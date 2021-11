Kommentti: Miro Heiskasen dominointi kertoo karua kieltä Dallasista – Roope Hintzin katastrofisaldo ihmetyttää

Miro Heiskasella on täysin realistiset mahdollisuudet taistella tällä kaudella NHL:n parhaan puolustajan palkinnosta, kirjoittaa NHL-kirjeenvaihtaja Ville Touru.

Se ei ole enää minkäänlainen uutinen, että Miro Heiskanen, 22, on yksi NHL:n parhaista puolustajista ja Dallas Starsin ylivoimaisesti tärkein pelaaja.

Sen sijaan Starsin kannalta huolestuttavaa on, kuinka paljon joukkue on Heiskasen varassa.

Kymmenen ottelun jälkeen Heiskasella on kasassa tehot 2+8=10.

Hän suorastaan dominoi joukkueen sisäistä pistepörssiä, jossa seuraava tulee neljän pisteen päässä. Ja Heiskanen on puolustaja.

Yli 25 minuutin peliaikakeskiarvolla urakoivan Heiskasen poskettomasta panoksesta on tullut jo vitsi Dallasissa.

Esimerkiksi Tyler Seguinille ja päävalmentaja Rick Bownesille on tullut jo lehdistötilaisuuksissa tavaksi hymähdellä päätään pyöritellen suomalaisen tilastoriveille.

Heiskasen alkukauden piste per peli -tahdin arvoa korostaa se fakta, että joukkueena Dallas on onnistunut tekemään vaivaiset 21 maalia. Heiskanen on ollut siis mukana liki joka toisessa.

Dallasia vähemmän maaleja ovat tällä kaudella tehneet vain Montreal ja Arizona. Eikä tämä ole Starsille mitenkään uusi tilanne. Se on kärsinyt kroonisesta tehottomuudesta jo useamman vuoden ajan.

Tämän ja kolmen viime kauden ajanjaksolla Dallas on viidenneksi vähiten maaleja tehnyt joukkue NHL:ssä – vaikka se on tänä aikana pelannut Stanley Cupin finaaleissakin.

Materiaaliinsa nähden Starsin hyökkäyksen tehottomuus on ollut usein surkuhupaisalla tasolla.

Alkukauden lyhyen otannan perusteella konkarivalmentaja Bowness ei ole onnistunut tekemään kummoisiakaan parannuksia pelikirjaansa.

Dallasin jänne ei tunnu kestävän millään täyttä ottelua. Nimekäs ryhmä väläyttelee ajoittain, mutta suurempi pelitavallinen selkänoja puuttuu. Stars sortuu usein heittelemään vain kiekkoa päätyyn ja selviytymään jollakin keinolla.

Usein Heiskasen yksilösuoritusten avulla.

Dallasissa on kasattu joukkue, joka kuuluu nimilistansa perusteella pudotuspeleihin. Kaukalossa meno ei kuitenkaan ole taaskaan vakuuttanut, ja kritiikki Bownessia kohtaan on voimistunut myös fanien keskuudessa.

Miro Heiskanen on korvaamaton pelaaja Dallasissa.

Alkukauden perusteella Heiskasella on kuitenkin täysin realistiset mahdollisuudet taistella tällä kaudella NHL:n parhaan puolustajan Norris-palkinnosta.

Heiskanen lukeutuu NHL:n eniten pelaaviin puolustajiin, hoitaa niin yli- kuin alivoimat ja on joukkueensa ylivertaisesti tärkein pelaaja.

Valinnassa painotetaan kuitenkin vuodesta toiseen vahvasti tehopisteitä.

Alkukaudesta niitäkin on ropissut komeasti, mutta kuinka paljon pisteitä Heiskanen tekisikään, jos Dallasin hyökkäyskalusto saisi hanojaan auki?

Esimakua siitä saatiin Dallasin yllättävissä, hurmoksellisissa pudotuspeleissä viime syksynä, kun Heiskanen oli koko pudotuspelien pistepörssin kolmas.

Hintzin tehot ajan kysymys

Heiskasen ohella Dallasin alkukaudessa huomio on kiinnittynyt joukkueen toiseen suomalaiseen avainpelaajaan Roope Hintziin – joskin päinvastaisessa mielessä.

Viime kaudella Aleksander Barkovin, Sebastian Ahon ja Mikko Rantasen lisäksi neljäntenä suomalaispelaajana tehopisteitä yli piste per -tahtiin takoneen Hintzin ruuti on ollut alkukaudesta läpimärkää.

Kymmenessä ottelussa Hintz on kasannut tehot 0+1. Se on odotuksiin nähden katastrofaalinen lukema.

Läpi kesän nivustaan kuntouttanut tamperelaissentteri on kuitenkin esiintynyt paljon pistesarakettaan paremmin. On suorastaan ihme, miten kasassa on vain yksi vaivainen syöttöpiste.

Onni ei ole ollut Hintzin puolella maalipaikoissa.

Edistyneillä tilastoilla mitattuna Hintz on ollut alkukaudesta Dallasin terävintä kärkeä. Hänen ollessaan tasakentin jäällä vaaralliset maalipaikat on kirjattu Starsin eduksi murskaavasti 33–15.

Viime peleissä Hintz on kolisutellut maalitolppia ja luonut lukuisia tekopaikkoja. Yksi maali häneltä jo hylättiinkin.

Dallasin viime kauden huippuketju Jason Robertson–Hintz–Joe Pavelski on ollut Robertsonin loukkaantumishuolien takia kasassa vasta neljän ottelun ajan, mutta vitja on jatkanut siitä, mihin viime kaudella jäi.

Se on hallinnut maaliodottamaa tasakentin ylivoimaisella suhteella 75–25 muttei ole onnistunut tekemään vielä maaliakaan. Vaarallisia maalipaikkoja on tilastoitu 17.

Hintzin kohdalla ei siis kannata olla vielä huolissaan. Tällä menolla pistehanojen avautuminen on vain ajan kysymys.