Video: Tuukka Rask palasi kaukaloon

Leikkauksesta viime ajat toipunut tähtimaalivahti Tuukka Rask palasi kaukaloon.

Konkarimaalivahti Tuukka Rask, 34, on palannut ainakin kevyen jääharjoittelun pariin. Sportsnet kertoo, että Rask oli kaukalossa ennen Boston Bruinsin aamujäitä.

Bruinsin luottomiehenä vuosia torjunut Rask on toipunut viime ajat lonkkaleikkauksesta, joka tehtiin viime kesänä. Hänellä ei ole NHL-sopimusta.

Leijonien johtoportaaseen kuuluva Jere Lehtinen on aiemmin kertonut, että Rask on ilmaissut kiinnostuksensa pelata maajoukkueessa helmikuussa Pekingin olympialaisissa. Bruinsia edustava Erik Haula kertoi viime viikolla Ilta-Sanomille, että Rask on ollut tuttu näky hallilla syksyn mittaan.

Rask voitti pronssia Sotshin olympialaisissa vuonna 2014.