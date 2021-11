Teemu Selänne raivostui hyllytyksestään – suomalaisen haukkuma valmentaja paljasti nyt kohun taustat: ”Hän pilaa joukkueen”

Bruce Boudreau kertoo podcastissa, miten Anaheimin seurapomo pakotti hänet penkittämään Teemu Selänteen.

Teemu Selänne kertoi vuonna 2014 ilmestyneessä elämäkertakirjassaan huonoista väleistään uransa viimeisen NHL-valmentajan Bruce Boudreaun kanssa.

Selänne muistelee kirjassa muun muassa hetkeä, jolloin Anaheimia valmentanut Boudreau jätti hänen kokoonpanon ulkopuolelle suomalaislegendan viimeisen kauden pudotuspeleissä ottelusarjassa Dallasia vastaan.

Selänteen mukaan kyseessä oli hänen pitkän NHL-uransa toinen katsomokomennus.

Teemu Selänne pelasi valtaosan urastaan Anaheim Ducksin paidassa.

– Latasin sille päin naamaa kaiken, mitä ajattelen. Kysyin, mitä sillä on mua vastaan. Sanoin, että niin kauan kuin sä olet meidän koutsina, et ole arvostanut mua pätkääkään. Et ole laittanut mua kertaakaan jäälle viidellä kolmea tai neljällä neljää vastaan, pelin loppuhetkillä, kun ollaan tappiolla tai jatkoajalla. Ole kerrankin rehellinen ja vastaa, Selänne kertoi kirjassaan.

Selänteen mukaan Boudreaun vastaus meni selittelyksi ja änkytykseksi yhteisistä päätöksistä.

– Huusin sille, että huh huh, mikäs valmentaja sä oikein olet, jos et edes päätä kokoonpanoista. Se yritti lähteä karkuun, mutta huusin, että en ole vielä lopettanut.

Lue lisää: Selänne tyrmää viimeisen NHL-valmentajansa – ”Fucking joke!”

Nykyisin tv-kommentaattorina työskentelevä Boudreau sivuaa asiaa kanadalaisen radiolegenda Bob McCownin podcastissa.

Bruce Boudreau tuli Anaheimin valmentajaksi kesken kauden 2011–2012 ja valmensi yli 350 runkosarjaottelun ajan ennen kuin sai potkut kauden 2015–2016 päätteeksi.

Boudreau puhuu seurajohdon ja valmentajien välisestä suhteesta ja siitä, miten seurapomot vaikuttavat pelaavaan kokoonpanoon.

– Bob Murray (Anaheimin GM) tuli luokseni ennen pudotuspeliottelua Dallasia vastaan ja sanoi: ”En halua, että Selänne pelaa. Hän pilaa joukkueen, menetät pukukopin jos hän pelaa.” Hän jatkoi: ”Siitä on sinulle vain haittaa, jos pistät hänet kokoonpanoon”. No mitäpä minä siinä sitten teen? En pistänyt häntä kokoonpanoon, Boudreau muistelee.

– Harjoitusten jälkeen hän, luonnollisesti koska on huikea pelaaja, ei ollut kovin tyytyväinen minuun.

– Ja lopulta media meni kysymään Bobilta mitä mieltä hän on siitä, että minä en peluuta Selännettä. Ja Bob vastasi, että minä olen valmentaja ja minä teen ratkaisut kokoonpanosta. Hän heitti minut bussin alle ja vasta vuosia myöhemmin pystyin kertomaan Teemulle mitä oikeasti tapahtui. Ja hän kantoi minulle siitä kaunaa eikä pitänyt minusta.

Bob Murray oli Anaheimin pitkäaikainen GM, joka myös valmensi seuraa hetken aikaa. Hän erosi tehtävästään tänä syksynä.

Boudreau myös kertoi, miten hän ja Selänne sopivat asiat vuosia myöhemmin.

– Käsitykseni mukaan Ryan Getzlaf (Anaheimin tähtipelaaja) kertoi Teemulle asian laidan sen jälkeen, kun Teemu oli lopettanut. Ja kun näimme ensimmäisen kerran hänen uransa jälkeen, hän tuli halaamaan minua ja sanoi, että hän oli pahoillaan eikä tiennyt miten asiat olivat.

Heti vuonna 2014 päättyneen uran jälkeen ilmestyneessä kirjassa Selänne arvostelee Boudreauta monin sanakääntein ja syytti valmentajaa muun muassa lupausten pettämisestä.

– Jos meillä olisi ollut joku muu valmentaja, pelaisin vieläkin, Selänne uhosi puoli vuotta uran päättymisen jälkeen kirjassaan.

Anaheim ja Selänne voittivat tuona keväänä ensimmäisen pudotuspelisarjan Dallasia vastaan, mutta hävisivät seuraavalla kierroksella paikallisvastustaja LA Kingsille, mikä tiesi Selänteen uran loppua.

Boudreau valmensi Anaheimia vielä kahden seuraavan kauden ajan, kunnes hän sai potkut keväällä 2016. Sen jälkeen hän valmensi kolmen ja puolen kauden ajan Minnesota Wildia, josta sai potkut kesken kauden 2019–2020.

Nykyisin Boudreau, 66, työskentelee mm. NHL Network -tv-kanavan asiantuntijana.

Anaheimin tuolloinen GM Bob Murray erosi tänä syksynä tehtävästään sen jälkeen, kun seuran työntekijä oli valittanut hänen käytöksestään ja Murray oli siirretty tutkimusten ajaksi syrjään tehtävästään.

Eronsa yhteydessä hän kertoi hakeutuvansa hoitoon alkoholiongelmansa vuoksi.