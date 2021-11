Aleksander Barkovin tilanteesta lisätietoja – ainakin viikkojen sairausloma edessä, mutta pahimmalta vältyttiin

Aleksander Barkovin vamma ei vaadi leikkaushoitoa.

Tiistain NHL-kierroksella loukkaantuneen Aleksander Barkovin tilanteesta saatiin keskiviikkona lisätietoja.

Florida Panthersin päävalmentaja Andrew Brunette kertoi harjoitusten jälkeen lehdistötilaisuudessa, että Barkov on alavartalovamman takia sivussa statuksella week-to-week eli suomalaiskapteenilla on edessä ainakin viikkojen sairausloma.

Mitä ilmeisimmin pahimmalta skenaariolta kuitenkin vältyttiin, sillä Brunetten mukaan Barkovin vamma ei vaadi leikkaushoitoa.

Brunette luonnehti diagnoosia ”parhaaksi skenaarioksi” todella ikävältä näyttäneen loukkaantumisen jälkeen.

Barkovin polvi vääntyi pahan näköisesti tiistain ottelussa New York Islandersia vastaan. Tilanteessa oli aineksia jopa kauden päättävään polvivammaan.

Kauden 15 ottelussaan tehot 9+8=17 tehnyt Barkov ehti johdattaa Panthersin NHL:n kärkijoukkueeksi ennen loukkaantumistaan.

NHL:ssä pelaajien loukkaantumisista ei yleensä tiedoteta kuin epämääräisillä ”ylä- tai alavartalovamma” -termeillä.

Ortopedi Eero Hyvärinen antoi keskiviikkona IS:lle arvionsa Barkovin loukkaantumisesta videokuvan perusteella. Hän arvioi Barkovin todennäköisimmäksi vammaksi polven sisäsivusidevamman.

– Sisäsidevammassa kaikki riippuu siitä, millainen vamma on tarkemmin kyseessä. Yleensä niitä ei leikata, vaan ne hoidetaan tuella. Erikoistapauksissa voidaan katsoa, että leikkauksesta on hyötyä. Mutta jos ei leikata, niin 6–8 viikkoa on yleisin aika siihen, että pystyy taas urheilemaan jo ihan hyvin, Hyvärinen arvioi.

On siis mahdollista, että Barkov ehtii kuntoon kahden ja puolen kuukauden päässä odottaviin Pekingin olympialaisiin, jonne hänet on jo valittu Leijonien joukkueeseen yhdessä Sebastian Ahon ja Mikko Rantasen kanssa.