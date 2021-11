Aleksander Barkovin koko kausi ohi? Suomalainen asiantuntija latasi synkän kauhukuvan

Ortopedi Eero Hyvärisen mukaan Aleksander Barkovin polvi saattaa vaatia pahimmillaan jopa yhdeksän kuukauden kuntoutuksen.

Florida Panthersin supertähti Aleksander Barkov loukkasi polvensa pahannäköisesti yön NHL-kierroksella. New York Islandersin Scott Mayfield yritti taklata suomalaista, ja kaksikon vasemmat polvet osuivat kovassa vauhdissa yhteen. Suomalaisen jalka taittui tilanteessa ikävästi.

Barkov talutettiin kaukalosta, eikä hän pystynyt asettamaan painoa vasemman jalkansa päälle.

Ortopedi Eero Hyvärinen katsoi Barkovin loukkaantumiseen johtaneen tilanteen IS:n pyynnöstä ja antoi arvionsa suomalaistähden mahdollisista vammoista.

Hyvärisen mukaan todennäköisimpiä diagnooseja on kaksi.

– Kun katsoo sitä, miten polvi vääntyy, niin todennäköisintä on sisäsivusidevamma, ja mahdollista myös eturistisidevamma. Mutta mahdoton sitä on varmasti sanoa kännykän näytöltä katsotun videon perusteella, Hyvärinen toteaa.

– Yleensä, kun polvi vääntyy sisäänpäin, etu- ja sisäsivuside ovat ne, jotka voivat vaurioitua. Jääkiekossa voi olla periaatteessa kyseessä myös puhdas sivusidevamma, mutta valitettavasti monesti vaurioituu sekä eturistiside että sivuside.

Ortopedi Eero Hyvärinen.

Barkovin ketjukaverin Carter Verhaeghen mukaan suomalainen pystyi kävelemään omin jaloin ottelun jälkeen. Sidevammojen suhteen kävelykyky ei kuitenkaan valitettavasti kerro kovin paljoa.

– Se kuvaa sitä, että polvessa ei ole murtumaa. Jos olisi esimerkiksi sääriluun pään murtuma, siihen ei kyllä pystyisi varaamaan kunnolla, Hyvärinen arvioi.

Kahdesta todennäköisimmästä vaihtoehdosta sisäsivusidevamma olisi merkittävästi pienempi paha.

– Jos kyseessä on sisäsivusidevamma, niin se menee yleensä ilman leikkausta. Eturistisidevamman tapauksessa yleensä suositellaan leikkaushoitoa. Silloin edessä on pitkä poissaolo, Hyvärinen linjaa.

– Sisäsidevammassa kaikki riippuu siitä, millainen vamma on tarkemmin kyseessä. Yleensä niitä ei leikata, vaan ne hoidetaan tuella. Erikoistapauksissa voidaan katsoa, että leikkauksesta on hyötyä. Mutta jos ei leikata, niin 6–8 viikkoa on yleisin aika siihen, että pystyy taas urheilemaan jo ihan hyvin.

Jos kyseessä onkin eturistisidevamma, on ennuste huomattavasti synkempi. Yleensä leikkaushoitoa vaativa vaiva tarkoittaisi sitä, että Barkovin kausi olisi jo nyt käytännössä paketissa.

– Jos kyseessä on leikkausta vaativa eturistisidevamma, menee yhdeksän kuukautta, ennen kuin pystyy turvallisesti palaamaan huippu-urheiluun, Hyvärinen täräyttää.

Polvileikkaus olisi Panthersin lisäksi valtava kolaus Suomen olympiajoukkueelle, johon Barkov valittiin ensimmäisen kolmen pelaajan joukossa. Hyvärisen mukaan on teoriassa mahdollista, että ilman eturistisidettäkin voi kaukalossa pärjätä ainakin jonkin aikaa, mutta se on harvinaista.

– Joskushan niitä kuntoutetaan ja katsotaan mitä pystyy tekemään tuen kanssa. On sellaisiakin tapauksia, että on pystytty pelaamaan tuen kanssa ilman eturistisidettä, mutta kyllä huippu-urheilija yleensä vaatii stabiilin polven.

Tarkempaa tietoa Barkovin tilanteesta on odotettavissa paikallista aikaa keskiviikon aikana.

– Varmasti MRI-kuvaus on jo tehty. Sitten kuntoutus alkaa mahdollisimman nopeasti, jotta polvi saadaan liikkumaan. Mahdollinen leikkaus tulee sitten, kun polvi on saatu sellaiseen kuntoon, joka on optimaalinen leikkaushoidolle, Hyvärinen kuvailee prosessin seuraavia askeleita.

Panthersin kapteeni Barkov on tehnyt tällä kaudella 15 ottelussa 17 tehopistettä.