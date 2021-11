NHL-tähti Patrik Laineen isä Harri Laine on kuollut

Patrik Laineen NHL-seura vahvisti suru-uutisen.

Patrik Laineen isä Harri Laine on kuollut.

NHL-tähti Patrik Laineen isä Harri Laine on kuollut.

Asiasta kertoi Patrik Laineen seura Columbus Blue Jackets Twitter-tilillään. Seuran Twitterissä jakaman tiedotteen oli allekirjoittanut seuran GM Jarmo Kekäläinen.

– Columbus Blue Jackets haluaa välittää syvimmät osanotot Patrik Laineelle ja hänen perheelleen Patrikin isän Harrin kuoleman johdosta. Perhe haluaa kiittää kaikkia saamastaan tuesta, seuran tiedotteessa kirjoitettiin.

Harri Laine harrasti jääkiekkoa D-junioreihin asti. Hän pelasi pitkään lätkää Tampereen harrastesarjassa.

Kovasta laukauksestaan tunnettu Patrik Laine on kertonut hetkestä, jolloin hän alkoi ensimmäisen kerran laukoa kiekkoja kotipihallaan.

– Olin alle neljävuotias, kun iskä vei minut ulos ja löi mailan käteen. Siitä homma lähti, Laine kertoi IS:lle vuonna 2015.

Laine kertoi myös isänsä Harrin ja äitinsä Tuijan suuresta panoksesta oman uransa alkuvaiheessa.

– Äiti ja isä ovat olleet tosi vahvasti mukana kiekkotouhussani, olen saanut heiltä paljon hyviä vinkkejä.

– Se, että he ovat olleet täysillä mukana, on tuonut pelkästään turvallisuuden tunnetta. Muutenkin he ovat aina pyrkineet kannustamaan mua eteenpäin.

Patrik Laine, 23, debytoi kasvattajaseuransa Tapparan miesten edustusjoukkueessa jo 16-vuotiaana. Hänet varattiin NHL:ään toisena pelaajana vuoden 2016 varaustilaisuudessa.

Varaustilaisuuden jälkeen Laineen napannut Winnipeg Jets julkaisi hyökkääjästä ja Harri-isästä herkän videon, jossa kaksikko halaa lämpimästi. Halaus näkyy Jetsin julkaiseman videon lopussa.

Laine on tehnyt NHL-urallaan 360 ottelussa 153 maalia. Hän aloitti uransa Winnipegissä ja siirtyi kesken viime kauden Columbus Blue Jacketsiin.

Harri Laine vietti usein aikaa poikansa tukena Pohjois-Amerikassa NHL-uran varrella. Tuija-äiti asui poikansa luona tämän NHL-uran alkuvaiheessa.