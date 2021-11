Suomalaislupaus on joutunut karusti koirankoppiin NHL:ssä: ”Tuntuu ihan tyhmältä” – huolissaan myös olympialaisista

Juuso Välimäki on ymmällään tilanteestaan Calgaryssa.

Calgary Flames pelasi perjantain NHL-kierroksella Torontossa, mutta joukkueen ainoa suomalaispelaaja Juuso Välimäki ei ollut kaukalossa.

Välimäki, 23, seurasi joukkuekaveriensa pelaamista Scotiabank Arenan yläparvella.

Tilanne on käymässä nokialaiselle jo valitettavan tutuksi. Piippuhyllyltä hän on katsellut jo seitsemän Flamesin ottelua putkeen.

– Sen verran on viime vuosina pelejä jäänyt välistä loukkaantumisten takia, että nyt tämä tuntuu ihan tyhmältä, että olen terveenä ja pystyisin pelaamaan, mutta ei anneta, Välimäki sanoo.

– Ei ole mukavaa. Mielestäni ansaitsisin pelata ja pelasinkin sen verran hyvin, että kuuluisin olla kokoonpanossa.

Kesällä kaksivuotisen jatkosopimuksen Calgaryyn tehnyt Välimäki pelasi kauden seitsemässä ensimmäisessä ottelussa.

– Pelit menivät mielestäni tosi hyvin. Olen saanut palautettakin monesta eri suunnasta, että pelaamiseni näytti paljon paremmalta kuin viime vuonna.

Kauden alun seitsemässä ottelussaan Välimäen peliaikakeskiarvo oli puolustajalle vaatimaton 15.44 minuuttia.

Calgary oli viiden ottelun voittoputkessa, kun Välimäki siirrettiin yllättäen syrjään.

– Apukoutsi sanoi, että älä mieti liikaa tätä, ole vain valmis pelaamaan seuraavassa pelissä.

– Sillä tiellä ollaan. Pari viikkoa myöhemmin yhä samassa tilanteessa.

Välimäki ei ole saanut selitystä erikoiselle kohtelulleen.

– Ei ole selkeää syytä kerrottu, vaikka olen yrittänyt saada tietoa.

Aikoinaan ykköskierroksella varattu Välimäki ei selkeästi ole kaikista kovimmassa huudossa Calgaryn konkarivalmentajan Darryl Sutterin, 63, papereissa.

Kesken viime kauden neljän vuoden valmennustauolta Calgaryyn palkattu Sutter passitti Välimäkeä katsomoon silloin tällöin jo viime keväänä.

– Viime kaudella oli jo loppukausi vähän tätä samaa. Loppukaudesta meillä ei ollut enää edes peleissä panosta, mutta olin silti välillä katsomossa.

– Luulin, että tämä olisi siihen loppunut, ja siltä se nyt kauden alussa näyttikin. Mutta ei.

Darryl Sutter (oik.) aloitti päävalmentajauransa Chicagossa jo 1990-luvun alussa. Hän johdatti Los Angelesin Stanley Cupiin vuosina 2012 ja 2014.

Sutterilla on maine vanhan liiton käskijänä. Nuorten pelaajien sijaan hän luottaa enemmänkin konkariosaamiseen ja rohkean näppäryyden sijaan varmaotteiseen ja yksinkertaiseen tylyyteen.

– Hän on tunnetusti nuorille pelaajille raju ja kohtelee vähän niin, että kaikki pitää ansaita ja maksaa niin sanotusti nuorisovelkaa.

– Mutta koutsina hän on hyvä ja saanut joukkueesta paljon irti. Siihen hän pystyy tuomaan asioita, Välimäki sanoo.

Calgary on voittanut kauden 14 ottelustaan puolet. Edellisistä kuudesta pelistä saldona on kuitenkin viisi tappiota.

Entinen nuorisomaajoukkueiden kapteeni Välimäki on laadukkaana yleispuolustajana vahva ehdokas myös Leijonien helmikuun olympiajoukkueeseen, jonne puolustukseen ei ole tyrkyllä aivan hyökkäyksen kaltaista tähtiloistoa.

Koirankoppiin joutuminen on kuitenkin saanut Välimäen huolestumaan myös olympianäyttöjen suhteen.

– Sekin on alkanut vähän mietityttää, että toivottavasti tämä ei nyt siihenkin vaikuta. Olympialaiset on ehdottomasti tavoite ja haluaisin kovasti olla joukkueessa.

– Joukkue päätetään jo tässä parin kuukauden sisään, niin toivottavasti muistetaan arvioida, kuka olen pelaajana, eikä miltä tilastot tai pelinumerot näyttävät. Tässä tilanteessa ne kun ovat täysin itsestäni riippumattomia.

Välimäki toimi kapteenina ikäluokkansa U18- ja U20-MM-kisoissa. Aikuisten maajoukkueessa hän ei ole vielä pelannut.

Vaikka vaikea tilanne selkeästi turhauttaa nokialaista, hanskoja hän ei suinkaan ole heittänyt tiskiin.

– Pääkoppa on kuitenkin pysynyt nyt hyvässä kunnossa. Viime kaudella siinä oli vähän ongelmia, mutta nyt on ihan eri meininki se suhteen. Mies on kasvanut henkisesti.

– Pitää vain jaksaa tehdä hommia, joita olen tässä nyt tehnytkin. Se on ainoa, mihin voin vaikuttaa. Voin ainakin iltaisin nukkua, kun tiedän, että olen tehnyt oman duunini, Välimäki sanoo.