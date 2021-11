Eeli Tolvanen, 22, on ajautunut erikoiseen rooliin NHL:ssä – viime kauden seuraukset ovat tulleet vastaan

Eeli Tolvasen maalihana on jäätynyt kiinni, mutta hän ei ole huolissaan.

Eeli Tolvasen kausi on alkanut tehojen suhteen tahmeasti.

Nashvillen Eeli Tolvanen, 22, on yksi niistä pelaajista, jolta on odoteltu lupaavan viime kauden jälkeen nyt todellista NHL-läpimurtoa – myös tehopisteiden osalta.

Alkukaudesta pisteitä ei kuitenkaan ole ropissut. 16 ottelun jälkeen Tolvasen saldo on vaatimaton 1+3 ja peliaikakeskiarvo alle 13 minuuttia.

– Pisteiden valossa on ollut vähän vaikeampaa, mutta pelaamiseni on parantunut tosi paljon. Esimerkiksi kamppailupelaaminen on kehittynyt paljon, Tolvanen sanoo.

Tolvasen kauden ainoa maali syntyi heti avausottelussa. Vaikka nyt menossa on jo 15 pelin maaliton putki, minkäänlaisia synkistelyn tai turhautumisen merkkejä vihtiläisessä ei ole havaittavissa.

– Paikkoja on ollut melkein joka pelissä, ja tolpatkin ovat kilisseet. Sellaisia paikkoja, jotka olisivat olleet viime kaudella saletteja maaleja, mutta nyt ei pompi. Eiköhän se tästä lähde. Ei saa huolestua, kun paikkoja tulee.

– Mieluummin kylmä startti kuin kylmä loppu. Tässä on vielä pitkä kausi edessä, Tolvanen heittää virne suupielessä.

Tekopaikkoja on ollut, mutta maaliin kiekko ei ole Tolvasen lavasta viime aikoina löytänyt.

Tolvanen on ajautunut Nashvillessä erikoiseen rooliin. Hän pelaa tällä hetkellä joukkueen nelosketjussa, mutta samalla ykkösylivoimassa. Kyseessä on varsin harvinainen yhdistelmä.

Viime peleissä ketjukaverit ovat olleet Thomas Novak ja jääkaappipakastimen kokoinen, pökkelökätinen rymistelijä Michael McCarron, joka intoutui tiistaina Torontossa tappelemaankin.

– Saan tässä ketjussa ainakin paljon kiekkoa itse. Se on positiivinen asia, Tolvanen sanoo.

– Tällä kaudella roolini on ollut vähän erilainen. Alaketjuissa, mutta silti ylivoimassa.

Vaikka tasakentin peliaika jää usein vähäiseksi, Tolvanen saa myös luottoa Nashvillen valmennukselta.

Esimerkiksi tiistain vierasottelussa Torontossa Tolvanen oli Predatorsin ykköstähtien kanssa jäällä joukkueen pelatessa viimeisillä minuuteilla ilman maalivahtia.

Tolvanen (oik.) ja tähtipuolustaja Roman Josi ovat usein siniviivan erikoismiehet Nashvillen erikoistilanteissa.

Ylivoimavastuusta huolimatta tehoja ei ole oikein tullut.

Viime kaudella Tolvanen nousi Nashvillen kuumimmaksi ylivoimapyssyksi, ja hänen tavaramerkkilaukauksensa viuhui tämän tästä vasemman b-pisteen yläkaarelta.

Tällä kaudella Tolvanen on saanut huomata, että vastustajat ovat panneet merkille Nashvillen ylivoimaviisikon suomalaisen erikoisaseen.

– Kyllä sen huomaa, ettei ole ihan niin helppoa enää. Miesvartiointia on enemmän, ja minua pelataan nyt enemmän pois. Sitä on varmasti tarkkailtu vähän viime kaudesta, Tolvanen sanoo.

Joukkueena Nashville on aloittanut kauden jopa yllättävänkin vahvasti. 16 ottelun jälkeen kasassa on yhdeksän voittoa.