NHL-tuomio: Enää Ismo Lehkoselle ei naureskella: ”Katsokaapa nyt!” – mitä kohutulle sääntöratsialle oikein tapahtui?

NHL-tuomio perkaa jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

Mukana raadissa ovat NHL:ää tarkasti seuraavat Ville Touru, Sami Hoffrén ja Ismo Lehkonen. Tällä kertaa framille nousee yllättävä suomalaisnimi Floridasta. Rapaa sataa Länsi-Kanadan suuntaan.

Ismo Lehkonen

Tähti

Carolina Hurricanes ja joukkueen kapteeni Jordan Staal. Mitä tämä joukkue olisi ilman Staalia? Vaikka hän on tehnyt tehot 2+4, hän pelaa kaikki tärkeät vaihdot, hoitaa aloitukset ja painaa vastustajan ykkösketjua vastaan illasta toiseen. Staal tuo joukkueeseen tasapainoa. Carolina on joutunut pelaamaan paljon kolmella ketjulla viime ajat. Kun tulee vähänkin tiukempi paikka, Rod Brind’Amourin katse kiinnittyy Staaliin.

Puheenaihe

Montreal Canadiens. Stanley Cupin finalistin ympärillä riittää valtavasti tekosyitä. On paljon äijiä poissa, on kolhuja ja eivät tee maaleja, mutta jääkiekon lainalaisuuksiin kuuluu se, että ei voi hyökätä jos puolustus ei ole kunnossa. Karvauspeli, trap ja oman alueen puolustuspeli vuotavat. Miten ihmeessä tämän jälkeen voi tehdä maaleja? Montrealissa paine joukkueen ympärillä on tällä hetkellä helvetillisen kova.

Suomalainen

Eetu Luostarinen. Hän on melkoinen liimapelaaja Floridassa tällä hetkellä. Hän joutuu olemaan vähän varpaisillaan ja lukemaan peliä puolustussuuntaan koko ajan, kun mennään päästä päähän. Siinä sivussa Luostarinen on pystynyt runnomaan jo kuusi maalia. Se on hämmentävän kova saldo 13 minuutin peliajalla. Maalit eivät mittauta Luostarista, mutta hän on pystynyt lapioimaan tärkeitä maaleja.

Eetu Luostarinen on kolminkertaistanut NHL-uransa maalimäärän alkukaudella.

Farssi

Vancouver Canucks. Joukkue on kuriton. Välillä on kiukkua tehdä maaleja, mutta se tapahtuu fuskaamalla puolustamisesta. Välillä täytyy kostaa jotain tai ylimielisesti leikkiä viivojen päällä tai kitistä jonkun peliajasta. Vancouverilla on ihan käsittämätön taito löytää eri tapoja hävitä pelejä. Peli on näyttänyt välillä ihan hyvältä, mutta ratkaisuhetkillä tapahtuu karmeita virheitä ja tulos on nolla pistettä. Tällä rosterilla pitäisi mennä pudotuspeleihin.

Yllätys

Nostin Darryl Sutterin Calgary Flamesin jo ennen kautta framille, ja silloin minulle naureskeltiin. Katsokaapa nyt! Kun Sutter astui taloon, hän katsoi ensin millaisia pullamössöjä siellä on. Sen jälkeen laitettiin luukut kiinni ja läskit lenkille. 17 ottelua ja maaliero on +20, ja heillä on takana kova 11 ottelun vieraskiertue. Rakastan sitä, kuinka Sutter haluaa, että vastustajan taitopelaajilta otetaan tila ja aika pois santapaperilla. Calgarya vastaan ei ole kiva pelata.

Vanha kettu Darryl Sutter on pannut rivit ojennukseen Calgaryssa.

Ville Touru

Tähti

Viime kaudella skandaalinkäryisesti Rangersista ulos heivattu Tony DeAngelo on ollut Carolinalle toistaiseksi kullanarvoinen vahvistus vaivaisella yhden miljoonan sopimuksella. Pakkien pistepörssin kärkisijoilla keikkuva peluri on ottanut huippujoukkueen alakerran kiekollisen liiderin viitan komeasti harteilleen. Jos DeAngelon keskittyminen pysyy jatkossakin vain jääkiekossa, hänestä on vielä paljon iloa Carolinassa.

Puheenaihe

Muistaako joku vielä kriisin, jota Toronton ympärille viriteltiin kauden alussa? Tällä hetkellä Leafs on NHL:n kuumin joukkue. 11 viime ottelusta 10 voittoa, eikä todellakaan mitään hurlumheitä. Näistä kahdeksassa omiin on mennyt kaksi maalia tai vähemmän. Jack Campbellilla nollapelejä tänä aikana on kolme. Toronto on osoittanut merkkejä ihan oikeasta voittavasta joukkueesta.

Onko Toronto karistamassa kikkapoikajoukkueen leimaa?

Suomalainen

Calgaryn puolustajalupaus Juuso Välimäki, 23, on istunut nyt kymmenen ottelua putkeen katsomossa – täysin terveenä. Tilanne Sutterin koulussa on raastava Välimäelle, jonka viime vuodet ovat muutenkin olleet loukkaantumisten takia repaleisia. Välimäkeä ei voi yksisuuntaisen sopimuksen takia lähettää myöskään AHL:ään, sillä joku muu joukkue poimisi hänet varmasti siirtolistalta.

Farssi

Ei ole kulunut edes viittä kuukautta, kun Montreal Canadiens pelasi Stanley Cupin finaaleissa. Nyt joukkueen kausi alkaa olla jo viittä vaille paketissa. Tuskin kukaan uskoi viime kauden veroisen lennon jatkuvan, mutta 19 ottelusta neljä voittoa on silti katastrofaalinen lukema. Kruununa torstain 0–6-kotitappio. Montrealin pudotuspelipaikan todennäköisyys on pudonnut eri tilastopalveluissa jo alle kahden prosentin.

Yllätys

Yleensä NHL on ottanut sääntöratsioidensa kanssa tiukan linjan, mutta tälle kaudelle mainostettu poikittaisten mailojen karsiminen on tainnut unohtua nopeasti. Kauden ensimmäisissä otteluissa poikkarijäähyjä annettiin keskimäärin noin yksi per ottelu. Nyt määrä on ehtinyt tippua jo melkein puoleen ja lähestyy viime vuosien tasoa. Poikittaiset mailat ovat melko tulkinnanvarainen asia, mutta niitä annetaan yhä mennä vanhaan malliin läpi sormien joka ottelussa.

Painava poikittainen alaselkään on yhä tuttua kauraa maalinedustalla.

Sami Hoffrén

Tähti

Connor McDavid. Edmonton Oilersin kapteeni on aloittanut kauden ujolla 16 ottelun pisteputkella. Joka ilta tapahtuu, ja isoja pisteitä ropisee tehtaan takuulla. Viime kaudella McDavid mätti 105 pistettä 56 ottelussa (82 ottelun runkosarjassa 154 pisteen tahti). Tämä kausi on alkanut, kyllä, 154 pisteen tahdissa. ”Sairaita” lukemia, mutta McDavidille uusi perustaso. Pitelemätön pelaaja.

Puheenaihe

Kolme Ottawa Senatorsin ottelua siirrettiin joukkueen koronavirustilanteen takia. Jos ottelusiirtoja alkaa kasaantua, NHL-pelaajien osallistuminen olympialaisiin on vaakalaudalla. NHL:llä on mahdollisuus vetää hätäjarrusta 10. tammikuuta asti, joten turha maalailla vielä uhkakuvia. Senatorsin tapaus on kuitenkin hyvä muistutus, miten herkästi korona voi yhä sotkea ottelukalenteria.

Suomalainen

Kymmenen ensimmäistä ottelua kiikareilla tuskaillut Kaapo Kakko sai päätä auki tehoilla 1+1 New Jersey Devilsiä vastaan. Seuraavana iltana helähti toistamiseen. Kakko, 20, on luonteeltaan ratkaisija, joka elää maaleista. Pelkästään työteliäs sahaaminen kahteen suuntaan ei riitä hänelle. Onnistumiset ovat rentouttaneet Kakon pelaamista.

Farssi

Vancouver Canucks kyntää syvällä tällä hetkellä. Kuokkaan tulee kierroksesta toiseen, ja vastuunkanto on ala-arvoisella tasolla aina pelaajista sikariportaaseen saakka. Oma lukunsa on Canucksin erikoistilannepelaaminen, joka on saavuttanut uusia sfäärejä viime aikoina. Kymmenen viime ottelun ylivoimatehokkuus on 8,3 prosenttia ja alivoiman tappoprosentti hyytävä 52,5%.

Vancouverissa vaaditaan jo päävalmentaja Travis Greenin ja GM Jim Benningin päitä vadille. Edellisottelussa katsomossa oli GM:lle suunnattu viesti.

Yllätys

Dion Phaneuf, 36, ilmoitti lopettavansa uransa. Nyt vasta? Kanadalaispuolustaja pelasi viimeisen ottelunsa NHL:ssä keväällä 2019. Tämän jälkeen Los Angeles Kings osti Phaneufin sopimuksen neljä viimeistä vuotta ulos. Phaneuf näytti uransa alkuvaiheessa tulevalta Norris-voittajalta, mutta pelin evoluutio ei palvellut romuluista puolustajaa. Phaneuf olisi ollut supertähti 2000-luvun alun NHL:ssä.