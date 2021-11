Seurapomo paljastaa: Näin Jesse Puljujärven uran suunta muuttui Edmontonissa – ”hienovaraista haistattelua”

Toimitusjohtaja Ken Holland kertasi pohjoisameirkkalaiselle sivustolle, miten Edmonton korjasi suhteensa Jesse Puljujärven kanssa.

Jesse Puljujärvi on tuuletellut maaleja ahkerasti alkukauden aikana.

Umpikuja näytti mahdottomalta, kun Jesse Puljujärvi palasi Oulun Kärppiin kolmen NHL-kauden jälkeen.

Puljujärvi oli ajautunut seurassa minimaaliseen rooliin, eikä pelistä ollut tulla mitään. Hän halusi vaihtaa seuraa Pohjois-Amerikassa, ja agentti Markus Lehto teki asian julkisestikin selväksi.

Pattitilanteeseen ei löytynyt ratkaisua, sillä vaikka suomalaisen sopimus oli päättynyt, omisti Edmonton Oilers yhä hänen pelaajaoikeutensa. Seura ei ollut aikeissa heittää pois pelaajaa, johon he käyttivät 2016 varaustilaisuuden neljännen vuoron.

Puljujärvi pelasi Oilersissa 139 ottelussa ja teki niissä pisteet 17+20=37. Kärppien kasvatti pelasi ensimmäisellä Oilers-visiitillä myös farmijoukkue Bakersfield Condorsissa 53 ottelua, joissa syntyi 15 maalia ja 22 syöttöä.

Oilersin toimitusjohtajaksi tuli keväällä 2019 konkari Ken Holland. Puljujärvi ei ollut hänen varauksensa, eikä kukaan olisi katsonut miestä kieroon, jos hän olisi kaupannut Puljujärven oikeudet ja saanut vaihdossa jotain vähäisempiä pelaajia tai myöhäisiä varausvuoroja.

Holland kertoi kuitenkin Daily Faceoffin haastattelussa, ettei hän lämmennyt Lehdon ja Puljujärven painostukselle. Ei, vaikka hänelle tehtiin toistuvasti selväksi, että suomalainen halusi vaihtaa maisemaa.

– Minulla on velvollisuus joko soittaa puheluja tai ottaa niitä vastaan, mutta mitään kiinnostavia tarjouksia ei tullut, Holland kertoi sivustolle.

Holland myös vahvistaa, että hänen jääräpäisyytensä taustalla oli ”tiukkaa, hienovaraista haistattelua” – seura ei ollut aikeissa antaa periksi, siis.

Lue lisää: Kommentti: Jesse Puljujärvi loistaa vihdoin NHL:ssä – aiheuttaa tätä menoa myös ongelmia Edmontonille

Toisaalta samaan aikaan Oilers-johto oli myös tasaisesti yhteydessä Lehtoon ja Puljujärveen. Sillä oli selkeä viesti: he haluavat pelaajan takaisin Edmontoniin. Hyvät otteet Kärpissä vahvistivat ajatusta.

Tammi-helmikuussa 2020 Holland, valmentaja Dave Tippett, Lehto ja Puljujärvi olivat tasaisesti yhteydessä paluusta Oilersiin Zoom-palavereissa. Syntyi sopu, jota seurasi paluu taalajäille.

Hyökkääjä palasi Edmontoniin kaudeksi 2020–21. 15 maalia ja 25 pistettä tynkäkaudella oli parempaa kuin mitä siihen saakka oli nähty. Tällä kaudell peto on kuitenkin päässyt aivan uudella tavalla irti. Puljujärvi on neljäntenä Oilersin sisäisessä pörssissä ja piste per peli -tahdissa: 14 ottelua, 6+8.

– Hän on kasvanut tärkeäksi osaksi joukkuettamme. Tapa, jolla hän on kasvanut viimeisen kahden vuoden aikana – jos se olisi tapahtunut jossain muualla, se ei olisi hyvä juttu, Holland arvioi.

– Hän oli hukannut itseluottamuksensa täällä. Tällä kertaa sopeutuminen on ollut helpompaa. Hän tiesi, mitä oli tulossa, ja oli paremmin valmistautunut. Asiat eivät olisi voineet mennä paremmin.

Hollandilla riittää suomalaisen kohdalla myös mietittävää. Edullinen 1,175 miljoonan dollarin sopimus päättyy kauden lopussa, ja tällä tahdilla Puljujärvi on ansainnut itselleen roisin palkankorotuksen.

Oilers keikkuu jo nyt aivan palkkakaton tuntumassa. Tällä kertaa voikin olla, että joku muu saa tehdä tilaa Puljujärvelle.