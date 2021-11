Olli Määttä on uudessa tilanteessa NHL:ssä – myös meininki Los Angelesissa on muuttunut: ”Paljon kivempi pelata”

Los Angeles Kings porskuttaa NHL:n tämän hetken pisimmässä voittoputkessa.

Los Angeles Kings otti maanantaina jo viidennen peräkkäisen voittonsa, kun se kävi hiljentämässä Phillip Danault’n (2+1) johdolla Toronton Scotiabank Arenan tylyllä 5–1-vierasvoitolla.

Suomalaisista tehoille pääsi ottelun avausmaalin syöttänyt Rasmus Kupari.

Tuloksellisesti tahmean kauden alun jälkeen Kings on äitynyt väkevään iskuun, vaikka kärkipuolustaja Drew Doughty tippui rivistä.

– Pelasimme hyvin tänään, kuten olemme pelanneet viimeisimmät pelit. Pelasimme johtoasemassa viisaasti, Kingsin Olli Määttä sanoi ottelun jälkeen.

– Emme anna hirveästi omiin paikkoja ja jos annamme, maalivahtimme tekevät tosi hyvin töitä.

Kautta edeltäneen loukkaantumisensa jälkeen Määttä, 27, on luutinut tasaisen varmasti Kingsin alakerrassa.

– Oma pelini menee koko ajan parempaan päin. Vähän sama kuin koko joukkueella. Tällä hetkellä on hyvä fiilis. Tuntuu, että joukkueena meillä on mahdollisuudet vaikka mihin.

Leafsin Mitch Marner polvistui Määtän edessä.

Laihojen uudelleenrakennusvuosien jälkeen Los Angeles on nyt nousussa. Täksi kaudeksi Kings hankki vahvistuksia siirtomarkkinoilta, ja viime vuosina haalitut nuoret lupaukset alkavat hiljalleen nousta vastuurooleihin.

Ennen kautta Enkelten kaupungista ilmoitettiin, että nyt joukkue tähyää takaisin pudotuspeleihin. Siihen sillä on täysin realistiset mahdollisuudet.

Toista kautta Kingissä pelaava Määttä on huomannut selvän muutoksen viime kauteen.

– Huomaa ehdottomasti ihan jokapäiväisessä toiminnassa. Ja jäällä emme enää vain istu ja odota, että vastustaja tulee ja yrittäisimme vain vastahyökkäyksillä tehdä maaleja.

– Nyt menemme itse ja yritämme. Pelaamme tosi paljon aktiivisemmin ja saamme luotua itse paljon enemmän paikkoja kuin viime kaudella. Nyt on paljon kivempi pelata.

Kuuden tappion jälkeen Kings on voittanut nyt viisi ottelua putkeen.

Määttä itse ei pahemmin loista parrasvaloissa tai otsikoissa.

Vielä NHL-uransa alussa Pittsburghissa jyväskyläläisen nimi löytyi tasaisesti myös tehopistesarakkeista. Hän sai peliaikaa myös ylivoimalla.

Los Angelesissa Määttä on kuitenkin profiloitunut entistä vahvemmin puolustuspelin osaajaksi, joka saa paljon vastuuta lähinnä alivoimalla.

– Se on jännä, miten se on mennyt. Tuntuu, että täällä roolini on huomattavasti enemmän puolustavampi kuin aiemmissa seuroissa. Mutta se lähtee itsestä. Pitää ottaa enemmän roolia hyökkäyssuuntaan.

Luotettavan peruspuolustajan rooliin Määttä on tyrkyllä myös Leijoniin helmikuun olympialaisiin.

Määttä on tällä kaudella uuden tilanteen edessä, sillä kauden jälkeen hänestä tulee ensi kertaa rajoittamaton vapaa agentti. Näin ollen myös kauppauhka kesken kauden on läsnä.

Määttä ei ole koskaan NHL-uransa aikana ollut ilman sopimusta, sillä taannoin Pittsburgh löi kuusivuotisen sopimuksen allekirjoitettavaksi vielä tulokasdiilin ollessa voimassa.

– Olen minä sitä (sopimuksen päättymistä) vähän miettinyt, mutta ei se hirveästi ole tällä hetkellä mielessä.

– Asiat loksahtavat kohdelleen, kun tekee kovasti töitä. Kun joukkueella menee hyvin, yksilötkin näyttävät paljon paremmilta, Määttä sanoo.