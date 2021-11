Kommentti: NHL-pelaajat sittenkin ulos olympialaisista? Maanantain uutiset maalasivat synkän uhkakuvan

NHL-pelaajien osallistuminen helmikuun olympialaisiin ei ole vielä täysin varmaa, kirjoittaa NHL-kirjeenvaihtaja Ville Touru.

Pekingin talviolympialaisiin on aikaa enää kaksi ja puoli kuukautta. Kisojen odotetuimpia lajeja on miesten jääkiekkoturnaus, jossa NHL-pelaajien on määrä olla mukana kahdeksan vuoden tauon jälkeen.

NHL-pelaajien osallistumista on alettu yleisesti pitää jo varmana, mutta maanantaina kiekkoväki sai kylmän realismisuihkun siitä, ettei NHL-pelaajien mukana olo Pekingissä ole vielä suinkaan kirkossa kuulutettua.

NHL on yrittänyt sitkeästi välttää ottelusiirtoja. Maanantaina sen oli pakko reagoida Ottawa Senatorsin koronakurimukseen. Ainakin joukkueen kolme seuraavaa ottelua siirrettiin hamaan tulevaisuuteen.

Kymmenen Senatorsin pelaajaa on saanut positiivisen testituloksen edellisten 10 päivän aikana.

Vielä yksistään Ottawan tapaus tuskin tarkoittaa mitään olympialaisten suhteen. Mutta se loi synkän uhkakuvan siitä, mitä voi pahimmillaan olla luvassa.

Jos koronaryppäitä ja niistä johtuvia ottelusiirtoja alkaa tulla tulevina viikkoina myös muille joukkueille, NHL-pelaajien olympiaosallistuminen alkaa olla vaakalaudalla.

NHL haluaa saada runkosarjan pakettiin huhtikuun 29. päivänä, kuten kalenteriin on merkitty.

Lyhenneltyjen ja tyhjien katsomoiden edessä pelattujen erikoiskausien jälkeen täysi, aikataulussaan oleva 82 pelin runkosarja on tulovirtojen elpymisen kannalta tärkeä.

NHL, NHLPA, KOK ja IIHF ovat sopineet NHL-pelaajien osallistumisesta Pekingin kisoihin.

NHL:llä on kuitenkin optio irtaantua sopimuksesta tammikuun 10. päivään mennessä: Jos koronatilanne pahenee tai jos kauden aikataulu häiriintyy otteluperuutusten takia ja liiga katsoo, että sen täytyy käyttää olympiatauko aikataulun kirimiseen.

Jos tammikuun alussa näyttää siltä, ettei kautta saada vietyä läpi suunnitellussa aikataulussa, olympiaosallistumisen peruminen on todellinen uhka.

Tämä Pekingin National Indoor Stadium toimii helmikuussa olympiajääkiekon päänäyttämönä. Kisat pelataan kapeassa NHL-kaukalossa.

Yksittäisen joukkueen ottelusiirrot kertautuvat nopeasti.

Ottawan tapauksessa kolmen seuraavan ottelun siirtäminen ei vaikuta pelkästään Senatorsiin.

Se tarkoittaa, että myös New Jerseyn, Nashvillen ja New York Rangersin tiukkoihin kalentereihin täytyy raivata johonkin väliin tilaa väliin jäävälle ottelulle.

Siitä voi hahmotella, mitä tarkoittaisi, jos vaikkapa kolme tai neljä joukkuetta joutuisi olemaan loppuvuoden aikana viikon ajan koronatauolla.

Yksittäisiä koronatapauksia on ollut alkukaudella ympäri NHL:n, mutta toistaiseksi laajempia ryppäitä on ollut vain Ottawalla ja San Josella. Jälkimmäisen otteluita ei ole kuitenkaan siirretty.

Olympialaisia odotetaan vesi kielellä ympäri kiekkomaailman. Toivoa totisesti sopii, että NHL:n koronatilanne pysyy aisoissa, jottei odotettu superturnaus lässähtäisi kalkkiviivoilla Euro Hockey Tour -tason tapahtumaksi.