy herkässä.

Puheenaihe

Eri maiden olympiavalinnat ovat tulevina viikkoina kuuma aihe. Kanadan pelaajalaari on aivan omaa luokkaansa, mutta kanukkien maalivahtitilanne ei vakuuta. Carey Pricen poissaolon jälkeen tontti on auki. Marc-Andre Fleury on todennäköisin ykkösvahti, mutta Fleuryn, 36, kausi Chicago Blackhawksissa on sujunut vaisusti. Philadelphia Flyersin Carter Hart, 23, on veskarikisan musta hevonen.

Suomalainen

Dallas Starsin Roope Hintz tuskaili 11 ensimmäistä ottelua ilman maaleja, mutta sen jälkeen verkko on heilunut tiuhaan. Hintz on paukuttanut kuudessa ottelussa kuusi maalia ja kahdeksan pistettä. Hintz on ottelusta toiseen Dallasin näkyvin ja vaarallisin hyökkääjä, mikä lupaa hyvää Leijonien olympiaurakkaa varten.

Roope Hintz on vahvassa vedossa.

Farssi

Anna kakkua, anna sakkoa. NHL:n sakotuspolitiikka on iso vitsi. Tuorein esimerkki nähtiin tällä viikolla, kun NHL:n kurinpito ”rankaisi” Winnipeg Jetsin Josh Morrisseya raukkamaisesta ja täysin tarpeettomasta huitomisesta Columbus Blue Jacketsin Alexandre Texieria kohtaan 5000 dollarin sakolla. Sama kun tavan pulliaiselle lätkäistäisiin 20 euron sakko pummilla matkustamisesta.

Yllätys

Pistepörssin kärkisijoilta löytyy tuttuja nimiä, mutta neljännellä sijalla on todellinen yllättäjä. Colorado Avalanchen tulisieluinen kakkossentteri Nazem Kadri (7+18) on aloittanut kauden räjähtävästi. Colorado on joutunut pärjäämään ilman loukkaantunutta ykkössentteriään Nathan MacKinnonia, mutta Kadri on noussut todella vahvasti esille kantamaan vastuuta.

Ismo Lehkonen

Tähti

Andrew Mangiapane. Hän on yksi isoimmista syistä, miksi Calgary Flames pärjää tällä hetkellä. Hän on päävalmentaja Darryl Sutterin pelitapaesimerkkipelaaja. Loistava kahden suunnan hyökkääjä, joka tasapainottaa ketjunsa peliä. Mangiapanea, 25, on näillä näytöillä vaikea jättää Kanadan olympiajengistä ulos.

Andrew Mangiapane pelaa elämänsä syksyä. 20 peliin syntyi 15 maalia.

Puheenaihe

Pakko nostaa esille Buffalo Sabres. Lapanen pystyyn niiltä, jotka yllättyivät Buffalon hyvästä alkukaudesta. Ja kuinka ollakaan, nyt Buffalo on taas ajautunut tappiokierteeseen ja pulkka menee vauhdilla alamäkeen. Buffalo ei saa millään kierrettä katkaistua.

Suomalainen

Mikko Rantanen. Hän antaa illasta toiseen joukkueelleen mahdollisuuden voittaa. Rantasesta huokuu vimmattu kilpailuvietti. Taas kerran nähtiin, kun hätä on suurin ja joku ketju pitää saada toimimaan, päävalmentaja Jared Bednarin katseet kääntyvät Rantaseen. Voitaisiin hiljalleen lopettaa puheet siitä, että Nathan MacKinnon tekee Rantasesta paremman.

MacKinnonin poissaollessa Rantanen on johtanut viime ajat sentterinä Coloradon ykkösketjua.

Farssi

Minun päävalmentajien top2-listalla on Barry Trotz, mutta mitä ihmettä New York Islandersissa tapahtuu tällä hetkellä? Islanders palasi pitkältä vieraskiertueelta kotiin ja pääsi pelaamaan upouudessa hallissaan kolme kotipeliä, jotka olivat karmeaa shokkihoitoa. Vastustaja on ollut näissä otteluissa selvästi parempi Islandersia. Joukkueen tarvitsee saada ensimmäinen voitto uudessa hallissa nopeasti, muuten hallista tulee heille ongelma.

Yllätys

Se on yllättänyt, kuinka laadukasta jääkiekkoa Toronto Maple Leafs pelaa tällä hetkellä. Toronto hyökkää äärimmäisen laadukkaasti, mutta isoin kasvutarina tälle joukkueelle on tullut vahvan puolustuspelin kautta. Toronto puolustaa tällä hetkellä fuskaamatta hyökkäyssuuntaan. He ovat löytäneet mojonsa, ja pystyvät rullaamaan aiempaa paremmin neljällä ketjulla.