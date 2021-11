NHL-asiantuntijoilta ylistystä – Aleksander Barkov arvostetaan nyt todella korkealle!

Neljä suomalaista mahtui 30 joukkoon, kun asiantuntijat arvioivat NHL:n parhaat pelaajat.

Mediajätti ESPN julkaisi viikonloppuna alkaneen NHL-kauden top-100 -pelaajalistauksensa. Listaa varten haastateltiin yli 50:tä jääkiekkoasiantuntijaa sen arvioimiseksi, ketkä ovat kauden parhaat pelaajat.

Buffalon tähtisentteri Jack Eichel on epävarman tilanteensa vuoksi listalta poissa. Muut tähdet sieltä löytyvät, ykkösenä odotetusti Edmontonin Connor McDavid.

Parasta suomalaista ei tarvitse etsiä pitkään. Florida Panthersin sentteri, kapteeni ja ykkösnimi Aleksander Barkov on asiantuntijoiden rankingissa neljäntenä.

– Barkov on tämän hetken ”mitä jos hän pelaisi eri markkina-alueella” -pelaaja, sivusto alleviivaa.

Mikko Rantanen on Coloradon suuria tähtiä.

Panthers ei kuulu perinteisesti liigan vetovoimaisimpiin tai kiinnostavimpiin seuroihin. Sen seurauksena myös Barkov ei kenties nauti sellaista arvostusta suuren NHL-yleisön silmissä kuin jos pelaisi jossain muualla.

– Jos Panthers jatkaa nykyisessä lennossaan, niin Barkov ei välttämättä tarvitse isompaa markkinaa noustakseen koko kansan tietoisuuteen.

Juuse Saros on vihdoin lunastanut asemansa Nashvillen seuraavana ykkösvahtina.

Coloradon Mikko Rantanen sijoittui listalla myös komeasti ja on 12:s. Miro Heiskanen on sijalla 26 ja Carolinan Sebastian Aho 29:s.

– Aho on ehkäpä vähän aliarvostettu tällä sijalla, sillä hän on tehnyt pisteen per peli viimeisen kolmen kauden ajan ja aloittanut taas hyvin, ESPN:n arviossa kirjoitettiin.

Tähtinelikon takana seuraavaa suomalaista saa etsiä hieman alempaa. Nashvillen veräjänvartija Juuse Saros on sijalla 72, ja Patrik Laine löytyy listalla sijalta 100.

– Laineen ensimmäinen kausi Columbuksessa oli murheellinen. Silti, maalintekijät ovat arvokkaita, ja kauden alku on ollut lupaava.