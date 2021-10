Sebastian Aho paljastaa, ketä suomalaista hän NHL:ssä erityisesti seuraa ja keneltä odottaa läpimurtoa

Carolinan NHL-tähti Sebastian Aho kertoi NHL:n nettisivuilla myös lempiruuastaan.

Sebastian Ahon suomalainen suosikkipelaaja NHL:ssä on Florida Panthersissa pelaava Aleksander Barkov.

Näin Aho, 24, sanoi sunnuntaina NHL:n verkkosivuilla julkaistussa kysymys-vastaushaastattelussa.

Aho kehuu artikkelissa myös Coloradon Mikko Rantasta ja Dallasin Miro Heiskasta mutta päätyy valinnassaan kuitenkin Barkoviin.

– Barkov on monipuolinen ja tasainen kahden suunnan keskushyökkääjä, Aho ylistää.

Ahon mielestä seuraava suomalainen läpimurtopelaaja NHL:ssä on Jesperi Kotkaniemi.

– Hänellä on kaikki edellytykset ottaa seuraava askel. Toivottavasti hänelle tulee menestyksekäs kausi, Aho sanoo.

Aho pystyy osaltaan vaikuttamaan Kotkaniemen menestykseen, sillä kaksikko on pelannut Carolinassa paljon samassa ketjussa yhdessä Teuvo Teräväisen kanssa.

Lisäksi Aho kertoo haastattelussa ajatuksiaan Carolinan mahdollisesta menestymisestä tällä kaudella, tulossa olevista Pekingin olympialaisista, elämisestä Raleighissa, supertähti Sidney Crosbyn kohtaamisesta ensi kerran sekä yleistä triviaa muun muassa lempiruuastaan, joka sattuu olemaan äidin kokkaama lohikeitto.

Sebastian Aho on ollut lennossa alkukaudesta. Tehopisteitä on tullut kauden jokaisessa ottelussa, niin 29. lokakuuta voitossa Chicago Blackhawksiakin vastaan.

Carolina ja Aho ovat aloittaneet kautensa hienosti. Carolina on voittanut kaikki seitsemän otteluaan ja on NHL:n ainoa puhtaan pelin joukkue ilman yhtään pistemenetystä.

Joukkueen ykkössentteri Aho on kerännyt Carolinan jokaisessa ottelussa tehopisteitä, ja saldo on seitsemän ottelun jälkeen 5+5=10. Aho on NHL:n pistepörssissä 14:ntenä.

Viime kaudella Aho keräsi 56 runkosarjaottelussa 57 (24+33) tehopistettä.

Aho ja Carolina yrittävät jatkaa huimaa putkeaan sunnuntaina alkukauden heikointa joukkuetta Arizonaa vastaan. Ottelu alkaa Suomen aikaa kello 19.