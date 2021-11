Seattlen taaperrus NHL:ssä jatkuu, taas tyly kylvetys – Mikko Rantaselta upea taidonnäyte

Seattlen puolustus vuotaa pahanpäiväisesti. Colorado antoi tulokasjoukkueelle isän kädestä.

Seattle Krakenin taival NHL:ssä ei ole alkanut järin ruusuisesti. 17 ottelusta voittoja on vain neljä. Parhaillaan Kraken tarpoo kuuden ottelun tappioputkessa.

Lauantaiaamuna Seattle koki jälleen pahemman luokan löylytyksen, kun Colorado haki 7–3-vierasvoiton Climate Pledge Arenasta.

Avalanche kaatoi kylmää vettä isäntien niskaan heti ensi minuuteilla karkaamalla nopeasti 2–0-johtoon.

Toisessa erässä Colorado mätti neljä maalia lisää, ja tulostaululla komeilivat jo tennislukemat 6–0.

Päätöserän alussa Colorado nöyryytti kotijoukkuetta vielä 7–0-maalilla, kunnes seattlelaisyleisö pääsi vihdoin riemuitsemaan Krakenin onnistumisista.

Coloradon tehomiehet ottelussa olivat Cale Makar (2+1) ja Andre Burakovsky (2+0).

Nathan MacKinnonin poissa ollessa jälleen ykkössentterinä pelannut Mikko Rantanen nappasi murskavoitossa vain yhden syöttöpisteen, mutta se oli sitäkin komeampi.

Rantanen tanssahteli toisen erän lopussa näyttävän pyörähdyssyötön, josta Erik Johnson teki 6–0-maalin.

Seattlen puolustus on vuotanut pahanpäiväisesti alkukaudesta. Omissa on kolissut keskimäärin 3,9 kertaa ottelua kohden, mikä on NHL:n heikoin lukema.

Kuudessa viime pelissä Seattlen reppuun on mätetty keskimäärin jo yli viittä maalia per peli.

Joukkueen ainoa suomalaispelaaja Joonas Donskoi ei ole onnistunut avaamaan maalitiliään vielä 17 ottelun aikana kärkiketjujen pelipaikasta ja ylivoimavastuusta huolimatta. Syöttöpisteitä raahelaisella on nyt kasassa seitsemän, joista yksi tuli Coloradoa vastaan

Colorado on puolestaan saanut hieman juonen päästä kiinni ailahtelevan kauden alun jälkeen. Peräkkäisiä voittoja on nyt neljä.

Ennen ottelua Colorado tiedotti tehneensä päävalmentajansa Jared Bednarin, 49, kanssa kahden vuoden jatkosopimuksen, joka ulottuu kesään 2024 asti.

Bednar valmentaa Avalanchea nyt kuudetta kauttaan.