NHL:n alisuorittaja antoi potkut koko valmennusjohdolleen

Chicago Blackhawks näytti ovea Jeremy Collitonille.

NHL-seura Chicago Blackhawks kertoi lauantai-iltana antaneensa potkut päävalmentajalleen Jeremy Collitonille. Collitonin ohella seurasta saivat lähteä apuvalmentajat Tomas Mitell ja Sheldon Brookbank.

Joukkueen valmentajaksi nimitettiin tilapäispohjalta Derek King, joka aikaisemmin on luotsannut Chicagon farmimiehistöä Rockford IceHogsia.

Chicago on aloittanut NHL-kautensa surkeasti. Joukkue on voittanut vain kerran, vaikka on pelannut jo 12 ottelua.

Kanadalainen Colliton, 36, valmensi Chicagoa neljättä kauttaan. Joukkueen riveissä on tällä kaudella kaksi suomalaispelaajaa: maalivahti Kevin Lankinen ja hyökkääjä Henrik Borgström.

Surkeiden esitysten ohella Chicagolla on ollut kaamea syksy myös kaukalon ulkopuolella.

Tuore raportti paljasti seuran reagoineen anteeksiantamattoman hitaasti entisen videovalmentajansa Brad Alrichin karmeisiin tekoihin, joiden uhriksi seuran ex-pelaaja Kyle Beach joutui vuonna 2010.