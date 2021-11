Yllätysarvio NHL-varauksista: Brad Lambert on Joakim Kemellin edellä

Brad Lambert arvioidaan NHL-varauksessa korkeammalle kuin Joakim Kemell.

Urheilumedia The Athletic arvioi jälleen tulevat NHL-varaukset. Suomalaisittain huomio kiinnittyy siihen, että Brad Lambert löytyi sen listalta edelleen Joakim Kemellin edeltä.

Lambert on sijalla neljä ja Kemell sijalla kuusi. Molemmat pelaavat JYPissä ja ovat 17-vuotiaita.

Arvostettu sivusto huomioi kyllä Lambertin viime aikojen vaikeudet, mutta pitää hänet yhä korkealla arviossaan.

– Lambert on kuulunut ikäluokkansa suurlupauksiin vuosia, mutta hidas startti on nostattanut kysymyksiä hänen paikastaan viiden kärjessä. On myös tärkeä huomioida, että hän on ollut loukkaantuneena ja sairaana alkukaudesta, millä tiettävästi on ollut vaikutus hänen pelaamiseensa, Athleticissa kirjoitettiin.

Lambertin saldo kauden 14 ottelusta on vain kolme pinnaa (1+2).

Kemell puolestaan on pelannut tällä kaudella vahvasti. Hän keräsi SM-liigassa ennen loukkaantumistaan 16 ottelussa 18 tehopistettä (12+6). The Athletic kehuu arviossaan pelaajan maalintekotaitoa.

Kemellin taitoja ei päästä ihailemaan vähään aikaan. JYP kertoi hänen poissaolonsa pituudeksi kolmesta neljään viikkoa.

The Athleticin listan ykkösenä on kanadalainen keskushyökkääjä Shane Wright. Kärkikolmikon täydentävät kanadalaissentteri Matthew Savoie ja slovakialainen puolustaja Simon Nemec.