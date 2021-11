Kommentti: Rikkooko Tuukka Rask lupauksensa? NHL:ssä kuolataan nyt suomalaistähden perään

Haluaako Tuukka Rask lähteä kevääksi Stanley Cup -jahtiin vielä muualle kuin Bostoniin, pohtii NHL-kirjeenvaihtaja Ville Touru.

NHL-kautta on takana pian jo neljännes, mutta jotakin NHL-syksystä on puuttunut.

Sarjan veskarieliittiin melkein toistakymmentä vuotta kuulunutta Tuukka Raskia, 34, ei ole nimittäin kaukalossa näkynyt.

Eikä Raskista muutenkaan ole pahemmin kuulunut. Kesän lonkkaleikkauksesta toipuva suomalaistähti on kuntouttanut itseään Boston Bruinsin harjoituskeskuksessa, mutta hänen tilanteestaan ei ole tihkunut sen tarkempia tietoja. Mahdollista paluuaikataulua on uumoiltu jonnekin tammikuun haminoille.

Tiettävästi Rask haluaa yhä pelata, mikäli lonkat sen sallivat.

Raskilla ei ole sopimusta minkään joukkueen kanssa, joten hän saa vapaasti valita seuransa.

Rask on aiemmin ilmoittanut, ettei aio pelata muualla kuin Bostonissa. Seurassa, jossa hän on koko NHL-uransa pelannut, mutta missä hänen kohtelunsa fanien suunnalta on myös ollut välillä hyvinkin julmaa.

– En tiedä, onko Raskin valinta Boston tai ei mitään. Ainakaan se ei ole se tieto, jonka olen kuullut. Olen vain kuullut, että Boston on yhä hänen ykkösvaihtoehtonsa, maineikas NHL:n sisäpiiritoimittaja, Sportsnetin Elliotte Friedman sanoi hiljattain.

Etenkin Friedmanin lausunnon jälkeen varovainen spekulaatio Raskin siirtymisestä johonkin muuhun seuraan otti tuulta purjeisiinsa.

Rask on pelannut edellisen kerran toukokuun alussa viime kauden pudotuspeleissä.

Jos savonlinnalainen pääsee täyteen kuntoon, hänen ainoa tavoitteensa tälle kaudelle lienee Stanley Cupin voittaminen.

Puolen kauden mittaisen sopimuksen rahallinen arvo on todennäköisesti toissijaista urallaan noin 60 miljoonaa bruttona tienanneelle konkarille.

Boston kaipaisi kipeästi Raskia takaisin maalilleen, sillä Linus Ullmark ja Jeremy Swayman eivät ole olleet alkukaudella erityisen vakuuttava parivaljakko.

Boston on yhä laatujoukkue, muttei se enää lukeudu suurimpien mestarisuosikkien joukkoon etenkään kivenkovasta itäisestä konferenssista. Bruinsin kauden alku on ollut keskinkertainen.

Boston on varmasti Raskin selvä ykkösvaihtoehto, mutta muuttuuko hänen mielensä, jos Bruins ei näytäkään mestarisuosikilta, kun sopimuksen rustaaminen tulee ajankohtaiseksi?

Kiinnostusta Raskia kohtaan on pomminvarmasti ympäri NHL:n. Useammatkin joukkueet ovat takuulla tiedustelleet vapaana agenttina olevan Raskin tilannetta hänen edustajiltaan.

Raskin tasoinen, pudotuspeleissä kykynsä todistanut kokenut tähtivahti kelpaisi halvalla sopimuksella mille tahansa mestariehdokkaalle vahvistamaan maalivahtiosastoa kevään korvalla.

Esimerkiksi lännen kärkijoukkueista Edmonton etsi tiettävästi kesällä kuumeisesti uutta ykkösvahtia siinä kuitenkaan onnistumatta. Suurimpiin mestarisuosikkeihin lukeutuvan Coloradon maalivahtiosasto ei puolestaan ole alkukaudesta suuremmin vakuuttanut uuden hankinnan Darcy Kuemperin johdolla.

Coloradossa maalivahtivalmentajana työskentelee sattumoisin Jussi Parkkila. Mies, joka muinoin Ilveksen A-junioreissa kouli erästä Savonlinnasta Tampereelle saapunutta nuorta miestä kohti ammattilaisuraa...

Aikoinaan toinen Boston-ikoni Ray Bourque kävi hakemassa puuttuneen Stanley Cupin ja kruunun uralleen juuri Coloradosta.

Raskilla Stanley Cup -sormus toki on (2011), mutta ei pelaavana maalivahtina.

Raskin tilanne on merkittävä myös Suomen olympiajoukkueen kannalta. Kunnossa ollessaan Rask kuuluu ilman muuta kolmen kisoihin valittavan maalivahdin joukkoon.

Tällä hetkellä suomalaisveskareista vain Nashvillen Juuse Saros on kiistaton ykkösvahti joukkueessaan.