Aleksander Barkov kertoo tapahtumista NHL-kohun keskellä – ”Ei ehtinyt kunnolla edes tajuta”

NHL-kauden loistavasti aloittanut Florida Panthers oli yhtäkkiä ilman päävalmentajaa.

Aleksander Barkovin kipparoima Florida on ollut alkukauden komeetta NHL:ssä.

NHL:ssä on kohistu lähes viikon ajan Chicago Blackhawksin ympärillä vellovasta skandaalista.

Keväällä 2010 tapahtuneen ja nyt julkisuuteen tulleen epäillyn seksuaalirikoksen peittelyyn osallistuneita johtohahmoja on eronnut, ja laineet lyövät yhä monellakin eri taholla.

Yksi tehtävänsä jättäneistä oli parin viime vuoden ajan Florida Panthersia valmentanut entinen Chicagon luotsi Joel Quenneville, 63.

Panthersin kapteeni Aleksander Barkov, 26, kertoo asioiden edenneen todella nopeasti.

– Se tuli ihan yhtäkkiä. Chicagossa rupesi ensin lähtemään GM:ää ja muita. Sitten Quennevillen nimeä alettiin nostaa esiin. Kaikki tapahtui niin nopeasti, ettei ehtinyt kunnolla edes tajuta, Barkov sanoo IS:lle.

– Olimme juuri lentäneet Detroitiin, kun GM Bill Zito kokosi joukkueen hotellilla yhteen ja sanoi, että kohta tulevat uutiset Quennevillen lähdöstä julki. Että nyt kävi näin.

NHL:n historian toiseksi voitokkain päävalmentaja oli ehtinyt nostaa Floridan sarjan huippujoukkueeksi, kunnes tiet erkanivat kuin silmänräpäyksessä.

– Sen jälkeen ei tietenkään ollut mikään hirveän mukava tunnelma. Kausi on lähtenyt hyvin liikkeelle ja olemme nauttineet joka sekunnista. Sitten tulee tällainen ikävä homma.

– Mutta ei tässä auta muu kuin mennä eteenpäin.

Barkov sanoo ymmärtävänsä ratkaisun ja olevansa pahoillaan Kyle Beachin kokemista hirveyksistä.

– Se oli väärin hoidettu. Ei tuollaiselle ole tietenkään tilaa eikä paikkaa jääkiekossa tai missään muuallakaan, Barkov sanoo

Seurahistoriansa parhaan alun kauteen saanut Florida voitti ensimmäiset kahdeksan ottelua, kunnes voittoputki katkesi edellisottelussa Bostonissa niukasti voittomaalikilpailussa.

Quennevillen lähtö ei kaatanut venettä.

Hänen tilalleen väliaikaiseksi päävalmentajaksi nostettiin entinen NHL-kiekkoilija Andrew Brunette, 48, joka toimi aiemmin joukkueen apuvalmentajana.

– Brunette on huikea valmentaja ja huikea äijä. Luulen, että hän on oikea tyyppi jatkamaan tätä hommaa, Barkov sanoo.

Joel Quennevillen (oik.) erottua Panthersin penkin takana päävastuun otti Andrew Brunette (vas.).

Kapteeni kuvailee uutta käskijää pelaajaläheiseksi valmentajaksi, joka osaa myös valmentaa joukkuetta.

– Hän osaa myös puhua hyvin. Kaikki kuuntelevat ja arvostavat. Brunette on nähnyt paljon. Hänellä on paljon tietämystä ja näkemystä. Kaikki pelaajat arvostavat hänet korkealle.

Panthers ei ole toistaiseksi ilmoittanut, etsiikö se Quennevillen tilalle vakituista päävalmentajaa ulkopuolelta vai onko Brunetten tarkoitus olla puikoissa koko kausi.

– Minä en tiedä sitä. Se ei ole päätettävissäni, Barkov kommentoi.

Ennen kautta Floridaa ennakoitiin mahdolliseksi mustaksi hevoseksi jopa mestaruustaistoa ajatellen. Alkukausi on osoittanut, että sarjataulukon kärjessä olevalla porukalla on todellakin tällä kaudella mahdollisuus menestyä.

– Olemme pelanneet hyvin ja ansainneet voitot. Pitää vain jatkaa samalla tiellä ja kehittää osa-alueita, joita pystymme vielä kehittämään.

Alkukauden perusteella Panthersin pelaamisessa kehitettävää ei tosin ole juuri näkynyt.

– Kyllä niitä kehityskohteita aina löytyy. Riippuu vastustajistakin, miten he pelaavat. Aina jotakin voi tehdä paremmin, Barkov sanoo.

Puskista tulleesta valmentajavaihdoksesta huolimatta henki ja itseluottamus ovat joukkueessa korkealla.

– Meillä oli tosi hyvä harjoitusleiri ennen kautta. Hitsauduimme saman tien yhteen ja pelasimme jo siellä hyvin joukkueena. Sama on nyt sitten jatkunut alkukaudesta. Nyt vain pitää jatkaa työntekoa.

Florida porskuttaa NHL:n keulilla.

Panthersin suuri vahvuus ja vahvan alkukauden kivijalka on ollut kokoonpanon laajuus, joka viime vuosina on usein puuttunut. Ratkaisijoita on löytynyt tasaisesti kaikista ketjuista.

Ykköstähti Barkov on tehnyt yhdeksässä ottelussa kovat tehot 5+5, mutta enää Floridan menestys ei ole joka ilta kiinni pelkästään kapteenin tehopisteistä.

Ennakkokaavailuissa yksi Panthersin kysymysmerkeistä oli maalivahtiosasto, mutta silläkin saralla kauden alku on ollut loistokas.

Kahdella viime kaudella alisuorittanut kaksinkertainen Vezina-voittaja Sergei Bobrovski on löytänyt kadoksissa olleen huippuvireensä, ja suurlupaus Spencer Knight on ollut niin ikään kovassa vedossa.

– He antavat joka pelissä meille hyvän mahdollisuuden voittaa. Luotamme veskareihin kuin vuoreen, Barkov hehkuttaa.