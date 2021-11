Kommentti: Jesse Puljujärvi loistaa vihdoin NHL:ssä – aiheuttaa tätä menoa myös ongelmia Edmontonille

Jesse Puljujärvi on tekemässä toden teolla läpimurron kirkkaissa valoissa, kirjoittaa NHL-kirjeenvaihtaja Ville Touru.

NHL:n alkukauden upeimmasta suomalaistarinasta ei ole pienintäkään epäselvyyttä NHL:ssä. Se on Edmontonin Jesse Puljujärvi, 23.

11 ottelua, tehot 6+7.

Suomalaisista kovempaa jälkeä on tehnyt vain kiekkomaailman kovimpaan eliittiin kuuluva Aleksander Barkov (12, 8+6).

Tuoreimmassa Detroit-ottelussa Puljujärvi sai jääaikaa jo hurjat 22.27 minuuttia. NHL-uran aiempi ennätys paukkui lähes kahdella minuutilla.

Puljujärvi on aloittanut kauden tavalla, jota ei takuulla kovin moni osannut maalailla vielä vuosi sitten, kun hän pelasi SM-liigaa Kärpissä.

Reilut viisi vuotta NHL-debyyttinsä jälkeen Tornion mies on alkanut vihdoin lunastaa toden teolla potentiaaliaan taalajäillä. Sitä, jonka takia hänet 2016 varattiin numerolla neljä.

Pelillisen identiteettinsä löytäneestä Puljujärvestä on kovaa vauhtia kypsymässä huippuluokan voimahyökkääjä NHL-tasolle.

Alkukauden pistetykityksessä ei ole kyse suonenvedosta, vaan siitä, että jo viime kaudella nähdyt hyvät otteet ovat luonnollisena jatkumona alkaneet näkyä myös tulostaululla.

Puljujärvi ei yritä kaukalossa taikatemppuja. Hänen loistonsa perustuu yksinkertaisen tehokkaisiin ratkaisuihin.

NHL:ssä niin pelaajat kuin valmentajat toitottavat jatkuvasti tasaisuuden merkitystä. Puljujärvi on löytänyt sen otteisiinsa.

Vaikka kuluvan kauden otanta on vielä lyhyt, Puljujärven pelaamisen taso on pysynyt jatkuvasti laadukkaana jo viime kevään paluukaudestaan lähtien.

Puljujärvi on vakiinnuttanut otteillaan paikkansa Oilersin ykkösketjussa. Päivänselvää toki on, että hän hyötyy tuntuvasti pelatessaan maailman parhaan jääkiekkoilijan Connor McDavidin rinnalla.

Muttei Puljujärvi mikään vapaamatkustaja ole, eikä hänen loistonsa todellakaan johdu pelkästään hyvistä ketjukavereista.

Puljujärvi on todistanut olevansa merkittävä osa Oilersin kärkiketjua ja auttavansa pelaamisellaan myös McDavidia.

Puljujärvi on omaksunut hienosti haalarimiehen roolinsa kärkiketjussa.

Hän tekee etenkin kiekottomana jatkuvasti niska limassa töitä, voittaa kaksinkamppailuja ja pitää Oilersin hyökkäyksiä käynnissä voittaessaan ulottuvuudellaan irtokiekkoja.

Luisteluvoimainen suomalaislaituri on myös oppinut käyttämään raamikasta kroppaansa tehokkaasti hyväkseen ja rynnistää vaihdosta toiseen röyhimään biisonin lailla maalinedustalle.

Puljujärvi toimistossaan, maalinedustalla.

Puljujärvi ei yritä jäällä minkäänlaisia taikatemppuja, vaan hänen pelinsä perustuu yksinkertaisiin ja tehokkaisiin ratkaisuihin.

Oilersin otteluissa on nähty useammankin kerran tilanteita, joissa Puljujärvi on saattanut ottaa vaihtonsa aikana vain yhden kosketuksen kiekkoon mutta on sen ansiosta ollut pohjustamassa ratkaisevasti joukkueensa maalia.

Nöyryys yhdistettynä itsevarmuuteen tekevät Puljujärvestä nyt arvokkaan pelaajan Oilersille.

Tällä hetkellä Puljujärvi olisi tasaisen vauhdin taulukolla matkalla 45 maalin ja 97 tehopisteen kauteen.

Todennäköisesti tahti pitkän kauden mittaan tästä hieman hidastuu, muttei esimerkiksi 30 maalia ja 70 pistettä ole Puljujärvelle tällä kaudella mitenkään mahdottomuus. Sen verran laadukkaita hänen esityksensä ovat ilta toisensa perään.

30 maalin kauteen on muuten 2000-luvulla yltänyt NHL:ssä vain kahdeksan suomalaispelaajaa.

Samalla Puljujärvi on pelaamassa itseään kovaa vauhtia Leijonien olympiajoukkueeseen, mikä sekin vaikutti vielä vuosi sitten kaukaiselta ajatukselta.

Vegasin Chandler Stephenson oli ihmeissään, kun takana vaaninut Puljujärvi nosti mailan ja vei kiekon mennessään.

Tätä menoa Puljujärven loiste aiheuttaa myös ongelmia Oilersin GM:lle Ken Hollandille.

Puljujärven kaksivuotinen ”kokeilusopimus” päättyy tähän kauteen, ja hän on otteillaan petaamassa itselleen rahakasta tulevaisuutta.

Jopa sen verran rahakasta, että jo nyt ensi kauden palkkakattonsa kanssa ahtaalle ajautunut Holland voi joutua tekemään koviakin peliliikkeitä saadakseen fanien rakastaman suomalaisen kiinnitettyä.

Vielä tässä vaiheessa on aikaista arvioida Puljujärven tulevan sopimuksen arvoa, mutta suuntaa antavaksi verrokiksi voidaan nostaa Oilersin pökkelökätinen kovanyrkki Zack Kassian, 30.

Hän pelasi pari vuotta sitten McDavidin rinnalla uransa parhaan, 34 tehopisteen kauden, mikä poiki neljän vuoden ja kausipalkaltaan 3,2 miljoonan jatkosopimuksen.

Nähtyjen otteiden jatkuessa Puljujärven kohdalla puhutaan nykyisen sopimuksen 1,175 miljoonan kausipalkan moninkertaistumisesta ensi kesänä.