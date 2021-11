Näin Patrik Laineen nyt menehtynyt Harri-isä tuki poikansa kiekkouraa – hemmotteli NHL-miehiä suomalaisella kotiruualla

Harri ja Tuija Laine tukivat poikansa NHL-unelmaa aktiivisesti. Harri Laine menehtyi viikonloppuna 54 vuoden iässä.

Se hetki ei unohdu pitkään aikaan.

– Toisella vuorolla vuoden 2016 varaustilaisuudessa, Winnipeg Jets ylpeästi varaa Tapparasta, SM-liigasta, Patrik Laineen.

Tunteet vyöryvät pintaan Buffalon First Niagara Centerin lehtereillä.

Ensimmäisenä pojan ottaa syleilyynsä ylpeä äiti Tuija Laine. Muutamaa hetkeä myöhemmin on isän vuoro. Harri ja Patrik Laineen lämmin syleily kestää ylimääräiset pari sekuntia.

Koko jääkiekkoileva maailma saa nähdä isän kasvoilta, miten merkittävä hetki on kyseessä.

– Tämä oli elämäni paras päivä, Laine kertoi varauksensa jälkeen IS:lle Buffalossa

Patrik Laine oli erityisen läheinen vanhempiensa kanssa.

Harri Laine ei viihtynyt parrasvaloissa. Hän ei antanut montaa haastattelua, vaan pysytteli mieluummin taustalla ja auttoi poikaansa tämän matkalla kohti NHL-unelmaansa.

Se unelma toteutui, ja isä sai todistaa poikansa sankaritekoja maailman kovimmassa jääkiekkoliigassa usean vuoden ajan.

Viikonloppuna Harri Laine menehtyi 54 vuoden iässä.

Harri ja Tuija Laine olivat läsnä poikansa jokaisella askeleella kohti jääkiekkomaailman huippua. Patrik kertoi Urheilulehden haastattelussa 2016, että kotona hän sai täyden tuen jääkiekon pelaamiseen. Kurikin oli kovaa. Esimerkiksi jääkiekon jatkumisen ehtona oli, että poika pääsee ainakin sisälle lukioon.

– Se, että he ovat olleet täysillä mukana, on tuonut pelkästään turvallisuuden tunnetta. Muutenkin he ovat aina pyrkineet kannustamaan minua eteenpäin, hyökkääjä kertoi tuolloin.

– Isän kanssa tehdään kaikkea mukavaa yhdessä. Kesäisin pelaamme lähes sata tuntia tennistä kahdestaan, ja talvisin käymme välillä yhdessä höntsäjäillä. Kivaa.

Patrik Laineen vanhemmat ja sisko Bermuda-turnauksessa 2017.

Hyökkääjän läheinen suhde vanhempiin näkyi myös läpi uran Pohjois-Amerikassa. Harri oli tuttu näky poikansa seurassa paikan päällä, ja Tuija-äiti muutti Patrikin kanssa asumaan tämän uran alkuvaiheessa.

– Kyllä, asun äitini kanssa. Mutta hei, jos ollaan rehellisiä, kyllähän sinäkin asuisit äitisi kanssa, jos pystyisit. Miksi kukaan haluaisi tehdä omaa ruokaansa? Laine kertoi Players’ Tribunessa 2018.

Harri Laine oli itsekin innokas jääkiekkoilija, ja hän pelasi nuoruudessaan D-junioreihin saakka. Myöhemmin hän pelasi harrastejääkiekkoa. Isä katsoi kaikki poikansa pelit, vaikkei ollutkaan aina paikan päällä.

Patrik Laine on tehnyt tällä kaudella kolme NHL-maalia.

Laine kertoi nuorempana, että NHL:ään pääsyn jälkeen isä ei enää antanut juurikaan lätkäneuvoja.

Kun Harri oli Winnipegissä Patrikin luona, hänen ruokatarjoilustaan saivat nauttia oman pojan lisäksi muut NHL:n suomipojat.

Ville Heinola kertoi IS:lle, kuinka hän pääsi Joona Luodon mukana Harrin lihapullapöytään. Niiden lisäksi tarjolla oli perunamuusia ja ruisleipää. Kotiruoka maistui.

– Oli ne hyviä, kun oli kuukauden tauko suomalaisesta ruuasta, Heinola kehui tuolloin IS:lle.

Laine osoitti vanhemmilleen myös konkreettisesti, miten arvosti heidän tukeaan. Pian ensimmäisen NHL-sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen hän kertoi aikovansa antaa koko allekirjoitusbonuksensa heille.

Summa oli kolmelta kaudelta yhteensä noin 256 000 euroa.

– He ovat auttaneet minua niin paljon matkan varrella ja tekivät mahdolliseksi sen, että olen täällä. Siksi haluan antaa heille takaisin, nuori mies perusteli tuolloin.