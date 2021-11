Mikael Granlund on syttynyt taas liekkeihin NHL:ssä – paluu juurille teki terää: ”Tuntuu tosi luonnolliselta”

Nashvillen ykkössentterinä loistava Mikael Granlund on aloittanut NHL-kauden upeasti.

Mikael Granlund on Nashvillen kärkihyökkääjä.

Joitakin vuosia sitten Minnesotassa pelatessaan Mikael Granlund oli NHL:n kirkkaimpia ja tehokkaimpia suomalaistähtiä. Keväällä 2019 Nashvilleen tulleen siirron jälkeen hän katosi hieman parrasvalojen ulkopuolelle, mutta nyt kulkee taas lujaa.

Granlund, 29, on aloittanut NHL-kauden komeasti – ja tehokkaammin kuin kertaakaan urallaan.

15 ottelun jälkeen hän jakaa suomalaisten pistepörssin kärkipaikkaa saldollaan 3+13=16. Yli 20 minuutin peliaikakeskiarvollaan Granlund on viime kauden tapaan Nashvillen selvä ykköshyökkääjä.

– Peli on ollut hyvää, ja olemme saaneet myös tulosta. Tuntuu, että melkein jokainen yksilö on parantanut viime kaudesta. Omalta osaltakin on lähtenyt kausi hyvin käyntiin, Granlund sanoo IS:lle.

– Tietysti (Matt) Duchene on ollut vierellä hyvässä liekissä, ja kaikki tuntuu menevän sisään. Siinä on mukava pelata.

Akseli Granlund–Duchene on ollut alkukaudesta Nashvillen hyökkäyksen syömähammas. Parin viime kauden ajan varjojen mailla ollut kanadalainen on mättänyt Granlundin rinnalla jo tehot 9+7=16.

Predators on aloittanut kauden yllättävänkin hyvin. 15 pelistä voittoja on yhdeksän.

– Meillä on myös ollut ihan uskomatonta maalivahtipelaamista. Kun olemme olleet joissakin peleissä vaikeuksissa, Juuse (Saros) on pitänyt meitä pelissä mukana.

Granlund ja Juuse Saros ovat Nashvillen tukipilareita.

Päävalmentaja John Hynes siirsi luottomiehensä Granlundin viime keväänä keskushyökkääjäksi vuosien tauon jälkeen. Keskellä Granlund on jatkanut myös tällä kaudella.

Paluu juurille on tehnyt terää. Keskikaista on tuntunut omalta paikalta.

– Itse asiassa kyllä. Nyt tuntuu tosi luonnolliselta pelata sentterinä, olen tykännyt paljon siitä.

Sentterin tontti sopii Granlundille mainiosti. Uransa edetessä hänestä on kypsynyt yhä vahvemmin luotettava ja työteliäs kahden suunnan pelaaja, joka näyttää tekemisellään illasta toiseen esimerkkiä muille.

– Olen aina pitänyt itseäni pelaajana, joka pystyy pelaamaan niin hyökkäys- kuin puolustuspäässä.

– Ehkei joskus aiemmin ole tullut kovin paljon tunnustusta puolustuspelaamisesta, mutta kyllä se on ollut koko urani ajan tärkeää, että pystyn pelaamaan kaikkia tilanteita. Se on osa peliäni ja varmasti kokemuksen kautta korostunut enemmän.

Granlund on palannut vuosien tauon jälkeen onnistuneesti keskikaistalle.

Tuulisempien vuosien jälkeen Nashville on vakiintunut Granlundille kodiksi, jossa hän myös viihtyy. Kesällä hän teki Predatorsin kanssa nelivuotisen jatkosopimuksen.

Täksi kaudeksi Granlund nostettiin myös joukkueen kapteenistoon.

– Se on hieno tunnustus, että olen tehnyt asioista oikein. Yritän näyttää joka päivä esimerkkiä omalla tekemiselläni niin peleissä kuin treeneissä. Jos sitä saa vähänkään tartutettua muihin, niin ollaan hyvällä tiellä.

Entisestä teinitähdestä on kasvanut NHL-joukkueen johtohahmo ja kuin varkain myös tämän hetken kokenein suomalaispelaaja taalajäillä. Hiljattain paukkui jo 600 ottelun rajapyykki.

– Vähän on eri ajat kuin muutamia vuosia sitten, Granlund naurahtaa kysyttäessä ajatuksia suomalaisnestorin tittelistä.

– Ehkä se kertoo siitä, että meillä on paljon nuoria jätkiä. Sukupolvenvaihdos on tapahtunut. On makea nähdä, kuinka hienosti nuoret jätkät pelaavat ja ovat tärkeissä rooleissa joukkueissaan. Suomi-kiekolla tuntuu olevan kaikki hyvin tällä hetkellä.

Nämä nuoret jätkät muodostavat ensi kertaa yhdessä myös joukkueen helmikuussa Pekingin olympiajäillä.

Nestori-Granlund on päivänselvä valinta ryhmään, jossa hän voi monipuolisuutensa ansiosta pelata käytännössä roolia kuin roolia. Hän on myös Aleksander Barkovin ohella vahva ehdokas joukkueen kapteeniksi.

Granlund on suurella todennäköisyydellä olympiajoukkueen ainoa pelaaja, joka on aiemmin toiminut arvokisoissa Leijonien kapteenina (MM 2018).

– Olen aina nauttinut pelata maajoukkueessa ja tuntuu, että siellä pelit ovat aina kulkeneet hyvin.

– Se on henkilökohtaisesti iso ylpeydenaihe, kun pääsee pelaamaan maajoukkueessa. Oli kyseessä MM-kisat tai olympialaiset.

Edellisessä arvoturnauksessaan, kevään 2018 MM-kisoissa Granlund toimi Leijonien kapteenina.

Alle kolmen kuukauden päässä siintäviä Pekingin kisoja Granlund ei kuitenkaan ole ehtinyt vielä sen enempää miettiä.

– Tässä on niin monta peliä vielä ennen niitä, ettei voi hirveästi vielä niin pitkälle miettiä.

– Mutta kyllä ne mielessä ovat. Yhdet olympialaiset olen päässyt näkemään. Ne ovat upea tapahtuma, Granlund sanoo.