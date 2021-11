NHL-tuomio: Ylivoimaisesti paras pelaaja ei olekaan Connor McDavid – Patrik Laineen varjossa kasvoi hurja maalipyssy

NHL-tuomio perkaa jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

Mukana raadissa ovat NHL:ää tarkasti seuraavat Ville Touru, Sami Hoffrén ja Ismo Lehkonen.

Ville Touru

Tähti

Patrik Laineen varjossa Winnipegissä kasvoi yksi NHL:n tämän hetken parhaista maalintekijöistä: Kyle Connor. Kauden 13 peliin Jetsin ykköstykki on takonut 10 maalia. Tämän ja edellisen kolmen kauden aikana Connor on NHL:n kuudenneksi kovin maalipyssy. 24-vuotiaalla jenkkilaiturilla on saumat taistella jopa maalikuninkuudesta. Hän oli yksi iso syy, miksi Winnipegillä oli varaa päästää Laine pois viime talvena.

NHL-uransa ensimmäiset vuodet Patrik Laineen varjossa viettänyt Kyle Connor on nyt Winnipegin armoitettu maalipyssy.

Puheenaihe

NHL:ää 28 vuotta komissaarina johtaneen Gary Bettmanin asema on tuskin koskaan ollut niin epävakaa kuin nyt. Chicagon skandaalin leväperäinen hoito lisäsi kierroksia puheisiin, joiden mukaan 69-vuotiaan pampun olisi aika tehdä tilaa uusille tuulille. Erään NHL:n sisäpiiriläisen arvion mukaan ei olisi yllätys, jos Bettman siirtyisi sivuun jo tämän kauden jälkeen.

Viikon suomalainen

NHL:n suomalaisnestori Mikael Granlund on yltynyt vielä vanhoilla päivillään kovaan lentoon. Tai no, ikää on vain 29 vuotta, mutta kokenein suomalaispelaaja hän on silti. 14 otteluun 15 pistettä ja joka ilta työmoraalillaan esimerkkipelaaja Nashvillelle. Granlund on Aleksander Barkovin ja Sebastian Ahon ohella NHL:n kolmas suomalainen, joka on joukkueensa selvä ykköshyökkääjä – ja -sentteri – peliajassa mitattuna.

Farssi

Kauteen suurena mestarisuosikkina lähteneen Coloradon alkukauden loukkaantumissuma on ollut karmea. Lähes jokainen joukkueen kärkipelaajista on ehtinyt olla jo sivussa, Mikko Rantasesta ja Cale Makarista lähtien. Tuoreimpana putosi ykköstähti Nathan MacKinnon, jonka arvioidaan olevan alavartalovamman takia telakalla kolmisen viikkoa.

Yllätys

Detroit Red Wings on yllättänyt kaikki alkukaudella. Nuori ja raikas ryhmä on pelannut energisen ennakkoluulottomasti ja kaapinut mukavasti voittojakin. Keihäänkärkenä ovat häärineet nuoret kukot Moritz Seider ja Lucas Raymond, jotka komeilevat tulokkaiden pistepörssin kärjessä. Lento tuskin kestää koko kautta, mutta laihojen uudelleenrakennusvuosien jälkeen Detroit on vihdoin matkalla kohti valoa.

20-vuotiaasta saksalaispuolustajasta Moritz Seiderista on iloa Detroitissa vielä pitkään.

Sami Hoffrén

Tähti

Anaheimin kikkapoika Troy Terry on räjäyttänyt pankin alkukaudella. Viime kaudella 24-vuotias jenkkihyökkääjä keräsi vain 20 pistettä, mutta nyt kasassa on jo 19 pinnaa. Takana väkevä viikko (4+2). Terryn haastamiskyky 1–1-tilanteissa on huimaa luokkaa. Taiturimaista ja määrätietoista pelaamista.

Puolustajat ovat ongelmissa Anaheimin Troy Terryn kanssa.

Puheenaihe

Päitä putoilee kovalla tahdilla NHL:n sikariportaissa. Vuodesta 2008 Anaheim Ducksin GM:nä työskennellyt Bob Murray, 66, joutui jättämään tehtävänsä hänen työskentelytapoihinsa kohdistuvan tutkinnan ajaksi. Vanhan liiton toksisen johtamisen aika on päättymässä.

Viikon suomalainen

Juuse Saros on näyttänyt, ettei viime kevät ollut sattumaa. 26-vuotias suomalaisvahti loistaa Nashville Predatorsin arvokkaimpana pelaajana illasta toiseen. Torjuntataakka on suuri. Saros joutuu venymään isoihin torjuntoihin korkeilla riskitasoilla pelaavan viisikon takana.

Juuse Saros on Nashvillen tuki ja turva.

Farssi

Arizona Coyotes on aivan karmiva sirkus. Kolme pistettä 13 ottelusta vetää hiljaiseksi. Aavikolla on edessä pitkä ja sysimusta kausi. Joukkue on paperilla kehno ja jäällä 5-5-pelaamisessa ei ole päätä eikä häntää. Arizonan kyntäminen on noloa mainosta koko sarjalle.

Yllätys

California Love! Anaheim Ducks ja Los Angeles Kings paahtavat hämmentävän kovissa voittoputkissa. Etenkin Ducksin kuuden voiton jakso on yllättänyt. John Gibson on sarjan veskarieliittiä, mutta joukkueesta on löytynyt tulivoimaa ennakoitua enemmän. Troy Terry on alkukauden sensaatio.

Ismo Lehkonen

Tähti

Maapallon ylivoimaisesti paras pelaaja on Leon Draisaitl. Hän on niin monipuolinen pelaaja. Panssarivaunu, jolla on superpehmeät kädet ja kova kuti. Hän on kahden suunnan pelaaja. Kyseessä on uskomaton soturi. En muista, milloin olisin nähnyt noin monipuolista ja valmista 26-vuotiasta pelaajaa.

13 ottelussa tehot 14+14 tehnyt saksalaishärkä Leon Draisaitl johtaa maali- ja pistepörssiä.

Puheenaihe

Ei kahta kysymystä. Ensin tuli Chicago Blackhawksin ahdistelutapaus, ja nyt Anaheimissa kuohuu. Urbaaneja legendoja on kuulunut vuosien saatossa, joten pahaa pelkään, että vastaavia paljastuksia tulee jatkossakin. Pikkuhiljaa näitä aiempien vuosien hölmöilyjä pöllähtelee esille, kiitos sosiaalisen median.

Viikon suomalainen

Mikko Koskinen. Olisin voinut valita myös Juuse Saroksen, mutta Koskisella on kahdeksan voittoa ja yksi tappio. Kaikissa voittopeleissä Koskinen on ollut selvästi parempi kuin vastapuolen maalivahti. Koskisen tontti ei ole helppo, koska Oilers on hyökkäysorientoitunut joukkue, ja hän on tehnyt joukkueen isot tähdet nerokkaan näköisiksi.

Farssi

Dallas Stars. Heidän menestysikkunansa on viimeistä päivää auki. Viime peleissä on näkynyt, että touhu on mennyt kärkijätkilläkin tunteisiin. Näyttää, etteivät he osaa käsitellä heikkoa alkua. Vielä ei ole nuorten pelaajien aika kannatella Dallasia runkosarjassa illasta toiseen.

Rick Bownessin miehistöllä on vaikeaa.

Yllätys

Kuka olisi uskonut Anaheim Ducksista? Herregud, mikä alku! Ryan Getzlaf on painanut 1+13 tehopistettä ja Troy Terry on tehnyt 11 maalia ja yhteensä 19 pistettä. Terry on vähän yli 60 maalin vauhdissa. Joukkueesta paistaa se, että siellä on löytynyt hyvä kemia kokeneiden ja nuorten jätkien kesken. Anaheimissa on myös sen verran lihaa, etteivät vastustajat voi torpedoida heitä fyysisyydellä.