NHL perumassa pelejä koronan takia – epidemian laajentuminen voi vaarantaa NHL-pelaajien olympiamatkan

Ottawa Senatorsin kolmea seuraavaa peliä ollaan perumassa seuran koronatilanteen vuoksi.

Useiden kanadalaisen medialähteiden mukaan NHL on perumassa kolme Ottawa Senatorsin kotiottelua joukkueen koronatilanteen vuoksi.

Peruttu on vierasottelut New Jerseytä ja Nashvilleä sekä ensi lauantain kotiottelu New York Rangersia vastaan.

Senatorsin koronatilanne on heikentynyt päivä päivältä viime viikosta asti. Tällä hetkellä joukkueen pelaajista peräti kymmenen on sivussa koronan vuoksi ja lisäksi yksi apuvalmentajista on koronakaranteenissa.

NHL ei ole vielä virallisesti ilmoittanut pelien perumisesta eikä siitä koska ottelut pelataan.

Koska Senatorsin koko joukkue on rokotettu, pelaajat eivät menetä palkkojaan mikäli ottelut jäävät kokonaan pelaamatta.

NHL ei ole tähän asti joutunut tällä kaudella vielä perumaan otteluita, koska eri seuroissa on ollut lähinnä yksittäisiä koronatartuntoja.

Jos liiga joutuu perumaan useita otteluita, myös NHL-pelaajien osallistuminen Pekingin olympialaisiin on vaarassa. NHL on ilmoittanut, että se ei salli pelaajien lähtevän olympialaisiin, jos alkukaudesta joudutaan siirtämään paljon pelejä tartuntojen vuoksi, koska se venyttäisi kauden kulkua liian pitkälle kesään.

NHL:llä on 10. tammikuuta asti aikaa peruuttaa pelaajien osallistuminen olympialaisiin.