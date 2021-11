Barry Trotzin mukaan Aleksander Barkovin loukkaantumiseen johtanut tilanne oli vahinko.

Florida Panthersin suomalainen hyökkääjätähti Aleksander Barkov loukkaantui yön NHL-kierroksella.

26-vuotias keskushyökkääjä joutui ottelun toisessa erässä vierasjoukkueen Scott Mayfieldin taklaamaksi. Barkov yritti viime hetkellä väistää osumaa, mutta kaksikon vasemmat polvet osuivat rajusti yhteen.

Suomalaisen polvi vääntyi tilanteessa pahan näköisesti, ja hänet jouduttiin auttamaan pois kaukalosta.

Mayfield sai tilanteesta ottelurangaistuksen. Islandersin päävalmentaja Barry Trotz asettui ottelun jälkeen puolustamaan pelaajaansa suomalaisittain karmean näköisestä tapahtumasta.

– Tilaa ei ollut paljon, koska Barkov tuli sivuttaissuunnassa Mayfieldin ja toisen pelaajan väliin. Näytti siltä, että hän yritti taklata Barkovia olkapää olkapäätä vasten, Trotz selitti tilannetta ESPN:n mukaan.

– Tunnen Scottin. Siinä ei ollut mitään tahallista. Tilanne oli täysin tulkinnasta kiinni, Trotz vakuutti.

PANTHERSIN päävalmentaja Andrew Brunette ei kertonut ottelun jälkeen yksityiskohtia Barkovin vammasta, mutta myönsi, että kolaus oli joukkueelle kova. 15 ottelussa tehot 9+8=17 paukuttanut taituri on joukkueen alkukauden paras pistemies.

– Meitä on koeteltu paljon tällä kaudella, ja tässä on taas yksi koettelemus. Hän on todella tärkeä tälle seuralle. Toivottavasti hän on kunnossa, Brunette totesi.

Barkovin ketjukaveri Carter Verhaeghe kertoi ottelun jälkeen nähneensä suomalaisen kävelemässä omin voimin pukukopissa. Brunetten mukaan Barkovin tilanne arvioidaan keskiviikon aikana.