Suomalainen NHL-lupaus sai komean tunnustuksen huippuvireestään – kuukauden paras

Filip Lindberg valittiin AHL:n kuukauden maalivahdiksi.

Suomalaismaalivahti Filip Lindberg on valittu AHL:n kuukauden maalivahdiksi.

Lindberg, 22, torjui Wilkes-Barre/Scranton Penguinsin maalilla neljästä ottelusta neljä voittoa torjuntaprosentilla 94,2 ja päästettyjen maalien keskiarvolla 1,71.

Lindberg pelaa ensimmäistä kauttaan Pittsburgh Penguinsin organisaatiossa. Kolme edelliskautta hän pelasi yliopistokiekkoa Massachusetts-Amherstissa.

Hän torjui joukkueensa kahdesti NCAA:n loppuotteluihin ja viime keväänä yliopistosarjan mestariksi. Historian ensimmäisen eurooppalaisen mestarivahdin kausi huipentui tuolloin nollapeliin finaalissa.

Lue lisää: 22-vuotias suomalainen NHL-lupaus löi ennätyksen uusiksi ja teki historiaa – kaupunki sekosi: ”Todella suuri asia”

Pittsburghin organisaatiossa on runsaasti suomalaisia, vaikka Kasperi Kapanen onkin NHL-joukkueen ainoa suomalainen vakionimi.

AHL-Penguinsin alkukauden ylivoimainen pistehai on ollut Valtteri Puustinen tehoillaan 4+4. Puustinen on Lindbergin tapaan nuorten maailmanmestari 2019.

Myös puolustajat Niclas Almari ja Juuso Riikola sekä hyökkääjä Kasper Björkqvist ovat esiintyneet WBS Penguinsin väreissä. Riikolalla on tilillään myös yksi NHL-peli, ja Björkqvistkin on ollut ylhäällä NHL-joukkueen matkassa.

Puustinen on ollut AHL:n tehokkain suomalainen alkukauden aikana. Bridgeport Islandersin Otto Koivulan saldo kahdeksasta ottelusta on 1+5, Laval Rocketin Jesse Ylösellä on kuudesta pelistä tehot 2+3. Buffalon farmijoukkueen Rochester Americansin puolustaja Oskari Laaksonen on aloittanut myös vahvasti: 1+4 kuudessa ottelussa.