Kasperi Kapasen NHL-kausi on alkanut erikoisesti – ”Mitenköhän tätä kuvailisi”

Kasperi Kapanen pelasi lauantaina ensimmäisen ottelunsa Torontossa vierasjoukkueen paidassa.

Lauantai-illan vierasottelussa Torontossa oli Pittsburghin Kasperi Kapaselle erityislaatuinen.

Kapanen pelasi ensi kertaa Torontossa reilun vuoden takaisen kauppaamisensa jälkeen.

– Tietyllä tavalla jännä fiilis. Siisti olla taas täällä, nähdä kaupunkia ja vanhoja pelikavereita, Kapanen puheli hymy huulessa pelipäivän aamujäiden jälkeen.

Kapanen vietti Torontossa viisi vuotta.

– Se on aika pitkä aika. Annoin kaikkeni täällä. Tämä on hieno kaupunki. Täällä minulle annettiin ensimmäinen mahdollisuus pelata NHL:ssä. Siitä olen aina Torontolle kiitollinen.

Kapasen paluu oli onnistunut. Pittsburgh hiljensi Scotiabank Arenan ottamalla kovavireisestä kotijoukkueesta 2–0-voiton. Kapanen syötti vieraiden jälkimmäisen maalin avauserän lopussa.

Pittsburghin kakkosvitja viimeisteli yhteispelillään komean osuman lauantain ottelussa.

Kapasen toinen kausi Pittsburghin paidassa on alkanut ailahtelevasti, jopa hieman erikoisesti.

17 ottelun jälkeen kasassa on tehot 4+7=11. Tuulennopean hyökkääjän maalihanat ovat olleet tukossa kahta peliä lukuun ottamatta, mutta silti alkukauteen mahtuu NHL-uran ensimmäinen hattutemppu.

Siipirikkoisessa kokoonpanossa Kapaselle on tullut kuitenkin kärkiketjuissa vastuuta enemmän kuin koskaan aiemmin NHL-uran aikana. Peliaikakeskiarvo on 17.32 minuuttia.

– Mitenköhän tätä kuvailisi... Paljon hyviä pelejä, ja muutama huono. Epäonnistumisia ja huonoa tuuria. Vähän sitä sun tätä. Ensin kymmenen peliä ilman maalia, sitten hattu. Mielenkiintoinen alku, Kapanen pohti.

– Mutta mielestäni olen pelannut ihan hyvin. Luistin on liikkunut, ja olen tehnyt peliä. Ketjukavereilla ei ole aina mennyt sisään, ja itse olen ampunut varmaan 7 tai 8 tolppaa.

Toronto-ottelussakin Kapaselle avautui parikin tekopaikkaa, mutta kuopiolaisen ratkaisut ontuivat.

Harva puolustaja pysyy perässä, kun Kapanen kiihdyttää täyteen vauhtiin.

Joukkueena Pittsburghin alkukausi on ollut melkoista vuoristorataa. 17 ottelusta voittoja on kasassa nyt seitsemän. Alkukautta ovat leimanneet joukkueen tukipilarien poissaolot.

Leikkauksesta toipuva Jevgeni Malkin ei ole pelannut vielä otteluakaan, Sidney Crosby vasta viisi.

Kahdessa viime ottelussa Pittsburgh on esittänyt kauden parastaan. Montreal ja Toronto kaatuivat maalierolla 8–0.

Kapasen mukaan kapteeni Crosbyn paluu herätti taas joukkueen.

– Kaikki tietävät, miten hyvä pelaaja hän on. Koko joukkueeseen tulee tietynlaista energiaa, kun Crosby on mukana. Tosi tärkeää, että hän on takaisin.

Crosbyn palattua Kapanen on muodostanut viime peleissä kakkosketjun Jeff Carterin ja Jason Zuckerin kanssa.

Kapanen näkee, että kolmikon kemiat ovat vielä hioutumisvaiheessa ja parempaa on luvassa.

Kapanen on kiinnostava nimi myös reilun parin kuukauden päässä siintäviä olympialaisia ajatellen. Viisi vuotta sitten Jukka Jalosen Nuorille Leijonille MM-kullan ratkonut laituri taistelee tiukasti paikasta Pekingin koneeseen.

– En ole oikeastaan miettinyt olympialaisia, mutta olisihan se siistiä, jos pääsisin mukaan.

– Olen iskältä kuullut, että ne ovat todella hienoja tapahtumia, jonne kannattaa ehdottomasti mennä, jos vain pääsee, Kapanen sanoi.