Video: Connor McDavidin ihmeosumaa hehkutetaan jo vuoden maalina – Jesse Puljujärvi ihasteli vierestä: ”Minä vain nauroin”

Connor McDavid kieputteli neljä New York Rangersin pelaajaa solmuun.

NHL:n supertähti Connor McDavid teki uskomattoman maalin yön kierroksella New York Rangersia vastaan. Edmontonin 24-vuotias kanadalainen sooloili ottelun tasoihin kolmannen erän lopussa.

McDavid haki kiekon kanssa vauhtia keskialueelta ja hyökkäsi sitten yksin kohti Rangersin maalia. Hyökkääjän edessä oli neljä puolustavaa pelaajaa. McDavid puikahti nelikon sisään, harhautti puolustajan tyylikkäällä kikalla ja pääsi nokikkain maalivahti Aleksandr Georgijevin kanssa.

McDavid käänsi rystylle ja lirutti kiekon maaliin. Yleisö ja koko Oilersin joukkue sekosi uskomattomasta maalista.

– Vuoden maali. Eikä kukaan varmaan edes pääse lähelle, Oilersin Twitter-tililtä kommentoitiin maalivideon kera.

– En ole koskaan kokenut vastaavaa. Se oli hienoin maali, jonka olen nähnyt, Oilersin pakkitähti Darnell Nurse kommentoi Aftonbladetin mukaan.

Pelissä kaksi maalia laukonut Jesse Puljujärvi oli kaukalossa maalin syntyhetkellä.

– Connor oli hyvässä vauhdissa. Pohdin, mitä hän aikoo tehdä. Hän vain meni sinne ja teki pari hienoa liikettä. Kiva maali. Minä vain nauroin, Puljujärvi sanoi ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.

Suomalaiselta kysyttiin, kumpi tuntui paremmalta: hänen tekemänsä maalit vai McDavidin maalin todistaminen. Puljujärvestä tunteet olivat erilaisia.

– Minusta oli vain hauskaa katsoa, mitä McDavid teki. Uskomaton maali.

McDavid kommentoi ihmemaaliaan viileästi.

– Minulle maksetaan siitä, että teen isoja maaleja ja tuollaisia asioita. Tein vain työtäni, tähti kommentoi Aftonbladetin mukaan.

Oilers voitti ottelun jatkoajalla Leon Draisaitlin osumalla maalein 6–5.

Draisaitl johtaa NHL:n pistepörssiä 23 tehopisteellä. McDavid on toisena tehtyään tehot 8+14 kymmenessä ottelussa. Puljujärvellä pisteitä on kasassa 12 pistettä, ja hän on pistepörssissä sijalla 13.