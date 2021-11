Joakim Kemell nousi jo hätyyttelemään NHL-draftin kärkeä! Brad Lambertin sijoitus arvostetulla listalla romahti – näin asiantuntija perustelee

Joakim Kemell on TSN:n rankinglistan kuuma nimi.

Kuhina ensi kesän NHL:n varaustilaisuuden ympärillä käy jo kuumana, vaikka tuore kiekkokausi on vasta päässyt tovi sitten käyntiin.

Keskeinen osa vuosittaista varausdraamaa on tilaisuutta edeltävä pelaajien arvottaminen ja spekulointi siitä, millä sijalla parhaat pelaajat menevät.

Kuumin suomalaisnimi kesään 2022 oli pitkään hyökkääjä Brad Lambert, mutta hänen sijastaan kanadalaismedia TSN:n lahjakkuusrankingin kovimpana suomalaisena komeileekin toinen nimi.

Lambertin joukkuekaveri JYPistä, Joakim Kemell, on listauksen kolmanneksi parhaaksi rankattu pelaaja Shane Wrightin ja Logan Cooleyn jälkeen.

17-vuotias Kemell on SM-liigan alkukauden komeetta. Hän johtaa liigan maalipörssiä 12 osumallaan.

– Hän aloitti kauden tavalla, jota ei yksinkertaisesti näe 17-vuotiaalta tuossa liigassa. Hän on dynaaminen hyökkäyspelaaja, TSN:n pelaajatarkkailujohtaja Craig Button kehui.

Button on toiminut aiemmin toimitusjohtajana NHL:n Calgary Flamesissa ja sitä ennen Dallas Starsin pelaajatarkkailupomona.

Lambert aloitti kauden Buttonin listan kymmenen kärjessä mutta putosi uudella listalla sijalle 17.

– Tämän varausluokan potentiaali ja laaja taso olivat melko tuntemattomia pitkään pandemian vuoksi. On käynyt selväksi, että mukana on paljon aiempaa tiedettyä enemmän pelaajia, joilla on kovempi potentiaali kuin Bradilla.

Lambert on aloittanut kauden vaisuin tehoin. Hyökkääjä on tehnyt yhden maalin 15 liigaottelussa.

Kemellin peesissä nelosena listalla on tuttu nimi Suomen jäiltä. TPS:ssa pelaava slovenialainen Juraj Slafovsky keräsi Buttonilta paljon kehuja.

– Slafovsky on järkälemäinen, taitava sentteri. Hän kehittyy koko ajan.